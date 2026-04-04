Liam Rosenior membalas kritik para pengkritiknya saat manajer Chelsea itu membantah adanya 'krisis' meski timnya sedang mengalami penurunan performa dan masalah di luar lapangan

Rosenior, yang datang untuk menggantikan Enzo Maresca, berpendapat bahwa narasi seputar tim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan statistik. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final Piala FA Chelsea melawan Port Vale, Rosenior menanggapi skeptisisme tersebut secara langsung. "Rekor saya di Liga Premier sejak bergabung dengan klub ini, kami berada di peringkat keempat liga. Ada desas-desus di sekitar klub sepak bola ini bahwa kami sedang dalam krisis, bahwa saya tidak mampu menangani situasi ini, bahwa saya berbicara omong kosong, saya tahu semua desas-desus itu. Hal itu tidak memengaruhi apa yang ada di dalam sini dan itulah yang perlu diketahui para pemain juga," kata manajer The Blues dengan tegas.