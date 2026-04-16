Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior memiliki 'keraguan' terhadap Alejandro Garnacho, sementara Chelsea bersedia melepas mantan pemain sayap Manchester United itu pada musim panas ini
Keraguan taktis Rosenior terhadap Garnacho
Menurut The Sun, Rosenior diyakini memiliki "keraguan" yang cukup besar terkait peran Garnacho dalam skuadnya. Sejak mengambil alih kendali pada 6 Januari, Rosenior hanya memberikan empat kali kesempatan sebagai starter di Liga Premier kepada pemain berusia 21 tahun itu, dan sering kali lebih memilih Pedro Neto di sayap kiri.
Ketika ditanya tentang perkembangan pemain sayap muda tersebut bulan lalu, Rosenior bersikap hati-hati, dengan menyatakan: "Dia memiliki kemampuan dan potensi yang sangat besar. Bagi pemain muda mana pun, tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Namun, dia telah menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Tidak hanya dalam latihan, tetapi juga dalam pertemuan, bahwa dia berada di jalur yang sangat baik." Terlepas dari kata-kata dorongan yang diungkapkan secara terbuka ini, The Sun menyatakan bahwa perasaan internal menunjukkan kemungkinan besar dia akan hengkang pada musim panas nanti.
- Getty Images Sport
Kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Stamford Bridge
Statistik tersebut mencerminkan musim debut yang sulit bagi Garnacho di London Barat. Ia hanya tampil sebagai starter dalam 21 dari 51 pertandingan Chelsea di semua kompetisi musim ini, dan baru mencetak delapan gol, dengan setengah dari gol tersebut dicetak saat menghadapi tim-tim dari divisi bawah dalam laga piala.
Garnacho hanya mencetak satu gol di Liga Premier untuk Chelsea sejak kepindahannya pada hari terakhir bursa transfer. Kurangnya produktivitas di level teratas ini membuat sang pemain sayap sulit membenarkan harga transfernya sebesar £40 juta, terutama karena klub berencana merampingkan skuad mereka menjelang musim 2026-27. Dengan Jamie Gittens yang saat ini absen karena cedera otot paha belakang, Garnacho gagal memanfaatkan kesempatan untuk mengukuhkan posisinya.
Refleksi atas kepergian yang berantakan dari Manchester United
Kepergian Garnacho dari Manchester United diwarnai oleh berbagai kontroversi di luar lapangan, termasuk perselisihan terbuka dengan mantan pelatihnya, Ruben Amorim. Mengenang masa itu, pemain internasional Argentina tersebut baru-baru ini mengatakan kepada Premier League Productions: "Saya ingat, dalam enam bulan terakhir, saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan. Itu bukan hal yang terlalu buruk—saya baru berusia 20 tahun—tapi dalam pikiran saya, seolah-olah saya harus bermain di setiap pertandingan. Mungkin itu juga kesalahan saya. Saya mulai melakukan beberapa hal yang kurang baik. Tapi itu hanyalah sebuah fase dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan. Saya sangat bangga berada [di Chelsea] dan masih bermain di Premier League di klub seperti ini. Mengenai United, saya tidak memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang klub, siapa pun di klub, atau rekan setim saya. Itu hanyalah sebuah fase yang berubah dan hidup terus berjalan. Saya tidak menyesal."
- Getty Images Sport
Pertandingan Reuni akan segera dimulai
Menjelang laga Chelsea melawan United Sabtu malam ini, Garnacho berharap mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya saat menghadapi mantan klubnya. Ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan dalam laga tandang di bulan September, tak lama setelah ia bergabung.
The Blues saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier, tertinggal tujuh poin dari United yang berada di posisi ketiga.