Liam Rosenior akan dipecat SEKARANG?! Pihak manajemen Chelsea memiliki 'kekhawatiran serius' terhadap manajer The Blues dan mungkin akan kembali mengganti manajer secara mengejutkan

Masa depan Rosenior di Chelsea tampak semakin suram setelah hanya tiga bulan menjabat. Menurut Sky Sports di Swiss, sumber-sumber yang dekat dengan klub asal London Barat itu meyakini bahwa optimisme awal pasca kedatangannya pada Januari lalu telah memudar, meninggalkan kekhawatiran mendalam di ruang direksi. Dewan direksi tampaknya mempertanyakan apakah pelatih berusia 41 tahun itu memiliki kecerdasan taktis untuk memimpin proyek olahraga klub dalam jangka panjang, meskipun telah memberinya kontrak hingga 2032. Dengan tim yang terus merosot di klasemen Liga Premier dan menghadapi perjuangan berat di kompetisi Eropa, pemilik The Blues tampaknya telah kembali memulai pencarian manajer baru.