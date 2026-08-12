Lewis-Skelly menjadi salah satu penampil paling menonjol bagi Arsenal selama pramusim, dengan menjadi starter dalam dua laga uji coba terakhir mereka saat bersiap menghadapi Community Shield pada hari Minggu.

Gelandang itu menjalani musim yang sulit tahun lalu, tertinggal di belakang Riccardo Calafiori dan Piero Hincapie dalam urutan pilihan di lini pertahanan. Namun, belakangan Lewis-Skelly menemukan performa terbaiknya di posisi alami sebagai gelandang tengah, memberi Arsenal bahan pertimbangan.

Sementara klub sebelumnya mempertimbangkan untuk menjual Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri demi mengumpulkan £100 juta, penampilan impresifnya belakangan ini membuat situasi menjadi rumit. Meski persaingan sangat ketat, Lewis-Skelly tetap bertekad memantapkan dirinya sebagai starter reguler di bawah Mikel Arteta musim ini.