Rosenior Tudor Moyes
Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes, dan 10 masa jabatan manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier - peringkatnya

Mengutip kata-kata Homer Simpson yang legendaris, mengkritik bukan hanya mudah, tapi juga menyenangkan. Memang gampang sekali duduk dan menghakimi dari menara gading ini, tapi hei, begitulah sepak bola, hanyalah permainan opini. Menjadi manajer Liga Premier pasti salah satu pekerjaan paling sepi di dunia, terutama saat hasil pertandingan tak menentu dan masa depan kariermu jadi bahan spekulasi di seluruh dunia.

Karena alasan-alasan tersebut, seharusnya mudah untuk bersimpati kepada orang-orang ini, yang pada akhirnya tetap mempertahankan sisi kemanusiaannya. Sayangnya, seseorang harus menyusun daftar seperti ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyoroti beberapa perbedaan penting dalam menyusun daftar aib ini. 

Ini bukan sekadar peringkat manajer dengan rasio kemenangan terburuk, melainkan mereka yang kinerjanya jauh di bawah ekspektasi hingga tingkat yang mengejutkan sehingga hampir mengesankan. Misalnya, Kieran McKenna memiliki persentase kemenangan terburuk di antara semua manajer Liga Premier yang memimpin tim selama 38 pertandingan penuh, yaitu 10,5 persen, tetapi apakah ada yang benar-benar mengharapkan tim Ipswich Town yang telah naik divisi dua kali berturut-turut dapat bertahan di liga?

Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah pilihan GOAL untuk masa jabatan manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier...

    10David Moyes (Manchester United)

    Dengar, apakah terlalu kejam jika David Moyes masuk dalam daftar ini mengingat betapa buruknya kinerja setiap manajer Manchester United sejak masa kepemimpinannya? Ya, tapi kita juga harus mengingat bagaimana masa jabatannya terasa pada saat itu.

    Setan Merah adalah juara bertahan. Bukan rahasia lagi bahwa mereka menginginkan manajer lain untuk menggantikan Sir Alex Ferguson - Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan Pep Guardiola adalah beberapa nama yang sempat disebut-sebut saat itu - sehingga Moyes langsung menghadapi situasi yang tidak ideal sejak awal. Hal itu sedikit mengurangi beban ekspektasi terhadap dirinya, namun ia tetap gagal memenuhi harapan tersebut.

    Filosofi United di bawah Fergie adalah 'menang dengan segala cara'. Hal itu melampaui formasi dan susunan pemain. Di bawah Moyes, mereka berusaha melakukan hal sebaliknya dan menjadi yang pertama dalam deretan kegagalan panjang di Old Trafford. Ruben Amorim mungkin masih bisa masuk dalam daftar ini ketika semuanya sudah selesai, sementara 18 bulan terakhir Erik ten Hag di mana suasana menjadi sangat buruk layak mendapat tempat di sini, tetapi nominasi United harus diberikan kepada pria yang memulai rentetan kegagalan ini.

    9Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson telah mendapatkan reputasi yang pantas sebagai sosok yang mampu menyelamatkan tim dari degradasi dan membuat mereka mampu bersaing melawan tim-tim papan atas. Tak heran jika Watford memilihnya pada Januari 2022, setelah sebelumnya memecat Xisco Munoz dan Claudio Ranieri saat tim tersebut berada di ambang zona degradasi.

    Rencananya tampak cukup sederhana. Hodgson, yang pada tahap ini memecahkan rekornya sendiri sebagai manajer tertua dalam sejarah Liga Premier, akan membawa prinsip-prinsip yang mantap ke tim yang membutuhkan stabilitas dan mereka akan mengumpulkan poin yang cukup untuk menjauh dari zona degradasi. Kedengarannya bagus secara teori, namun tidak begitu dalam kenyataannya.

    Manajer veteran itu tak mampu menyatukan ruang ganti yang terpecah belah, dan justru memperburuk hubungan antara klub dan basis penggemar. Setelah kekalahan 1-0 di kandang mantan (dan masa depan) klubnya, Crystal Palace, Hodgson memberi tepuk tangan kepada penonton tuan rumah di Selhurst Park, namun mengabaikan tribun tamu, dengan alasan mereka terlalu jauh untuk dia sapa.

    Yang mengejutkan, Hodgson, yang gagal meraih satu pun kemenangan kandang di Watford, bertahan hingga musim panas sebelum dipecat oleh keluarga Pozzo yang mudah mengambil keputusan, seolah-olah akan pensiun sebelum kembali ke Palace demi nostalgia.

    8Liam Rosenior (Chelsea)

    Dalam arti tertentu, orang bisa memahami alasan di balik keputusan Chelsea menunjuk Liam Rosenior untuk menggantikan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Merasa terganggu oleh ungkapan ketidakpuasan sang pelatih asal Italia di depan umum terkait kurangnya dukungan yang dirasakannya, pemilik klub yang kurang berpengalaman, BlueCo, ingin mendatangkan sosok yang setia pada klub dan tidak akan menimbulkan masalah, sehingga mereka mempromosikan Rosenior dari klub afiliasi Strasbourg. Namun, tidak ada seorang pun di luar Stamford Bridge yang mengira bahwa seorang pelatih yang sangat tidak berpengalaman dan sebelumnya pernah dipecat oleh Hull City ini akan mampu bertahan hingga akhir kontrak enam setengah tahun yang ia tandatangani dengan Chelsea pada 6 Januari.

    Untuk keadilan bagi Rosenior, masa jabatannya dimulai dengan positif, meskipun kemudian diklaim bahwa rentetan empat kemenangan beruntun di Premier League terutama disebabkan karena ia mengikuti rencana permainan Maresca dengan ketat. Ketika ia mulai mencoba menanamkan filosofi sepak bolanya sendiri kepada para pemain, segalanya segera berantakan. Memang, setelah lima kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun—rekor terburuk Chelsea sejak 1912—jelas bahwa ia telah kehilangan dukungan ruang ganti, sehingga pemecatannya setelah hanya tiga setengah bulan sama sekali tidak mengejutkan.

    Sulit untuk tidak merasa simpati pada Rosenior, yang terlihat dan terdengar seperti orang yang hancur setelah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih, sebuah kekalahan mengejutkan 3-0 di Brighton. Ia jelas telah dikhianati oleh para pemain - namun juga jelas bahwa dengan gaya bahasa LinkedIn-nya dan riwayat kerja yang kurang memuaskan, ia seharusnya tidak pernah diberi pekerjaan itu sejak awal - meskipun hal itu lebih banyak mencerminkan BlueCo daripada mantan bek sayap Fulham tersebut.

    7Paul Jewell (Derby County)

    Salah satu tokoh yang paling berhasil melampaui ekspektasi di Liga Premier juga akan dikenang sebagai salah satu manajer terburuk sepanjang sejarah liga tersebut. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak kisah Paul Jewell.

    Sebagai manajer pemula berusia pertengahan tiga puluhan, Jewell membawa Bradford City ke liga utama pada tahun 1998 dan bahkan berhasil mempertahankan posisi mereka di hari terakhir musim perdana mereka di Liga Premier. Dia kemudian kembali ke liga utama sebagai manajer Wigan Athletic pada tahun 2005, membawa mereka meraih posisi tertinggi dalam sejarah klub pada musim pertama mereka di level tersebut dan nyaris terhindar dari degradasi setahun kemudian sebelum dia mengundurkan diri.

    Tim Derby County musim 2007-08 memanggil Jewell untuk menyelamatkan mereka pada November musim itu, di mana hingga saat itu mereka hanya memenangkan satu pertandingan Liga Premier. Jewell tidak menambah satu pun kemenangan ke dalam catatan tersebut karena The Rams terdegradasi dengan total poin terendah dalam sejarah, yaitu 11 poin. Ia dipecat di tengah musim berikutnya saat kembali ke Championship dan hanya menjabat satu posisi manajerial setelah meninggalkan Pride Park, memimpin Ipswich dari 2011 hingga 2012.

    6Nathan Jones (Southampton)

    Tak ada manajer yang pernah memberikan begitu banyak bahan pembicaraan di Liga Premier dalam waktu sesingkat ini seperti mantan pelatih Southampton, Nathan Jones. Pernyataannya yang layak dikutip cukup untuk mengisi sebuah buku.

    Ini adalah manajer yang mengatakan timnya kehilangan keunggulan 1-0 melawan Wolves yang bermain dengan 10 orang karena tekanan memiliki pemain lebih banyak terlalu berat. Ini adalah manajer yang secara konsisten memohon kepada Tuhan dan Yesus agar taktiknya berhasil. Ini adalah manajer yang bersikeras bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di Eropa ketika Southampton memboyongnya dari Luton Town. Ini adalah manajer yang mengatakan bahwa dia menikmati pekerjaan sebagai manajer karena tinggal di rumah dan 'menikahi gadis Wales yang cantik' akan terasa terlalu mudah.

    Nah, satu kemenangan dalam delapan pertandingan liga menggambarkan kenyataan yang cukup pahit, Southampton terjun ke dasar klasemen dan di situlah mereka akan mengakhiri musim 2022-23. Dalam pertandingan terakhirnya, para penggemar Saints membawa P45 raksasa yang unik sebagai protes terhadap Jones. Tak lama kemudian, ia menerima surat pemecatan yang sesungguhnya melalui pos.

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Kasihan Alan Shearer. Klub yang kompeten tidak akan menempatkan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin tim yang sedang berjuang mati-matian menghindari degradasi yang paling mengejutkan. Namun demikian, ia menerima tugas itu dan harus menanggung akibatnya.

    Para penggemar Newcastle sangat mengidolakan Shearer, itulah sebabnya Mike Ashley berusaha mengangkat semangat di St James' Park dengan perekrutan yang sangat berisiko pada April 2009, ketika musim hanya tersisa delapan pertandingan. Mereka mengawali musim dengan Kevin Keegan, yang hengkang pada awal September, sementara Joe Kinnear mengambil alih sementara sebelum masalah kesehatan memaksanya mundur. Chris Hughton, yang kemudian mendapatkan posisi permanen, dua kali bertindak sebagai manajer sementara namun diabaikan untuk posisi utama sebelum tim tersebut terdegradasi ke Championship.

    Shearer hanya berhasil meraih satu kemenangan - kemenangan 1-0 atas rival degradasi Middlesbrough, yang dilatih oleh Gareth Southgate - dan Geordies kesayangannya terdegradasi pada hari terakhir musim ini berkat kekalahan 1-0 di kandang Aston Villa. Ketika warga Newcastle membicarakan legenda ini, mereka memastikan untuk tidak menyertakan bab ini.

    4Felix Magath (Fulham)

    Seorang pemain yang sangat kreatif dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tim Hamburg yang menaklukkan kompetisi Eropa pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, Felix Magath kemudian menuai pujian sebagai manajer di negara asalnya, Jerman, di mana ia meraih gelar Bundesliga bersama Bayern Munich dan Wolfsburg. Hanya lima tahun setelah kesuksesan itu bersama Edin Dzeko dan kawan-kawan, ia mengambil alih jabatan manajer Fulham.

    Magath memang memenangkan tiga dari 12 pertandingan Premier League-nya, yang jauh dari rekor terburuk bagi tim yang terancam degradasi, tetapi ia juga memberikan dampak negatif di luar lapangan sehingga ia harus masuk dalam daftar kami. Brede Hangeland, seorang pemain Barclays sejati, menceritakan kisah bagaimana manajernya ingin ia mencoba mengoleskan keju di paha untuk mengatasi cedera otot. Tak perlu dikatakan, Magath kehilangan koneksi dengan para pemain di Craven Cottage, dan setelah beberapa pertandingan di musim 2014-15 saat tim berada di dasar klasemen Championship, ia pun kehilangan pekerjaannya.

    Setelah meninggalkan Fulham, Magath ditunjuk sebagai pelatih kepala di klub Tiongkok Shandong Taishan pada 2016, namun hanya bertahan selama satu tahun, sebelum kembali ke tanah airnya bersama Hertha Berlin pada 2022, di mana klub ibu kota tersebut berhasil menghindari degradasi setelah masa jabatannya yang berlangsung selama sembilan pertandingan.

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Sebagai nama terbaru dalam daftar ini, Igor Tudor adalah orang pertama yang ditugaskan semata-mata untuk menyelamatkan Tottenham dari degradasi ke Championship pada musim 2025-26 setelah pemecatan Thomas Frank. Namun, yang dilakukannya justru mempercepat laju penurunan mereka di klasemen.

    Tudor dipekerjakan sebagai pemadam kebakaran, dengan kesadaran bahwa ia cenderung menghasilkan hasil dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Namun, yang paling penting, ia belum pernah melatih di Inggris sebelumnya dan telah meremehkan seberapa parah situasi Spurs. Baru setelah pertandingan pertamanya, kekalahan 4-1 dari Arsenal dalam derby London Utara, pria Kroasia yang tegas itu menyadari apa yang telah ia hadapi. "Ini adalah situasi yang tidak pernah saya bayangkan," katanya.

    Jika kita ingin adil terhadap Tudor, ia tiba di tengah krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya hanya memiliki 13 pemain lapangan senior yang fit untuk pertandingan pertamanya, dan masalah tersebut baru mereda pada akhir masa jabatannya yang berlangsung 44 hari. Namun, dalam periode itu, ia dikabarkan telah membuat banyak pemain yang tersisa kecewa, terutama kiper Antonin Kinsky, yang ditarik keluar pada menit ke-17 dalam kekalahan 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions.

    Sepertinya hasil imbang di menit-menit akhir di Liverpool akan menjadi pemicu yang dibutuhkan Tudor untuk memulai kampanye bertahan Spurs, namun itu justru menjadi pertandingan Premier League terakhirnya sebagai pelatih, karena kekalahan 3-0 di kandang dari rival degradasi Nottingham Forest menyusul seminggu kemudian. Sayangnya, ayah Tudor meninggal dunia selama pertandingan tersebut, dan semua pihak memutuskan bahwa yang terbaik adalah berpisah secara damai setelah ia tidak memenangkan satupun dari lima pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya.

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Ange Postecoglou hampir pasti akan dikenang oleh para penggemar sepak bola Inggris karena berhasil memenangkan Liga Europa dan finis di peringkat ke-17 bersama Tottenham pada musim yang sama. Namun, mereka yang selalu skeptis terhadap pelatih asal Australia ini justru akan mengkritik masa jabatannya di Nottingham Forest.

    Postecoglou yang penuh teka-teki dan memotivasi ini seolah ditakdirkan untuk gagal, yang menunjukkan masalah yang lebih luas di Forest. Nuno Espirito Santo dipecat tanpa basa-basi setelah tiga pertandingan di musim 2025-26 meskipun telah membawa mereka lolos ke kompetisi Eropa, dengan secara terbuka menyatakan bahwa hubungannya dengan pemilik kontroversial Evangelos Marinakis telah hancur, dan laporan menyebutkan hal ini disebabkan oleh kedatangan Edu Gaspar dari Arsenal sebagai kepala sepak bola global mereka.

    Marinakis memuluskan kedatangan Postecoglou pada musim panas dengan memberikan penghargaan kepada mantan manajer Spurs tersebut di Yunani, namun menunda keputusan pergantian manajer yang kontras ini hingga setelah jendela transfer ditutup, yang menunjukkan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Tanpa masa pra-musim dan dengan para pemain serta suporter yang menolak kepergian Nuno, Postecoglou bahkan tidak bisa memanfaatkan 'efek manajer baru' dan kalah dalam empat dari lima laga Premier League-nya, sementara ia hanya mengumpulkan satu poin dari dua laga Liga Europa dan melihat keunggulan 2-1 sirna di waktu tambahan saat melawan Swansea di Piala Carabao.

    Sebagai puncak dari kekacauan ini, kepergian Postecoglou dikonfirmasi oleh Forest 18 menit setelah peluit akhir kekalahan 3-0 mereka dari Chelsea, dengan laporan menyebutkan ia sempat menemui para pemain di ruang ganti sebelum diantar keluar stadion dan pergi dengan mobilnya. Sebuah akhir yang tidak terhormat bagi era yang hanya berlangsung 39 hari.

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Jika Jose Mourinho menganggap Anda sebagai manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier, kemungkinan besar Anda memang manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier. Mohon maaf kepada Frank de Boer dan siapa pun yang membelanya dalam hal ini.

    Crystal Palace mengandalkan pelatih asal Belanda ini saat mereka berusaha bertransformasi dari tim yang terus-menerus berjuang untuk menghindari degradasi menjadi tim yang menarik untuk ditonton. Kesuksesan De Boer sebelumnya dan filosofi permainannya yang menonjol di Ajax menjadi daya tarik utama, dan ketidakmampuannya untuk membawa Inter Milan melaju pada 2016 memastikan nilainya cukup rendah untuk mempertimbangkan peran di Selhurst Park.

    Sepanjang musim panas 2017, para penggemar Palace mendukung apa yang coba dibangun De Boer, menerapkan formasi 3-4-3 dengan instruksi untuk menguasai bola. Hanya butuh kekalahan telak 3-0 di kandang dari Huddersfield Town yang baru promosi pada hari pembukaan musim untuk membuat klub panik. Tekanan langsung menimpa De Boer, yang timnya kalah dalam tiga pertandingan liga berikutnya tanpa mencetak satu gol pun. Hal ini sudah cukup bagi ketua Steve Parish, yang menghentikan eksperimen tersebut lebih awal pada bulan September dan menunjuk Hodgson.

    Hingga saat ini, De Boer tidak hanya menjadi satu-satunya manajer tetap yang kalah dalam setiap pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya, tetapi juga manajer yang timnya tidak pernah mencetak satu gol pun selama masa itu.