Liam Rosenior memuji Wrexham yang 'luar biasa dan berani', namun tetap bersikeras bahwa keputusan VAR yang menentukan terkait kartu merah dan gol yang dianulir adalah 'benar'

Setelah peluit akhir dibunyikan, manajer Chelsea tidak ragu-ragu dalam menilai pertandingan FA Cup yang mendebarkan, di mana Wrexham dua kali memimpin melalui Sam Smith dan Callum Doyle. Raksasa Premier League itu membutuhkan gol telat Josh Acheampong untuk memaksa pertandingan masuk ke babak tambahan, terutama setelah Pedro Neto dengan menyakitkan mengenai mistar gawang di detik-detik akhir waktu normal.

Rosenior menyatakan: "Itulah alasan mengapa Piala FA begitu istimewa. Saya pikir mereka luar biasa. Luar biasa dalam energi mereka, keberanian mereka dalam tekanan, dan cara mereka bermain. Kami harus berada di level yang sangat tinggi. Kami ditekan habis-habisan oleh tim yang sangat baik. Anda juga harus menunjukkan karakter. ❣"

Ketika ditanya tentang ketidakmampuan timnya untuk mengendalikan pertandingan lebih awal, ia mengatakan: "Kami memiliki kendali, dan kami perlu menemukan cara untuk mengelola pertandingan dengan lebih baik. Tapi dalam pertandingan piala seperti ini, ketika ada emosi, Anda bisa merasakan emosi pertandingan. Pertandingan-pertandingan ini sangat sulit untuk dimainkan. Kami tidak akan menjadi satu-satunya tim di Premier League di babak ini yang kesulitan melawan lawan dari divisi bawah. Kami perlu menemukan cara. Tapi juga, apa itu? Saya pikir 15 pertandingan, 10 kemenangan sekarang. Itu bukan posisi yang buruk. Jadi kami hanya perlu terus bekerja. Kami perlu pulih. Kami punya pertandingan besar pada Rabu. Kami perlu mulai mempersiapkan diri untuk itu."