AFP
Diterjemahkan oleh
LFCTV terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara langsung di siaran setelah menayangkan cedera mengerikan pemain Como saat melawan Liverpool
Cedera buruk membayangi hasil imbang di tempat latihan
Menurut Express, Liverpool memainkan dua pertandingan dalam satu hari melawan tim promosi Serie A, Como, pada Minggu. Pertemuan pertama, laga persahabatan tertutup di AXA Training Centre di Kirkby, berakhir imbang 0-0. Liverpool menurunkan susunan pemain berpengalaman yang mencakup Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, dan Kostas Tsimikas.
Namun, pertandingan 70 menit itu dibayangi insiden nahas yang melibatkan Dossena. Pemain berusia 27 tahun itu terjatuh dengan posisi tangan yang canggung setelah berebut bola udara dengan James McConnell dan Will Wright. Dossena tetap tergeletak di lapangan, dan tayangan close-up dengan cepat memperlihatkan bahwa ia mengalami dislokasi jari yang parah, membuat komentator dan penonton yang menyaksikan terkejut.
- Getty Images Sport
Komentator bereaksi terhadap dislokasi jari yang mengerikan
Sifat cedera yang begitu mengerikan itu disiarkan secara langsung di LFCTV, memicu reaksi seketika dari tim komentator. Komentator utama John Bradley dengan cepat menyadari parahnya situasi saat tim medis bersiap melakukan intervensi.
Bradley berkata: "Itu pendaratan yang buruk. Kami mungkin perlu sedikit penghentian di sini agar tim medis bisa masuk. Ya, itu dia, jarinya mengalami dislokasi." Komentator pendamping Natashia Dowie juga sama terkejutnya melihat visual mengerikan dari jari yang terkilir itu, dengan singkat menambahkan: "Wow, itu tidak enak dilihat."
Siaran itu menangkap realitas yang tidak nyaman dari cedera dalam olahraga profesional, membuat tim produksi kelabakan untuk menangani penonton siaran langsung yang baru saja menyaksikan close-up yang mengerikan tersebut.
Saluran resmi menyampaikan permintaan maaf atas siaran langsung tersebut
Menyadari bahwa gambar grafis itu mungkin membuat penonton yang menyaksikan laga persahabatan dari rumah merasa terganggu, komentator LFCTV Steve Hunter merasa perlu menyampaikan permintaan maaf resmi secara langsung di siaran. Hunter melanjutkan: "Maaf jika Anda sedang mencoba menikmati makan siang atau jika Anda sedang berada di, entah di mana, San Diego dan menikmati sarapan sangat pagi. Terkadang Anda melihat hal-hal yang membuat Anda bergidik."
Terlepas dari tampilan jari yang terkilir itu yang mengerikan dan penghentian singkat dalam permainan, Dossena menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Bek tengah itu segera dibebat oleh staf medis Como dan secara luar biasa tetap bermain selama enam menit tersisa dalam sesi latihan yang dipersingkat itu, memastikan tim Italia tersebut tidak kebobolan.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Liverpool dan Como?
Setelah dua pertandingan berat melawan Cesc Fabregas dan skuadnya ini, Liverpool kini akan mengalihkan fokus sepenuhnya ke kampanye Premier League yang akan datang. Sementara itu, Como akan memantau pemulihan Dossena dengan cermat saat mereka bersiap untuk kembalinya yang sangat dinantikan ke kasta tertinggi sepak bola Italia, dengan harapan ia terhindar dari masalah jangka panjang apa pun.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami