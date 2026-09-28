Musisi ternama dan pendukung fanatik Manchester City itu membagikan klaimnya di platform media sosial X, dengan mengaku telah berbicara langsung dengan sosok sepakbola berpangkat tinggi. Membocorkan sanksi yang ia perkirakan akan dihadapi petinggi Etihad, Gallagher menulis: "Jika kami kalah dalam banding kami, yang tidak akan terjadi, kami akan mendapat DENDA dan LARANGAN TRANSFER dan hanya itu jadi begitu."

Berusaha menenangkan para pendukung City yang cemas menanti putusan resmi, vokalis Oasis itu menambahkan: "Tenang saja."