Liam Rosenior memuji Wrexham yang 'luar biasa dan berani', namun tetap bersikeras bahwa keputusan VAR yang menentukan terkait kartu merah dan gol yang dianulir adalah 'benar'
Rosenior mengucapkan penghargaan atas keberanian Wrexham.
Setelah peluit akhir dibunyikan, manajer Chelsea tidak ragu-ragu dalam menilai pertandingan FA Cup yang mendebarkan, di mana Wrexham dua kali memimpin melalui Sam Smith dan Callum Doyle. Raksasa Premier League itu membutuhkan gol telat Josh Acheampong untuk memaksa pertandingan masuk ke babak tambahan, terutama setelah Pedro Neto dengan menyakitkan mengenai mistar gawang di detik-detik akhir waktu normal.
Rosenior menyatakan: "Itulah alasan mengapa Piala FA begitu istimewa. Saya pikir mereka luar biasa. Luar biasa dalam energi mereka, keberanian mereka dalam tekanan, dan cara mereka bermain. Kami harus berada di level yang sangat tinggi. Kami ditekan habis-habisan oleh tim yang sangat baik. Anda juga harus menunjukkan karakter. ❣"
Ketika ditanya tentang ketidakmampuan timnya untuk mengendalikan pertandingan lebih awal, ia mengatakan: "Kami memiliki kendali, dan kami perlu menemukan cara untuk mengelola pertandingan dengan lebih baik. Tapi dalam pertandingan piala seperti ini, ketika ada emosi, Anda bisa merasakan emosi pertandingan. Pertandingan-pertandingan ini sangat sulit untuk dimainkan. Kami tidak akan menjadi satu-satunya tim di Premier League di babak ini yang kesulitan melawan lawan dari divisi bawah. Kami perlu menemukan cara. Tapi juga, apa itu? Saya pikir 15 pertandingan, 10 kemenangan sekarang. Itu bukan posisi yang buruk. Jadi kami hanya perlu terus bekerja. Kami perlu pulih. Kami punya pertandingan besar pada Rabu. Kami perlu mulai mempersiapkan diri untuk itu."
Berada di garis depan teknologi
Pertandingan ini bergantung pada dua momen krusial yang melibatkan VAR, dimulai dengan kartu merah yang diberikan kepada George Dobson pada menit ke-93. Gelandang Wrexham tersebut awalnya mendapat kartu kuning karena tantangan berbahaya terhadap Alejandro Garnacho, namun wasit Peter Bankes mengubahnya menjadi kartu merah setelah meninjau ulang melalui monitor di pinggir lapangan. Tak lama setelah itu, Wrexham mengira mereka telah menyamakan skor dengan enam menit tersisa di waktu tambahan, namun VAR memutuskan bahwa Chris Brunt sedikit offside saat ia menyundul bola ke gawang dari sisi jauh.
Rosenior tetap teguh pada keputusannya, mengatakan: "Kedua keputusan itu benar menurut saya. Saya tahu ini frustrasi. Setiap tekel yang berbahaya adalah tekel berbahaya, dan jika Anda offside, Anda offside. Tidak peduli seberapa kecil selisihnya. Kami membutuhkan sedikit keberuntungan hari ini karena Wrexham bermain sangat baik."
Dia menambahkan: "Kami tidak akan menjadi satu-satunya tim di Premier League pada putaran ini yang kesulitan melawan lawan dari divisi bawah."
Risiko kebakaran dan rotasi Garnacho
Alejandro Garnacho menjadi bintang, mencetak gol di babak tambahan meskipun telah bermain 90 menit sebelumnya dalam pertandingan pekan ini. Rosenior memujinya, mengatakan: "Ale berada dalam kondisi yang sangat baik. Gol-golnya dan tingkat energinya selama 120 menit sungguh luar biasa." Manajer juga membela keputusannya untuk melakukan sembilan pergantian dalam susunan pemainnya: "Itu adalah risiko yang harus diambil saat melakukan rotasi, tetapi itu juga merupakan kepercayaan yang saya miliki pada tim untuk memastikan kita menang dalam pertandingan dan menjaga skuad dalam kondisi terbaik."
Mempersiapkan diri untuk pertarungan besar di Eropa
Dengan pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan segera berlangsung, Rosenior menepis kekhawatiran tentang kebugaran tim setelah pertandingan yang berlangsung 120 menit. "Tidak, saya tidak berpikir itu akan terjadi karena cara kami melakukan rotasi," katanya dengan tegas. Dia juga menyambut kembalinya Romeo Lavia dan Dario Essugo, yang keduanya bermain selama 60 menit. Mengenai kembalinya Lavia setelah cedera empat bulan, dia menambahkan: "Dia pemain top. Tapi Anda tidak bisa mengharapkan kesempurnaan dari pemain yang telah absen selama empat bulan."
