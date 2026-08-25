Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut Delap dari Chelsea dalam paket transfer senilai hingga £50 juta, menurut laporan dari ESPN dan The Guardian. Forest akan membayar £45 juta sebagai biaya awal ditambah £5 juta dalam bonus potensial, yang menjadikannya rekrutan termahal baru dalam sejarah klub untuk tim asal East Midlands tersebut.

Delap muncul sebagai target utama di lini serang bagi manajer Forest Oliver Glasner sebelum bursa transfer musim panas ditutup Selasa depan. Negosiasi diselesaikan dengan cepat setelah sang penyerang tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan untuk kemenangan 3-2 atas Fulham pada Senin.