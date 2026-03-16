Liam Rosenior akan dipecat SEKARANG?! Pihak manajemen Chelsea memiliki 'kekhawatiran serius' terhadap manajer The Blues dan mungkin akan kembali mengganti manajer secara mengejutkan
Ketidakpastian menyelimuti Stamford Bridge
Masa depan Rosenior di Chelsea tampak semakin suram setelah hanya tiga bulan menjabat. Menurut Sky Sports di Swiss, sumber-sumber yang dekat dengan klub asal London Barat itu meyakini bahwa optimisme awal pasca kedatangannya pada Januari lalu telah memudar, meninggalkan kekhawatiran mendalam di ruang direksi. Dewan direksi tampaknya mempertanyakan apakah pelatih berusia 41 tahun itu memiliki kecerdasan taktis untuk memimpin proyek olahraga klub dalam jangka panjang, meskipun telah memberinya kontrak hingga 2032. Dengan tim yang terus merosot di klasemen Liga Premier dan menghadapi perjuangan berat di kompetisi Eropa, pemilik The Blues tampaknya telah kembali memulai pencarian manajer baru.
Keraguan yang semakin meningkat di kalangan petinggi
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari klub, narasi internal menunjukkan adanya perpecahan terkait masa depan manajer. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa beberapa pemegang keputusan kunci meyakini Rosenior mungkin tidak akan lagi duduk di bangku cadangan pada awal musim depan. Tekanan internal ini semakin diperparah oleh kekecewaan yang disuarakan para pendukung, yang mulai bosan dengan pergantian manajer yang terus-menerus. "Kekhawatiran serius" yang disebutkan oleh orang dalam klub dalam laporan Sky Sports berfokus pada kurangnya kemajuan dalam gaya bermain dan ketidakmampuan tim untuk meraih hasil positif melawan rival langsung mereka dalam perebutan tiket Liga Champions.
Apakah akan kembali ke Prancis?
Jika Chelsea memutuskan untuk memecat manajernya lagi, Rosenior tampaknya tidak akan menganggur terlalu lama. Meskipun mengalami kesulitan di London, reputasinya tetap sangat baik di benua Eropa, terutama di Ligue 1. Para pengamat sepak bola Prancis sering memuji metodologi kepelatihannya dan kemampuan manajemen pemainnya, yang sangat dihargai selama ia menjabat di klub-klub sebelumnya. Di sisi lain, Rosenior sendiri jelas tetap berkomitmen secara terbuka terhadap tujuan-tujuan jangka pendeknya di Chelsea, dan masih harus dilihat bagaimana masa depannya nanti.
Minggu-minggu mendatang akan menjadi masa yang menentukan bagi proyek ini
Jadwal pertandingan mendatang bisa jadi ujian terakhir bagi Rosenior. Chelsea akan menghadapi leg kedua Liga Champions yang menentukan nasib musim ini melawan PSG, di mana mereka harus membalikkan defisit gol yang besar untuk menghindari tersingkir dini dari kompetisi Eropa. Di kancah domestik, serangkaian pertandingan Liga Premier yang menantang melawan para pesaing empat besar kemungkinan besar akan menentukan apakah dewan direksi akan mempertahankan pelatih saat ini atau memilih untuk melakukan pergantian tak terduga lagi sebelum jeda internasional, mengingat Rosenior baru saja menggantikan Enzo Maresca pada Januari lalu.
