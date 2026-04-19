Liam Rosenior memberikan ‘jawaban jujur’ terkait pertanyaan pemecatannya dari Chelsea, karena kegagalan lolos ke Liga Champions berpotensi membuat The Blues mencari manajer baru

Ketidakpastian di ruang pelatih tercermin dari kekhawatiran terkait komposisi skuad jika tim gagal lolos. Bintang utama Cole Palmer baru-baru ini menyinggung masa depannya dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, dengan menekankan bahwa meskipun ia berkomitmen pada proyek ini, Liga Champions sangat penting bagi strategi perekrutan klub.

"Saya tidak berencana pindah dari Chelsea. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan," kata Palmer. "Kami masih memiliki semifinal Piala FA [melawan Leeds] dan jika kami finis di posisi Liga Champions, itu akan menempatkan kami pada posisi yang baik untuk merekrut pemain yang kami butuhkan. Kami telah berbicara dengan pemilik klub dan mereka yakin dengan para pemain yang akan melakukannya.