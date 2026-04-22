Liam Rosenior DIPECAT! The Blues memecat pelatih kepala di tengah performa yang sangat buruk, dengan kekalahan dari Brighton menjadi pemicu terakhir
Rosenior harus menanggung akibatnya
Rosenior telah membayar harga yang sangat mahal akibat rentetan hasil buruk yang membuat Chelsea terpuruk di klasemen. Kekalahan telak dari Brighton membuat mereka kini berada di peringkat ketujuh, terpaut tujuh poin dari zona Liga Champions, dan peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa apa pun kini berada dalam ancaman serius.
Sikap pasif dalam penampilan di pantai selatan itu sangat mengkhawatirkan, dengan Rosenior mengkritik para pemainnya setelah pertandingan saat ia menyebut penampilan tersebut "tidak dapat diterima" dan "tidak dapat dibenarkan" dalam sesi wawancara pasca-pertandingan.
'Bukan keputusan yang diambil klub dengan enteng'
Dalam pernyataan resmi klub pada Rabu, Chelsea mengatakan: "Chelsea Football Club hari ini telah berpisah dengan Pelatih Kepala Liam Rosenior. Atas nama seluruh jajaran Chelsea FC, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Liam dan stafnya atas semua upaya yang telah mereka lakukan selama bersama klub. Liam selalu menunjukkan integritas dan profesionalisme tertinggi sejak ditunjuk di tengah musim.
"Ini bukanlah keputusan yang diambil Klub dengan mudah, namun hasil dan performa terbaru telah berada di bawah standar yang diperlukan, padahal masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Saat Klub berupaya menghadirkan stabilitas pada posisi Pelatih Kepala, kami akan melakukan proses introspeksi untuk menunjuk sosok yang tepat dalam jangka panjang."
Periode buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya
Pelatih asal Inggris yang masih kurang berpengalaman ini harus menghadapi rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana The Blues kalah dalam lima pertandingan liga berturut-turut dan gagal mencetak satu gol pun selama periode tersebut—hal yang belum pernah terjadi dalam 114 tahun. Rentetan lima kekalahan beruntun ini merupakan yang terpanjang sejak November 1993. Gol dan kemenangan terakhir Chelsea terjadi jauh pada 4 Maret saat mereka meraih kemenangan mengesankan di kandang Aston Villa, dan mereka telah tergelincir ke peringkat ke-13 dalam klasemen performa Liga Premier sejak Rosenior ditunjuk sebagai pengganti Enzo Maresca pada Januari
Apa langkah selanjutnya bagi Chelsea?
Pelatih tim utama Calum McFarlane — yang pernah menjabat sebagai pelatih kepala sementara Chelsea setelah Maresca dipecat — kembali mengambil alih peran tersebut secara sementara hingga akhir musim. Waktu pengambilan keputusan ini cukup menarik, mengingat laga semifinal Piala FA hari Minggu melawan Leeds yang sedang dalam performa terbaiknya sudah di depan mata bagi The Blues.
Laporan dari Prancis menyebutkan bahwa klub asal London Barat tersebut telah berbicara dengan manajer Bournemouth yang akan hengkang, Andoni Iraola, mengenai penggantian Rosenior, menyusul kabar bahwa ia akan meninggalkan The Cherries saat kontraknya berakhir pada akhir musim.