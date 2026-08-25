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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Liam Delap siap bergabung ke Nottingham Forest dalam transfer £50 juta saat Chelsea melanjutkan cuci gudang musim panas di bawah Xabi Alonso

L. Delap
Chelsea
Nottingham Forest

Nottingham Forest telah menyepakati kesepakatan senilai £50 juta, yang menjadi rekor klub, untuk merekrut striker Liam Delap dari Chelsea. Penyerang berusia 23 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Stamford Bridge di bawah manajer Xabi Alonso, dengan hanya mencetak satu gol di Premier League musim lalu. Forest akan membayar £45 juta di muka ditambah bonus untuk mengamankan sang penyerang sebelum tenggat waktu transfer.

  • Forest sepakati biaya rekor klub untuk Delap

    Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan penuh untuk merekrut Delap dari Chelsea dalam paket transfer senilai hingga £50 juta, menurut laporan dari ESPN dan The Guardian. Forest akan membayar £45 juta sebagai biaya awal ditambah £5 juta dalam bonus potensial, yang menjadikannya rekrutan termahal baru dalam sejarah klub untuk tim asal East Midlands tersebut.

    Delap muncul sebagai target utama di lini serang bagi manajer Forest Oliver Glasner sebelum bursa transfer musim panas ditutup Selasa depan. Negosiasi diselesaikan dengan cepat setelah sang penyerang tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan untuk kemenangan 3-2 atas Fulham pada Senin.

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    Kesulitan di London barat berujung pada kepergian

    Delap tiba di Stamford Bridge dari Ipswich Town dengan nilai transfer £30 juta musim panas lalu, tetapi menjalani musim debut yang menantang di London barat. Striker itu hanya mencetak satu gol di Premier League dalam 28 penampilannya untuk klub tersebut, sementara cedera yang berulang mengganggu momentumnya.

    Alonso lebih mengandalkan João Pedro dan Danny Welbeck sebagai opsi utama di lini serang musim ini, sehingga Delap turun dalam urutan pilihan. Setelah kehilangan nomor punggung sembilan dari Pedro, mantan lulusan akademi Manchester City itu dimasukkan ke daftar jual karena Chelsea ingin merampingkan skuadnya sebelum tenggat waktu transfer.

  • Chelsea percepat penjualan pemain di seluruh skuad

    Delap bukan satu-satunya penyerang yang menuju pintu keluar Stamford Bridge pekan ini, dengan Chelsea juga membuka pembicaraan dengan Aston Villa terkait kepergian permanen penyerang internasional Senegal Nicolas Jackson, yang dihargai £65 juta.

    Villa telah menandai Jackson sebagai pengganti Ollie Watkins, yang kian dekat dengan kepindahan ke klub Liga Pro Saudi Al Hilal. Sementara Villa menginginkan skema pembayaran yang terstruktur, Chelsea menutup kemungkinan kesepakatan peminjaman lain untuk Jackson, setelah meminjamkannya ke Bayern Munich musim lalu.

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  • Liam Delap ChelseaGetty

    Apa langkah selanjutnya untuk Forest dan Delap

    Delap dijadwalkan menjalani tes medis dan merampungkan kesepakatan pribadi dengan Forest sebelum menuntaskan kepindahannya ke City Ground. Glasner berharap sang penyerang bisa langsung memberi dampak untuk menghadirkan ketajaman yang hilang dalam kekalahan 1-0 terbaru mereka dari Leeds United. Sementara itu, Chelsea akan mengalihkan perhatian mereka untuk merampungkan kepindahan Jackson yang diusulkan ke Villa menjelang hari terakhir bursa transfer.

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