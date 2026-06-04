Delap tetap bertekad untuk membuktikan dirinya di Chelsea dan ingin bertahan setidaknya satu musim lagi untuk membungkam para pengkritiknya, menurut BBC. Penyerang berusia 23 tahun itu tiba di London Barat dengan ekspektasi tinggi, namun prestasinya merosot setelah musim yang lebih diwarnai cedera dan kekecewaan daripada gol.

Meskipun awalnya sulit, mantan pemain Man City ini tidak mencari jalan keluar. Dia baru-baru ini menata hidupnya di daerah tersebut dengan memutuskan untuk membeli rumah di sana, menandakan niat jangka panjangnya untuk menyukseskan kepindahannya ke The Blues. Delap dikabarkan sangat ingin bekerja di bawah asuhan Xabi Alonso, yang secara resmi akan mengambil alih kendali di Chelsea pada 1 Juli.



