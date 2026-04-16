Liam Rosenior memiliki 'keraguan' terhadap Alejandro Garnacho, sementara Chelsea bersedia melepas mantan pemain sayap Manchester United itu pada musim panas ini

Menurut The Sun, Rosenior diyakini memiliki "keraguan" yang cukup besar terkait peran Garnacho dalam skuadnya. Sejak mengambil alih kendali pada 6 Januari, Rosenior hanya memberikan empat kali kesempatan sebagai starter di Liga Premier kepada pemain berusia 21 tahun itu, dan sering kali lebih memilih Pedro Neto di sayap kiri.

Ketika ditanya tentang perkembangan pemain sayap muda tersebut bulan lalu, Rosenior bersikap hati-hati, dengan menyatakan: "Dia memiliki kemampuan dan potensi yang sangat besar. Bagi pemain muda mana pun, tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Namun, dia telah menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Tidak hanya dalam latihan, tetapi juga dalam pertemuan, bahwa dia berada di jalur yang sangat baik." Terlepas dari kata-kata dorongan yang diungkapkan secara terbuka ini, The Sun menyatakan bahwa perasaan internal menunjukkan kemungkinan besar dia akan hengkang pada musim panas nanti.