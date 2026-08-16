LFCTV terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara langsung di siaran setelah menayangkan cedera mengerikan pemain Como saat melawan Liverpool

Sifat cedera yang begitu mengerikan itu disiarkan secara langsung di LFCTV, memicu reaksi seketika dari tim komentator. Komentator utama John Bradley dengan cepat menyadari parahnya situasi saat tim medis bersiap melakukan intervensi.

Bradley berkata: "Itu pendaratan yang buruk. Kami mungkin perlu sedikit penghentian di sini agar tim medis bisa masuk. Ya, itu dia, jarinya mengalami dislokasi." Komentator pendamping Natashia Dowie juga sama terkejutnya melihat visual mengerikan dari jari yang terkilir itu, dengan singkat menambahkan: "Wow, itu tidak enak dilihat."

Siaran itu menangkap realitas yang tidak nyaman dari cedera dalam olahraga profesional, membuat tim produksi kelabakan untuk menangani penonton siaran langsung yang baru saja menyaksikan close-up yang mengerikan tersebut.