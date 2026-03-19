Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Enzo Fernandez setelah bintang Chelsea itu memberi isyarat akan hengkang pada musim panas
Fernandez memicu spekulasi tentang kepergiannya
Fernandez memicu spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti saat ia berbicara kepada media setelah Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh PSG. Pemain internasional Argentina itu ditanya mengenai rencananya dan mengatakan kepada ESPN Argentina: "Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja." Real Madrid dan PSG sebelumnya dikabarkan tertarik pada pemain berusia 25 tahun tersebut.
- AFP
Rosenior memberikan kabar terbaru tentang Fernandez
Rosenior kini ditanya mengenai Fernandez dan komentarnya, dan ia mengatakan kepada para wartawan: "Ya, saya rasa saya telah melakukan percakapan yang panjang dan mendalam dengan Enzo pagi ini sebelum latihan, bukan hanya mengenai komentarnya, tapi juga tentang perasaannya, serta bagaimana kita sebagai tim bisa berkembang. Dia adalah salah satu kapten klub ini. Yang ingin saya sampaikan adalah dia benar-benar, benar-benar menegaskan kepada saya betapa bahagianya dia di klub ini, betapa besar keinginannya untuk menang, dan betapa besar semangatnya agar kita sukses. Dia juga mengatakan bahwa dalam proses penerjemahan dan emosi, apa yang dia katakan sering disalahartikan. Jadi bagi saya, dia sepenuhnya berkomitmen pada tim ini, dia sepenuhnya berkomitmen untuk meraih kemenangan di klub sepak bola ini."
Minggu yang berat bagi Chelsea
Pernyataan Fernandez itu muncul di tengah pekan yang berat bagi Chelsea, yang harus menelan kekalahan dari PSG di Liga Champions dan Newcastle di Liga Premier. Rosenior mengakui bahwa ini adalah masa yang sulit dan The Blues harus memberikan respons.
"Setiap manajer pasti mengalami minggu-minggu sulit. Saya pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Saya pernah kalah dalam banyak pertandingan, seperti yang dialami semua manajer. Kami harus menemukan cara untuk berjuang di Everton dan melewati masa sulit ini.Anda ingin berada di Liga Champions. Hal itu membuat segalanya lebih jelas, bukan hanya dari sudut pandang finansial. Klub ini layak berada di Liga Champions. Itulah targetnya," katanya.
Rosenior juga mengakui bahwa sangat penting bagi Chelsea untuk lolos ke Liga Champions lagi, menambahkan: "Anda ingin berada di Liga Champions. Hal itu membuat perekrutan, perencanaan, dan segalanya menjadi lebih jelas. Bukan hanya dari segi finansial, tetapi klub ini pantas berada di Liga Champions. Sesederhana itu. Itulah tujuan dan targetnya. Itulah yang harus benar-benar kita fokuskan sekarang setelah tersingkir dari kompetisi itu. Sisanya hanyalah memastikan bahwa kita memenangkan pertandingan berikutnya dan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai apa yang ingin kita raih."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea masih harus berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions karena saat ini mereka berada di peringkat keenam klasemen. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke Stadion Hill Dickenson pada hari Sabtu untuk menghadapi Everton.
Iklan