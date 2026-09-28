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imago-sport-1076640473.jpgPaul Marriott
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Liam Gallagher mengklaim memiliki informasi dari orang dalam soal putusan hukum Manchester City setelah pembicaraan rahasia tingkat tinggi

Manchester City
Premier League

Liam Gallagher, frontman Oasis, mengklaim memiliki informasi rahasia terkait hukuman yang pada akhirnya akan dijatuhkan kepada Manchester City setelah munculnya pengungkapan hukum yang eksplosif. Musisi yang blak-blakan itu berupaya menenangkan para suporter yang cemas di media sosial, dengan menegaskan bahwa pembicaraannya dengan seorang figur senior mengonfirmasi klub itu akan terhindar dari sanksi olahraga yang berat meski sorotan terus meningkat.

  • Musisi meremehkan sanksi olahraga yang membayangi

    Sepakbola Inggris diguncang oleh laporan bahwa City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran finansial oleh komisi independen Premier League. Investigasi panjang yang berlangsung dari 2009 hingga 2018 itu memicu spekulasi luas mengenai sanksi berat, mulai dari degradasi paksa hingga pencabutan gelar-gelar yang telah diraih. Namun, Gallagher menepis pembicaraan bernada kiamat itu, dengan mengklaim memiliki detail orang dalam mengenai nasib sebenarnya klub tersebut dari sebuah kontak senior.

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  • imago-sport-1076640446.jpgPaul Marriott

    Rocker ungkap rincian dugaan hukuman

    Musisi ternama dan pendukung fanatik Manchester City itu membagikan klaimnya di platform media sosial X, dengan mengaku telah berbicara langsung dengan sosok sepakbola berpangkat tinggi. Membocorkan sanksi yang ia perkirakan akan dihadapi petinggi Etihad, Gallagher menulis: "Jika kami kalah dalam banding kami, yang tidak akan terjadi, kami akan mendapat DENDA dan LARANGAN TRANSFER dan hanya itu jadi begitu."

    Berusaha menenangkan para pendukung City yang cemas menanti putusan resmi, vokalis Oasis itu menambahkan: "Tenang saja."

  • Para rival mengejek bocoran internal sang penyanyi

    Klaim berani sang bintang rock itu langsung memicu skeptisisme luas dan ejekan dari fans rival yang meragukan kredibilitas informasinya.

    Banyak pengamat terhibur oleh kepercayaan diri Gallagher, terutama karena aturan Premier League memungkinkan hukuman yang jauh lebih berat. Menyinggung kemungkinan degradasi jauh ke bawah dalam piramida sepakbola, seorang fans berkelakar di media sosial: "Nikmati laga tandang ke Doncaster [Rovers], bung."

    Meragukan bocoran tersebut sebelum komisi menjatuhkan sanksi resminya, yang lain menambahkan: "Tak sabar untuk melihat lagi ini ketika hukumannya dijatuhkan!"

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  • imago-sport-1083625567.jpgEvery Second Media

    Banding hukum yang berkepanjangan memperpanjang ketidakpastian

    Putusan final mengenai sanksi tersebut diperkirakan tidak akan keluar dalam waktu dekat, dengan proses hukum yang semestinya masih berlangsung. City hampir pasti akan mengajukan banding resmi atas putusan bersalah itu, sebuah langkah yang akan membuat saga ini berlarut selama beberapa bulan lagi. Bayang-bayang regulasi yang terus ada itu mengancam mengganggu fokus tim asuhan Enzo Maresca saat mereka mengejar ambisi domestik dan Eropa.

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