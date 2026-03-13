Liam Rosenior memuji Reece James sebagai 'yang terbaik di dunia' saat kapten Chelsea itu menandatangani kontrak jangka panjang baru
Dari calon bintang akademi hingga ikon masa depan
Pelatih kepala Rosenior mengungkapkan kegembiraannya atas kabar tersebut dalam konferensi pers bersama James menjelang laga Liga Premier Chelsea melawan Newcastle pada Sabtu. Setelah pertama kali bergabung dengan akademi The Blues pada usia enam tahun, James terus naik pangkat hingga menjadi ikon sejati. Ia kini telah tampil lebih dari 200 kali, memenangkan lima trofi besar - termasuk Liga Champions 2021 dan dua Piala Dunia Antarklub - serta telah memimpin tim sebagai kapten lebih dari 50 kali.
- AFP
Pujian yang sangat tinggi dari Rosenior
Saat berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Rosenior memuji kaptennya tanpa henti. "Saya tak bisa berhenti tersenyum karena kami telah berhasil mendatangkan pemain terbaik di dunia pada posisinya," katanya. "Dia punya banyak kesempatan untuk meninggalkan klub hebat ini, dan yang membahagiakan adalah dia sudah tumbuh bersama kami sejak usia sangat muda serta memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang kami lakukan di sini. Kami telah banyak berdiskusi mengenai hal ini. Baginya, menandatangani kontrak dan menaruh kepercayaannya pada kami adalah langkah besar."
Apa yang membuat James menjadi pemain kelas dunia?
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya yang berani itu, manajer Chelsea tersebut menyatakan bahwa penampilansang bek sayap sudah cukup membuktikan segalanya. Rosenior tertawa dan menjawab, "Apakah saya harus menjelaskannya padahal Anda sudah melihatnya bermain?" Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan yang membuat sang kapten begitu istimewa: "Dia yang terbaik... Dia bisa bermain di berbagai posisi, secara teknis dia mampu mencetak gol, dia juga pandai bertahan, memiliki fisik yang prima, dan memiliki pemahaman taktis."
Seorang pemimpin untuk masa depan
Selain bakat teknisnya, Rosenior menyoroti karakter James sebagai sisi yang paling mengesankan darinya. "Hal yang paling membuat saya terkesan adalah kerendahan hatinya dan kepribadiannya. Anda akan mengerti mengapa ia bisa meraih karier seperti sekarang ini... Selama saya di sini, dia akan menjadi pemimpin saya," tegas manajer tersebut. Merenungkan hubungan kerja mereka, Rosenior menambahkan: "Sudah dua setengah bulan yang sangat baik bersama dia. Dia akan melanjutkan kariernya, semoga, dengan sangat sukses di klub ini."
