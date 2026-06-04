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Liam Delap ingin "setidaknya satu musim lagi" di Chelsea untuk membuktikan nilainya kepada Xabi Alonso, meski situasinya suram dan ia dianggap "lebih baik pindah"
Delap bertekad memperjuangkan masa depan Blues
Delap tetap bertekad untuk membuktikan dirinya di Chelsea dan ingin bertahan setidaknya satu musim lagi untuk membungkam para pengkritiknya, menurut BBC. Penyerang berusia 23 tahun itu tiba di London Barat dengan ekspektasi tinggi, namun prestasinya merosot setelah musim yang lebih diwarnai cedera dan kekecewaan daripada gol.
Meskipun awalnya sulit, mantan pemain Man City ini tidak mencari jalan keluar. Dia baru-baru ini menata hidupnya di daerah tersebut dengan memutuskan untuk membeli rumah di sana, menandakan niat jangka panjangnya untuk menyukseskan kepindahannya ke The Blues. Delap dikabarkan sangat ingin bekerja di bawah asuhan Xabi Alonso, yang secara resmi akan mengambil alih kendali di Chelsea pada 1 Juli.
- Getty Images Sport
Musim perdana yang sebaiknya dilupakan
Statistik Delap pada tahun pertamanya di Chelsea terlihat suram jika dibandingkan dengan biaya transfernya sebesar £30 juta. Ia hanya mencetak satu gol di Liga Premier musim lalu dan dua gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi, serta mengakhiri musim tanpa mencetak gol dalam 26 pertandingan terakhirnya. Kesulitannya semakin diperparah oleh cedera bahu yang terkilir dalam pertandingan melawan Bournemouth, yang sangat membatasi kontribusinya di lapangan.
Orang-orang yang dekat dengan sang pemain mengakui bahwa ekspektasi belum terpenuhi sejauh ini, meskipun mereka juga menyoroti masa adaptasi yang menantang. Persaingan untuk posisi semakin ketat setelah kedatangan Joao Pedro, yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain penyerang kunci Chelsea setelah pindah dari Brighton dengan nilai transfer £55 juta. Performa Pedro telah mendorong Delap semakin ke bawah dalam hierarki tim, sehingga membuat perannya dalam skuad menjadi tidak pasti.
Minat transfer dan tekanan dalam skuad
Meskipun Delap ingin tetap bertahan, absennya klub dari kompetisi Eropa musim depan berarti skuad yang terlalu besar harus dipangkas. Biaya transfer sang striker yang relatif rendah dibandingkan bintang-bintang lain membuatnya bisa dianggap sebagai pemain yang "lebih mudah dilepas" jika klub perlu menyeimbangkan keuangan. Chelsea finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan musim lalu, dan kini ada tekanan bagi Alonso untuk menyusun skuad elit yang ramping.
Newcastle United termasuk di antara klub-klub yang memantau situasi ini dengan cermat karena mereka sedang mencari titik fokus baru di lini serang. The Magpies dilaporkan sedang mengintensifkan pencarian mereka untuk striker nomor sembilan baru dan menganggap Delap sebagai opsi berpotensi tinggi meskipun ia kurang mencetak gol belakangan ini. Dengan Nicolas Jackson yang juga berpotensi kembali dari masa peminjamannya di Bayern Munich, persaingan untuk posisi striker dipastikan akan semakin sengit di Stamford Bridge.
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Faktor Alonso
Keputusan akhir mengenai masa depan Delap kemungkinan besar akan berada di tangan Alonso. Pelatih asal Spanyol itu perlu mengevaluasi apakah kerja keras sang penyerang cukup untuk menjamin tempatnya di tim yang telah diperbarui. Gaya bermain fisik Delap menjadi ciri khasnya selama membela Ipswich Town, namun ia belum mampu meniru dominasi tersebut saat mengenakan seragam Chelsea.
Dengan Chelsea yang harus menjual pemain untuk membiayai kedatangan pemain baru sesuai regulasi keuangan UEFA, penyerang muda ini berada di persimpangan jalan. Ia sangat ingin membuktikan bahwa potensinya nyata, tetapi ia harus segera menemukan sentuhan golnya di awal pramusim jika ingin meyakinkan manajer baru bahwa ia layak berada di Stamford Bridge.