Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes, dan 10 masa jabatan manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier - peringkatnya

Dalam arti tertentu, orang bisa memahami alasan di balik keputusan Chelsea menunjuk Liam Rosenior untuk menggantikan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Merasa terganggu oleh ungkapan ketidakpuasan sang pelatih asal Italia di depan umum terkait kurangnya dukungan yang dirasakannya, pemilik klub yang kurang berpengalaman, BlueCo, ingin mendatangkan sosok yang setia pada klub dan tidak akan menimbulkan masalah, sehingga mereka mempromosikan Rosenior dari klub afiliasi Strasbourg. Namun, tidak ada seorang pun di luar Stamford Bridge yang mengira bahwa seorang pelatih yang sangat tidak berpengalaman dan sebelumnya pernah dipecat oleh Hull City ini akan mampu bertahan hingga akhir kontrak enam setengah tahun yang ia tandatangani dengan Chelsea pada 6 Januari.

Untuk keadilan bagi Rosenior, masa jabatannya dimulai dengan positif, meskipun kemudian diklaim bahwa rentetan empat kemenangan beruntun di Premier League terutama disebabkan karena ia mengikuti rencana permainan Maresca dengan ketat. Ketika ia mulai mencoba menanamkan filosofi sepak bolanya sendiri kepada para pemain, segalanya segera berantakan. Memang, setelah lima kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun—rekor terburuk Chelsea sejak 1912—jelas bahwa ia telah kehilangan dukungan ruang ganti, sehingga pemecatannya setelah hanya tiga setengah bulan sama sekali tidak mengejutkan.

Sulit untuk tidak merasa simpati pada Rosenior, yang terlihat dan terdengar seperti orang yang hancur setelah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih, sebuah kekalahan mengejutkan 3-0 di Brighton. Ia jelas telah dikhianati oleh para pemain - namun juga jelas bahwa dengan gaya bahasa LinkedIn-nya dan riwayat kerja yang kurang memuaskan, ia seharusnya tidak pernah diberi pekerjaan itu sejak awal - meskipun hal itu lebih banyak mencerminkan BlueCo daripada mantan bek sayap Fulham tersebut.