Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liam Rosenior membalas kritik para pengkritiknya saat manajer Chelsea itu membantah adanya 'krisis' meski timnya sedang mengalami penurunan performa dan masalah di luar lapangan
Rentetan hasil buruk Chelsea
Suasana di Stamford Bridge semakin memanas menyusul serangkaian hasil buruk yang membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Kekalahan telak 3-0 dari Everton semakin memupus semangat, sehingga klub ini kini mencatatkan empat kekalahan beruntun yang mirip dengan beberapa periode terburuk dalam sejarah klub belakangan ini. Kelemahan di lini pertahanan menjadi akar dari kesulitan Chelsea, dengan tim ini hanya mampu mencatatkan satu clean sheet dalam 15 pertandingan terakhir mereka.
- AFP
Rosenior tetap teguh menghadapi 'kebisingan'
Rosenior, yang datang untuk menggantikan Enzo Maresca, berpendapat bahwa narasi seputar tim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan statistik. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final Piala FA Chelsea melawan Port Vale, Rosenior menanggapi skeptisisme tersebut secara langsung. "Rekor saya di Liga Premier sejak bergabung dengan klub ini, kami berada di peringkat keempat liga. Ada desas-desus di sekitar klub sepak bola ini bahwa kami sedang dalam krisis, bahwa saya tidak mampu menangani situasi ini, bahwa saya berbicara omong kosong, saya tahu semua desas-desus itu. Hal itu tidak memengaruhi apa yang ada di dalam sini dan itulah yang perlu diketahui para pemain juga," kata manajer The Blues dengan tegas.
Perbandingan data statistik dengan hasil terbaru
Meskipun Rosenior menyoroti fakta bahwa Chelsea berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier berdasarkan hasil sejak ia ditunjuk, "perisai matematis" tersebut kini diuji oleh penampilan-penampilan mereka belakangan ini. Para kritikus berpendapat bahwa angka tersebut terkesan dibesar-besarkan karena kurangnya konsistensi dari tim-tim lain yang juga berpeluang lolos ke Liga Champions. Tim-tim seperti Liverpool, Manchester United, dan Aston Villa semuanya kesulitan menemukan ritme permainan, sehingga memungkinkan The Blues mempertahankan posisi tinggi di liga meskipun mereka sendiri mengalami penurunan performa belakangan ini. Kurangnya pengalaman Rosenior di Liga Premier sebelumnya memang selalu menjadi bahan pembicaraan, dan keputusannya untuk menyebut kekhawatiran yang wajar sebagai "kebisingan" hanya semakin meningkatkan sorotan terhadap keputusan taktisnya.
- Getty
Tekanan semakin meningkat menjelang pertandingan piala
Meskipun manajer bersikeras bahwa tidak ada krisis, kenyataan bahwa tim telah mengalami empat kekalahan beruntun sulit untuk diabaikan dalam dunia sepak bola elit. Di tengah upaya Rosenior untuk memperbaiki citranya, ia mengambil keputusan mengejutkan dengan mencoret Enzo Fernandez akibat wawancara kontroversialnya baru-baru ini. Semua mata kini tertuju pada laga mendatang melawan Port Vale, di mana hasil selain kemenangan meyakinkan hanya akan semakin memperparah situasi.