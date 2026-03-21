Liam Rosenior bertanggung jawab atas kesalahan Chelsea dan mengakui para pemain tampak lesu setelah kekalahan dari Everton

Saat ditanya mengenai kesalahan pertahanan Chelsea selama pertandingan, Rosenior menambahkan: "Ya, 100 persen pertanggungjawaban dan tanggung jawab ada pada saya. Kami bermain dengan cara yang berbeda, kami menarik barisan tim sedikit lebih ke belakang hari ini dalam formasi 4-4-2. Saya pikir kami bermain dengan nyaman.

“Gol pertama yang kami kebobolan, kami sedang dalam kondisi paling nyaman, dan perbedaannya lagi-lagi terletak pada kedua kotak penalti, di mana mereka sangat klinis. Gol ketiga dari Ndiaye adalah penyelesaian yang fantastis. Kami memiliki peluang, terutama di babak pertama, tetapi jika Anda tidak memanfaatkannya, Anda akan berakhir dengan kekalahan dalam pertandingan sepak bola.”

“Ya, gol memberi energi, dan saat ini kami terlalu mudah kebobolan. Kami kebobolan dua gol yang buruk. Kami memulai dengan gugup, dan dalam 10 hingga 15 menit pertama ada beberapa kesalahan yang mudah, lalu kami mulai menemukan ritme permainan, dan hal ini sepertinya terjadi setiap pekan.

“Hal itu membuat penonton memberi energi kepada lawan dan kepercayaan diri mereka pun meningkat. Pada akhirnya, Everton pantas meraih kemenangan dan itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki secepat mungkin.”