Liam Rosenior mendukung pemain muda Chelsea yang 'menakutkan' itu untuk terus menunjukkan perkembangan di tengah krisis cedera
Kesempatan muncul di Stamford Bridge
Musim Chelsea diwarnai oleh cedera yang terus-menerus, sehingga mereka sangat membutuhkan tambahan pemain di lini belakang. Kekosongan dalam skuad ini telah mempercepat proses integrasi para pemain muda, dengan Hato muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Departemen medis dan teknis klub asal London Barat ini telah mengelola beban kerja sang pemain muda dengan hati-hati untuk memastikan ia mampu menahan tuntutan fisik Liga Premier. Meskipun ada tekanan, ada konsensus internal yang semakin kuat bahwa Hato siap bertransisi dari pemain muda berbakat menjadi opsi senior yang dapat diandalkan.
Pendapat Rosenior tentang bakat yang 'menakutkan'
Rosenior secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap sang bek, dengan menyoroti kemampuan teknis dan tingkat kedewasaan yang jarang ditemui pada pemain seusianya. Pelatih berusia 41 tahun itu meyakini bahwa kemampuan Hato untuk tetap tenang dalam situasi bertekanan tinggi lah yang benar-benar membedakannya dari rekan-rekannya.
"Dia telah mendapatkan kepercayaan saya dan staf, dan dia adalah pemain yang sangat, sangat menjanjikan," kata sang manajer. "Selama saya melatihnya, dia luar biasa. Saya sangat terkesan dengannya. Temperamennya, fisiknya. Secara teknis, dia menyenangkan untuk dilatih setiap hari. Dan usianya sungguh menakutkan, seberapa hebat dia bisa menjadi."
Kagum pada manajer
Pemain asal Belanda itu juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Rosenior. Dalam laga debut Rosenior di Chelsea, Hato mencetak gol pertama bagi manajernya dalam kemenangan 5-1 atas Charlton Athletic di Piala FA. Usai pertandingan, sang bek berkata: "Dia [Rosenior] punya gaya bermainnya sendiri dan menurut saya itu cara yang bagus serta cocok untuk kami. Kami mengadakan banyak pertemuan dengannya untuk mencoba menjelaskan bagaimana dia ingin bermain karena waktunya terbatas, dan saya pikir hari ini kami menunjukkan apa yang dia inginkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Musim ini, Hato telah tampil dalam 27 pertandingan untuk Chelsea di semua kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Enzo Maresca, pemain berusia 20 tahun ini secara bertahap mulai mendapatkan kepercayaan dari Rosenior. Ia berharap bisa masuk dalam susunan pemain inti saat The Blues bertandang ke markas Everton dalam laga Liga Premier pada Sabtu mendatang.
