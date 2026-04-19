AFP
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior memberikan ‘jawaban jujur’ terkait pertanyaan pemecatannya dari Chelsea, karena kegagalan lolos ke Liga Champions berpotensi membuat The Blues mencari manajer baru
Ketidakpastian menyelimuti Stamford Bridge
Kekalahan tipis di Stamford Bridge membuat Chelsea kini tertinggal 10 poin dari Setan Merah dan, yang mungkin lebih krusial, terpaut empat poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Dengan persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa yang semakin memanas, ketidakmampuan mencetak gol telah menjadi masalah besar bagi tim asuhan Rosenior, yang gagal mencetak gol dalam empat pertandingan berturut-turut — rekor terburuk mereka sejak 1912. Ketika ditanya tentang potensi dampak dari kegagalan lolos ke Liga Champions, Rosenior tidak menyembunyikan betapa seriusnya situasi tersebut. "Jawaban jujurnya adalah saya tidak tahu," kata Rosenior dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Jawaban jujurnya adalah kami masih berjuang dan kami akan menangani situasi tersebut di akhir musim, apa pun situasinya."
- Getty Images Sport
Tantangan berat bagi The Blues
Dengan hanya tersisa lima pertandingan di jadwal Liga Premier, nasib Chelsea tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Mereka membutuhkan Liverpool dan Aston Villa untuk tersandung secara signifikan agar bisa mengejar ketertinggalan, sementara pada saat yang sama harus waspada terhadap para pengejar yang meliputi Brentford, Bournemouth, dan Brighton. Terlepas dari statistik yang suram dan tekanan yang semakin meningkat terhadap posisinya, Rosenior tetap bersikukuh bahwa kebangkitan di akhir musim masih mungkin terjadi. "Ini memberi kami tantangan besar," tambahnya. "Tapi itu bukan hal yang tak bisa diatasi. Kami harus menghadapi Brighton dengan keyakinan bahwa kami harus memenangkan pertandingan itu dan memulai kembali sisa musim kami."
Peringatan soal transfer Cole Palmer
Ketidakpastian di ruang pelatih tercermin dari kekhawatiran terkait komposisi skuad jika tim gagal lolos. Bintang utama Cole Palmer baru-baru ini menyinggung masa depannya dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, dengan menekankan bahwa meskipun ia berkomitmen pada proyek ini, Liga Champions sangat penting bagi strategi perekrutan klub.
"Saya tidak berencana pindah dari Chelsea. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan," kata Palmer. "Kami masih memiliki semifinal Piala FA [melawan Leeds] dan jika kami finis di posisi Liga Champions, itu akan menempatkan kami pada posisi yang baik untuk merekrut pemain yang kami butuhkan. Kami telah berbicara dengan pemilik klub dan mereka yakin dengan para pemain yang akan melakukannya.
- Getty Images Sport
Tekanan semakin meningkat terhadap Rosenior menjelang laga melawan Brighton
Pihak manajemen di Stamford Bridge telah bersikap sabar terhadap Rosenior, namun tuntutan historis akan hasil di Chelsea berarti bahwa "ketidakpastian" akan konsekuensinya mungkin segera berujung pada keputusan yang tegas. Hal itu masih harus dilihat dalam beberapa hari ke depan, namun hasil pertandingan melawan mantan klubnya, Brighton, kini menjadi semakin krusial. Pertandingan ini terasa seperti titik balik yang menentukan bagi proyek tersebut.