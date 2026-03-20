Goal.com
Live
Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Lexi Potter: Remaja Chelsea dan Timnas Inggris yang terinspirasi oleh Keira Walsh ini menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan Georgia Stanway

Ketika masa jabatan Emma Hayes di Chelsea mendekati akhir yang ramai dibicarakan pada beberapa bulan terakhir musim 2023-24, menjelang kepindahannya ke Amerika Serikat untuk memimpin tim nasional ikonik negara tersebut, manajer yang dihormati itu menyempatkan diri dalam salah satu konferensi pers terakhirnya untuk merenungkan seperti apa tim The Blues di masa depan, mengingat kemajuan yang dicapai dalam pembinaan pemuda putri dan upaya yang dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara akademi dan tim utama.

"Sudah sekitar dua, mungkin tiga tahun ini kami bekerja keras untuk mengembangkan kuota pemain lokal dan membina para pemain, dengan menyadari bahwa mereka tidak bisa langsung naik dari akademi ke tim senior, setidaknya di klub kami. Baik itu dengan meminjam pemain atau merekrut talenta internasional yang berbeda, seperti Maika Hamano, yang bisa kami datangkan dan kembangkan dengan cara kami, saya rasa kami akan mulai benar-benar menuai hasilnya dalam 12 bulan ke depan," jelasnya, saat berbicara kepada wartawan pada Februari 2024, di tengah musim di mana kemunculan Aggie Beever-Jones sebagai pemain kunci tim utama memberikan banyak hal yang menggembirakan bagi para penggemar terkait talenta lokal.

"Aggie tentu saja merupakan contoh dari kerja keras itu, tapi dia tidak akan sendirian," tambah Hayes. "Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang, saya yakin akan hal itu. "Saya antusias dengan banyak pemain muda itu. Saya antusias dengan Lexi Potter. Saya pikir dia akan menjadi pemain muda top. [Saya antusias dengan] Lola Brown. Ada beberapa pemain muda yang benar-benar bagus dalam pipeline Chelsea, dan saya yakin ketika saya kembali ke sini sebagai penggemar dalam lima tahun, saya mungkin akan menyaksikan beberapa di antaranya di level senior."

Saat itu, Potter sedang menjalani masa pinjaman pertamanya dalam kariernya, di divisi kedua bersama Crystal Palace. Saat klub London itu promosi ke divisi utama, dia menjadi pemain kunci, status yang dia pertahankan lagi saat kembali ke The Eagles untuk musim pertama mereka di Women's Super League setahun kemudian. Namun, kini pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi pemain tim utama Chelsea dan, pada hari Rabu, ia menandai penampilan pertamanya sebagai starter di liga untuk klub tersebut dengan mencetak gol pertamanya di WSL, yang terbukti menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan penting melawan Brighton.

Mengingat rekam jejak manajer Chelsea, Sonia Bompastor—pengganti Hayes—dalam memberikan kepercayaan kepada pemain muda, ditambah potensi yang telah ditunjukkan Potter dalam setiap kesempatan yang ia dapatkan sejauh musim ini, tampaknya Hayes memang benar—ia mungkin akan menyaksikan gelandang muda berbakat itu saat ia kembali ke London Barat untuk menonton mantan klubnya bertanding.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Epsom dan dibesarkan di Redhill, Potter telah tinggal hanya beberapa mil dari tempat latihan Chelsea di Cobham sepanjang hidupnya. Ia bergabung dengan The Blues saat usianya baru delapan tahun, setelah menghabiskan masa remajanya bermain sepak bola bersama kakaknya di tim putra lokal, sekaligus sering bermain futsal.

    Pengalaman-pengalaman tersebut membantu menjadikan gelandang muda ini sebagai pemain yang cepat dalam mengambil keputusan dan memiliki teknik yang sangat baik, sehingga ia telah lama mendapat penilaian tinggi baik di kalangan Lionesses maupun Chelsea. Hal itu menjadi sangat jelas ketika ia menjadi berita utama pada September 2023 dengan menjadi pemain wanita pertama di Inggris yang menandatangani kontrak profesional pada usia 17 tahun.

    "Kami memiliki harapan yang sangat tinggi padanya di masa depan dan menantikan perkembangannya serta peningkatan kemampuannya dalam beberapa tahun mendatang," kata Paul Green, yang kini menjabat sebagai mantan manajer umum Chelsea, pada saat itu.

    Pada saat yang sama, diumumkan bahwa Potter, yang sudah bermain di tim U-19 Inggris, juga akan dipinjamkan ke Palace untuk masa pinjaman pertamanya. Di sana, ia akan mendapatkan pengalaman pertamanya dalam sepak bola kompetitif senior, dan dalam waktu hanya beberapa bulan, ia dipuji sebagai "bintang masa depan bagi negara" oleh manajer Palace, Laura Kaminski.

    Masuk akal bagi Potter untuk kembali ke The Eagles pada musim berikutnya, setelah mereka promosi ke WSL, dan ia menunjukkan kemajuan lebih lanjut dengan langkah tersebut, dengan "kedewasaan" yang mengesankan darinya disoroti oleh Kaminski.

  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Kesempatan emas

    Situasinya berbeda di awal musim ini. Potter memang tidak dipinjamkan ke klub lain, tetapi ia juga tidak bermain secara reguler untuk Chelsea, dengan hanya tampil empat kali sebelum jeda musim dingin. Namun, dengan berlatih bersama gelandang-gelandang top seperti Keira Walsh dan Erin Cuthbert, masih banyak hal yang bisa ia pelajari di lingkungan The Blues.

    "Tentu saja rasanya berbeda, dari bermain setiap pekan menjadi tidak bermain sebanyak yang saya inginkan, tapi latihan setiap hari bersama pemain kelas dunia sungguh bermanfaat," kata pemain berusia 19 tahun itu kepada GOAL pada Desember lalu, saat mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Inggris U-23. "Saya yakin saya sedang belajar dan hal ini benar-benar membantu saya berkembang. "Bisa menyaksikan para pemain berlatih dan bertanding di level yang begitu tinggi, saya rasa itu sangat baik untuk perkembangan saya."

    Sejak awal tahun, Potter mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dia telah tampil dalam enam dari 10 pertandingan terakhir Chelsea, dan melakukan debut starternya di WSL untuk klub tersebut dalam kemenangan 2-1 atas Brighton pada Rabu, di mana gol penentuannya menjelang akhir babak pertama menjadi penentu kemenangan. Itu menjadi sorotan dari penampilan solid yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.

    "Jujur saja, saya tidak terkejut," kata Walsh setelah pertandingan, saat berbicara kepada Sky Sports bersama rekan setimnya yang masih remaja dan malu di depan kamera. "Saya melihatnya berlatih setiap hari. Dia harus menunggu lama untuk ini, tapi ini lebih dari pantas. Dia pemain yang luar biasa dan, seperti yang bisa Anda lihat, dia memiliki masa depan yang sangat cerah di depannya."

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Potensi itu telah ditunjukkan Potter setiap kali ia mendapat kesempatan bermain untuk Chelsea, dan ia juga sering menunjukkannya saat membela Inggris. Dipromosikan ke skuad U23 untuk pertama kalinya pada bulan Oktober lalu, pemain berusia 19 tahun ini tidak terlihat canggung meskipun mengalami lompatan besar dan bermain bersama pemain seperti Ruby Mace dan Maisie Symonds, yang keduanya merupakan pemain reguler di WSL dan telah dipanggil ke tim senior Lionesses.

    "Dia sudah bermain bersama pemain senior selama dua musim penuh dan itu terlihat," kata Lauren Smith, yang melatih Potter sepanjang jenjang pemuda Inggris, bulan lalu. "Anda melihat mereka hampir seperti dewasa muda di tim U19, tapi saat mereka berada di lingkungan U23 - dan saya sangat yakin hal yang sama terjadi di Chelsea - mereka sudah menjadi dewasa. Anda melihat bagaimana mereka berpindah-pindah di antara kelompok sosial tersebut. Namun, perubahan terbesar adalah seberapa keras mereka berusaha dalam sesi latihan dan pertandingan karena mereka selalu ingin naik ke level berikutnya.

    "Saya yakin dia ingin mulai berusaha untuk berbicara dengan Sarina [Wiegman] suatu hari nanti. Saya yakin dia ingin bermain beberapa menit lagi di Chelsea. Yang akan membawanya ke sana adalah menjadi seperti spons, belajar apa yang perlu dilakukan dan memastikan dia melakukannya dengan caranya sendiri, karena kamu tidak bisa menjadi Keira Walsh berikutnya. Kamu harus menjadi Lexi Potter. Itulah mungkin perjalanan yang dilalui pemain muda, memastikan mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri. Ketika semuanya berjalan lancar, ada pemain istimewa di sana, pasti, dan saya yakin kita akan sering melihatnya."

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Kelebihan utama

    Meskipun tidak mengherankan jika ia tampak pemalu dalam interaksi awalnya dengan media, Potter justru menunjukkan sisi yang sangat berbeda saat berada di lapangan. Ia kuat, terutama untuk usianya, dan hal itu memungkinkannya memenangkan banyak duel; ia berhasil unggul dalam delapan dari 10 duel pada Rabu lalu saat ia memainkan 90 menit pertamanya untuk Chelsea di WSL.

    Kemampuannya dalam menguasai bola luar biasa, baik dalam ketepatan operannya, pengambilan keputusan yang cepat, maupun jangkauan gerakannya, sementara pergerakannya tanpa bola juga menarik perhatian. Memang, untuk golnya melawan Brighton, Potter melakukan sprint yang hebat ke dalam kotak penalti sebelum mencetak gol dengan tegas.

    Dari segi mental, ada banyak hal yang patut diapresiasi. Cara Potter beradaptasi dengan lingkungan di Chelsea dan mengatasi lonjakan ke tim U23 Inggris menunjukkan dedikasinya yang tinggi, membuat Bompastor memuji mentalitasnya. Ia masih perlu mengumpulkan lebih banyak pengalaman di panggung besar, namun tanda-tanda awalnya menunjukkan bahwa ia akan mampu tampil baik di momen-momen bertekanan.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Dengan kemampuan penguasaan bolanya yang mumpuni dan keyakinan yang ia tunjukkan dalam penyelesaian akhir saat melawan Brighton, menambah jumlah gol dan assist dalam permainannya tentu saja merupakan hal yang mampu dilakukan Potter. Rekor golnya di level timnas Inggris memang cukup impresif, namun ia hanya mencetak satu gol dan satu assist di semua kompetisi selama dua musimnya di Palace, meski tampil secara reguler.

    Memainkan peran box-to-box adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan kekuatan Potter, karena ia adalah gelandang yang mampu memberikan pengaruh pada permainan baik di lini pertahanan maupun serangan, dan di posisi itulah ia sebagian besar dimanfaatkan sejauh ini dalam kariernya. Jika ia dapat memanfaatkan kehadirannya di sepertiga akhir lapangan dan menggunakan kualitasnya untuk menambah kontribusi gol, ia dapat naik ke level yang lebih tinggi.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Selanjutnya... Georgia Stanway?

    Meskipun Walsh adalah sosok yang “diidolakan” oleh Potter dan darinya Potter belajar setiap hari di Chelsea, justru gelandang Inggris lainnya, Georgia Stanway, yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan Potter.

    Walsh adalah playmaker yang bermain di posisi dalam dan mengatur permainan dari peran yang konservatif, sedangkan Stanway adalah gelandang serba bisa yang keunggulannya semakin menonjol dalam peran box-to-box, meskipun ia tampil luar biasa dalam peran yang lebih defensif di Bayern Munich musim ini.

    Seperti Stanway, Potter sangat hebat dalam memenangkan duel dan pergerakannya tanpa bola sangat brilian. Sekali lagi, ia hanya perlu menambah gol dan assist. Namun, hasil akhir tersebut sering kali muncul seiring dengan bertambahnya pengalaman pemain muda, dan Potter jelas memiliki potensi untuk menjadi lebih matang di sepertiga akhir lapangan seiring perkembangannya.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Memang, banyaknya cedera yang melanda Chelsea telah berperan dalam penunjukan Potter sebagai starter pertamanya di WSL—namun jelas pula bahwa Bompastor percaya padanya untuk memberikan hasil. Dengan latar belakang dalam mengembangkan pemain muda yang sudah dimulai sejak ia menjabat sebagai kepala akademi di Lyon, sesuatu yang terlihat jelas saat ia menunjuk skuad WSL termuda The Blues dalam 13 tahun terakhir pada pertengahan pekan ini, manajer Chelsea ini akan memainkan peran besar dalam perkembangan Potter selanjutnya.

    Di tengah laporan bahwa ada minat peminjaman terhadap remaja tersebut pada Januari, Bompastor memilih untuk mempertahankannya, karena merasa bahwa ia bisa menjadi pemain penting di paruh kedua musim ini.

    "Saya tahu seberapa baik dia bisa bermain," katanya tentang Potter pada awal musim ini. "Sonia telah membantu saya banyak," tambah sang pemain sendiri pekan lalu. "Dia sangat mendukung saya dan memberikan masukan yang baik. Setiap kali kita berbicara, dia benar-benar mendengarkan. Saya merasa dia benar-benar membantu perkembangan saya."

    Antara sekarang dan akhir musim, ini tentang terus memanfaatkan peluang yang datang, sambil juga belajar banyak dari pemain-pemain kelas dunia di Chelsea. Penampilan bersejarah pada Rabu lalu hanyalah momen besar lainnya dalam beberapa bulan terakhir yang sudah penuh prestasi, di tahun yang akan semakin gemilang seiring dia menargetkan partisipasi di Piala Dunia U-20 pada September.

    Jika dia terus melangkah di jalur ini dan menit bermainnya bertambah, tidak ada alasan mengapa Sarina Wiegman tidak akan memantau remaja ini dengan cermat. Manajer The Lionesses ini sering membawa talenta muda yang sedang naik daun ke skuad senior, memberikan tujuh debut pada 2025 dan satu lagi di kamp pertama Inggris pada 2026.

    "Saya pikir ini sangat positif bagi jalur pengembangan, melihat para pemain naik ke tim senior dan mendapatkan pengalaman serta kesempatan itu," kata Potter kepada GOAL pada bulan Desember lalu. Dia tampaknya berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu yang berikutnya.

WSL
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE