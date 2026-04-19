Liam Delap menyatakan bahwa "tim yang lebih baik" justru kalah dalam kekalahan telak Chelsea dari Man Utd - sang striker yakin bahwa gol-gol akan segera tercipta setelah empat pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol di Liga Premier
Kekecewaan bagi Delap & Chelsea
Delap mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam setelah kekalahan Chelsea 1-0 pada Sabtu lalu. The Blues melepaskan 21 tembakan berbanding empat tembakan tim tamu dan mencatat angka gol yang diharapkan (xG) yang jauh lebih tinggi, namun gol klinis Matheus Cunha di babak pertama menjadi penentu hasil pertandingan. Tuan rumah juga tiga kali membentur tiang gawang, termasuk sundulan keras dari Delap yang menghantam bagian bawah mistar gawang. Keluar dari lapangan tanpa membawa poin merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh skuad, yang merasa skor akhir tidak secara akurat mencerminkan keseimbangan permainan.
Keyakinan pada sentuhan akhir
Kekalahan ini memperpanjang puasa gol Chelsea menjadi empat pertandingan berturut-turut di Liga Premier, namun Delap tetap yakin bahwa nasib serangan mereka akan berubah. "Ini sungguh mengecewakan karena kami merasa tidak pantas mengalami hal ini," katanya. "Kami adalah tim yang lebih baik. Perasaan ini sangat menyakitkan. Jelas kami kehilangan satu pemain dan kami harus segera fokus serta bertahan pada saat itu, tapi kami tidak melakukannya. Di hari lain kami bisa mencetak empat gol di babak kedua, tapi ini memang salah satu hari yang sial. Bukan berarti kami tidak menciptakan peluang. Kami menciptakan banyak peluang, tapi ini hanya soal penyempurnaan kecil dalam penyelesaian akhir dan bola masuk ke gawang."
Menyelamatkan musim ini
Meskipun mengalami beberapa kemunduran belakangan ini, semangat tim asuhan Rosenior tampaknya tetap tinggi saat mereka terus berjuang untuk lolos ke Liga Champions dan meraih kesuksesan di Piala FA. Klub ini saat ini berada di peringkat keenam klasemen, terpaut tujuh poin dari zona kualifikasi Liga Champions, dan masih memiliki sejumlah pertandingan penting di depan. Delap menekankan kekompakan yang kuat di antara para pemain, sambil menegaskan bahwa target musim mereka masih sangat mungkin tercapai. "Kami semua saling percaya, dan kami yakin bisa meraih keduanya," jelas sang striker mengenai ambisi ganda mereka. "Itulah rencana kami, itulah tujuan kami. Kami harus menantikan pertandingan hari Selasa, dan kemudian kami akan menghadapi pertandingan besar melawan Leeds."
Menanggapi Brighton
Chelsea harus segera bangkit saat mereka bertandang ke markas Brighton pada Selasa malam, sebelum mengalihkan fokus ke semifinal Piala FA melawan Leeds di Wembley. "Jika kami bisa memperbaiki beberapa hal kecil, seharusnya kami akan baik-baik saja," tutup Delap.