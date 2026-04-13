Liam Rosenior membagikan pandangannya mengenai rencana transfer musim panas Chelsea yang 'terperinci' sambil menyoroti tiga kelemahan dalam skuad
Mengatasi kekurangan dalam skuad
Petinggi Chelsea telah mempercepat perencanaan perekrutan pemain setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Manchester City, yang memperlihatkan kekurangan kekuatan fisik yang mencolok dalam skuad saat ini. The Blues sedang mengalami rentetan hasil buruk, dengan menelan empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sementara musim mereka terancam berantakan. Pasca kekalahan dari City, klub asal London ini untuk pertama kalinya sejak Februari 2018 di bawah asuhan Antonio Conte kebobolan tiga gol atau lebih dalam dua pertandingan Liga Premier berturut-turut.
Mengidentifikasi persyaratan utama
Rosenior mengakui bahwa rapat-rapat internal belakangan ini berfokus pada profil-profil spesifik yang dibutuhkan untuk mengembangkan identitas tim, sambil menyoroti tiga kelemahan skuad yang harus segera diperbaiki. Membahas pembicaraan strategis yang sedang berlangsung di Stamford Bridge, manajer berusia 41 tahun itu menyatakan: “Ya, bahkan selama seminggu terakhir, kami telah melakukan banyak pembicaraan mendetail tentang seperti apa tim ini harusnya ke depannya setelah bursa transfer musim panas. Anda membicarakan berbagai aspek permainan—fisik, teknis, dan hal-hal terkait posisi.”
Kendala keuangan dan logistik
Jendela transfer mendatang, yang akan dibuka pada 15 Juni, menghadirkan tantangan besar karena jadwal Piala Dunia diperkirakan akan mempersulit negosiasi untuk beberapa pemain internasional yang menjadi incaran. Selain itu, daya beli Chelsea tetap bergantung pada kelolosan ke kompetisi Eropa guna melonggarkan batasan Profit and Sustainability (PSR) melalui peningkatan pendapatan.
Menanggapi kejelasan klub mengenai tujuan mereka di musim panas, Rosenior menambahkan: “Itu semua adalah hal-hal yang sedang kami bahas, dan kami tahu apa yang ingin kami perbaiki serta di mana kami ingin melakukan perbaikan pada musim panas ini.”
Masa krusial menjelang akhir musim
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam dengan 48 poin, tertinggal empat poin dari Liverpool dalam persaingan sengit memperebutkan satu-satunya tiket terakhir ke kompetisi Eropa (EPS). Rosenior harus menghadapi jadwal padat di bulan April yang mencakup laga melawan Manchester United dan Brighton, sebelum memasuki fase penentuan di bulan Mei dengan laga melawan Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, dan Sunderland. Kegagalan untuk mengejar ketertinggalan tersebut dapat membuat The Blues gagal lolos ke Liga Champions, yang akan sangat memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan rencana transfer terperinci yang telah dibahas selama masa krisis ini.