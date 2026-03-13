Liam Rosenior memuji Reece James sebagai 'yang terbaik di dunia' saat kapten Chelsea itu menandatangani kontrak jangka panjang baru

Saat berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Rosenior memuji kaptennya tanpa henti. "Saya tak bisa berhenti tersenyum karena kami telah berhasil mendatangkan pemain terbaik di dunia pada posisinya," katanya. "Dia punya banyak kesempatan untuk meninggalkan klub hebat ini, dan yang membahagiakan adalah dia sudah tumbuh bersama kami sejak usia sangat muda serta memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang kami lakukan di sini. Kami telah banyak berdiskusi mengenai hal ini. Baginya, menandatangani kontrak dan menaruh kepercayaannya pada kami adalah langkah besar."