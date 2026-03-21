Liam Rosenior bertanggung jawab atas kesalahan Chelsea dan mengakui para pemain tampak lesu setelah kekalahan dari Everton
Sanchez kembali melakukan kesalahan fatal saat Chelsea kalah dari Everton
Chelsea kembali menelan kekalahan pada Sabtu lalu dalam pertandingan yang menampilkan kesalahan fatal lain dari Robert Sanchez, yang justru memberi Beto gol keduanya dalam laga tersebut. Iliman Ndiaye kemudian mengunci kemenangan yang pantas dengan tendangan indah yang membuat The Toffees kini hanya tertinggal dua poin dari Chelsea di klasemen Liga Premier. Rosenior membela kipernya setelah pertandingan, dengan mengatakan kepada Sky Sports: "Menurut saya, sangat sulit untuk membicarakan performa individu setelah pertandingan. Rob adalah kiper top dan kiper memang kadang mengalami hari-hari seperti ini. Pickford melakukan penyelamatan kelas dunia untuk menjaga skor tetap 1-0. Bagi saya, ini bukan waktunya untuk bicara, ini saatnya bagi saya dan staf untuk menganalisis. Para pemain akan pulang ke negara masing-masing dan ketika kami kembali, kami akan memiliki beberapa minggu yang jelas untuk pertama kalinya bekerja bersama para pemain."
Rosenior mengakui kesalahannya setelah Chelsea kembali menelan kekalahan
Saat ditanya mengenai kesalahan pertahanan Chelsea selama pertandingan, Rosenior menambahkan: "Ya, 100 persen pertanggungjawaban dan tanggung jawab ada pada saya. Kami bermain dengan cara yang berbeda, kami menarik barisan tim sedikit lebih ke belakang hari ini dalam formasi 4-4-2. Saya pikir kami bermain dengan nyaman.
“Gol pertama yang kami kebobolan, kami sedang dalam kondisi paling nyaman, dan perbedaannya lagi-lagi terletak pada kedua kotak penalti, di mana mereka sangat klinis. Gol ketiga dari Ndiaye adalah penyelesaian yang fantastis. Kami memiliki peluang, terutama di babak pertama, tetapi jika Anda tidak memanfaatkannya, Anda akan berakhir dengan kekalahan dalam pertandingan sepak bola.”
“Ya, gol memberi energi, dan saat ini kami terlalu mudah kebobolan. Kami kebobolan dua gol yang buruk. Kami memulai dengan gugup, dan dalam 10 hingga 15 menit pertama ada beberapa kesalahan yang mudah, lalu kami mulai menemukan ritme permainan, dan hal ini sepertinya terjadi setiap pekan.
“Hal itu membuat penonton memberi energi kepada lawan dan kepercayaan diri mereka pun meningkat. Pada akhirnya, Everton pantas meraih kemenangan dan itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki secepat mungkin.”
Apakah Chelsea akan lolos ke Liga Champions?
Hasil ini membuat Chelsea tergeser dari zona Liga Champions dan kini berada di peringkat keenam Liga Premier, namun Rosenior yakin mereka masih bisa memastikan tiket ke turnamen musim depan. Ia menambahkan: "Kami hanya terpaut satu poin dari Liga Champions. Saya sedang mempelajari klub ini; ada banyak sorotan, terutama sorotan negatif, dan memang pantas saja terkait penampilan kami pekan lalu. Kami telah menjalani 10 pertandingan di liga bersama sebagai sebuah tim, dan kami mengumpulkan 17 poin. Saya rasa kami berada di peringkat keempat selama masa kepemimpinan saya. Lupakan semua keributan itu, kami harus tetap tenang dan menjaga ketenangan. Libur internasional mungkin datang pada waktu yang tepat bagi kami untuk memulai kembali dan kembali berjuang demi meraih hasil yang sangat baik.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Satu-satunya peluang Chelsea untuk meraih gelar musim ini kini bergantung pada Piala FA, di mana The Blues akan menghadapi tim Liga Satu, Port Vale, di babak perempat final kompetisi tersebut setelah jeda internasional.
