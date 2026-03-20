Lexi Potter: Remaja Chelsea dan Timnas Inggris yang terinspirasi oleh Keira Walsh ini menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan Georgia Stanway

"Sudah sekitar dua, mungkin tiga tahun ini kami bekerja keras untuk mengembangkan kuota pemain lokal dan membina para pemain, dengan menyadari bahwa mereka tidak bisa langsung naik dari akademi ke tim senior, setidaknya di klub kami. Baik itu dengan meminjam pemain atau merekrut talenta internasional yang berbeda, seperti Maika Hamano, yang bisa kami datangkan dan kembangkan dengan cara kami, saya rasa kami akan mulai benar-benar menuai hasilnya dalam 12 bulan ke depan," jelasnya, saat berbicara kepada wartawan pada Februari 2024, di tengah musim di mana kemunculan Aggie Beever-Jones sebagai pemain kunci tim utama memberikan banyak hal yang menggembirakan bagi para penggemar terkait talenta lokal.

"Aggie tentu saja merupakan contoh dari kerja keras itu, tapi dia tidak akan sendirian," tambah Hayes. "Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang, saya yakin akan hal itu. "Saya antusias dengan banyak pemain muda itu. Saya antusias dengan Lexi Potter. Saya pikir dia akan menjadi pemain muda top. [Saya antusias dengan] Lola Brown. Ada beberapa pemain muda yang benar-benar bagus dalam pipeline Chelsea, dan saya yakin ketika saya kembali ke sini sebagai penggemar dalam lima tahun, saya mungkin akan menyaksikan beberapa di antaranya di level senior."

Saat itu, Potter sedang menjalani masa pinjaman pertamanya dalam kariernya, di divisi kedua bersama Crystal Palace. Saat klub London itu promosi ke divisi utama, dia menjadi pemain kunci, status yang dia pertahankan lagi saat kembali ke The Eagles untuk musim pertama mereka di Women's Super League setahun kemudian. Namun, kini pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi pemain tim utama Chelsea dan, pada hari Rabu, ia menandai penampilan pertamanya sebagai starter di liga untuk klub tersebut dengan mencetak gol pertamanya di WSL, yang terbukti menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan penting melawan Brighton.

Mengingat rekam jejak manajer Chelsea, Sonia Bompastor—pengganti Hayes—dalam memberikan kepercayaan kepada pemain muda, ditambah potensi yang telah ditunjukkan Potter dalam setiap kesempatan yang ia dapatkan sejauh musim ini, tampaknya Hayes memang benar—ia mungkin akan menyaksikan gelandang muda berbakat itu saat ia kembali ke London Barat untuk menonton mantan klubnya bertanding.