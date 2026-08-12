Getty Images Sport
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Lewis-Skelly bertekad bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Arsenal meski diminati Man Utd dan Chelsea
Kebangkitan di pramusim dan masa depan yang belum pasti
Lewis-Skelly menjadi salah satu penampil paling menonjol bagi Arsenal selama pramusim, dengan menjadi starter dalam dua laga uji coba terakhir mereka saat bersiap menghadapi Community Shield pada hari Minggu.
Gelandang itu menjalani musim yang sulit tahun lalu, tertinggal di belakang Riccardo Calafiori dan Piero Hincapie dalam urutan pilihan di lini pertahanan. Namun, belakangan Lewis-Skelly menemukan performa terbaiknya di posisi alami sebagai gelandang tengah, memberi Arsenal bahan pertimbangan.
Sementara klub sebelumnya mempertimbangkan untuk menjual Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri demi mengumpulkan £100 juta, penampilan impresifnya belakangan ini membuat situasi menjadi rumit. Meski persaingan sangat ketat, Lewis-Skelly tetap bertekad memantapkan dirinya sebagai starter reguler di bawah Mikel Arteta musim ini.
- Getty Images Sport
BBC Sport melaporkan bahwa Lewis-Skelly ditawarkan kepada Manchester United pada Januari, meski Arsenal bersikeras bahwa mereka tidak secara aktif menawarkannya ke tim lain. Manchester United sedang mencari pemain sisi kiri, mengingat Luke Shaw memiliki catatan kebugaran yang tidak konsisten dan Patrick Dorgu dimainkan dalam peran yang lebih maju oleh Michael Carrick.
United juga telah melirik Lewis Hall, tetapi mengakui bahwa kesepakatan akan rumit. Demikian pula, Chelsea dilaporkan juga telah ditawari kesempatan untuk merekrut Lewis-Skelly.
Namun, Chelsea sudah memiliki Jorrel Hato dan Pep Chavarria di posisi tersebut. Tanpa kompetisi Eropa untuk dijalani dan dengan lini tengah yang padat, Chelsea kemungkinan tidak akan mengejar Lewis-Skelly kecuali mereka lebih dulu melakukan penjualan besar.
Aturan financial fair play dan keuntungan murni
Arsenal telah berinvestasi besar-besaran, menghabiskan £250 juta pada musim panas lalu dan lebih dari £100 juta pada jendela transfer saat ini setelah akuisisi Bruno Guimaraes senilai £75 juta. Untuk menyeimbangkan pembukuan, klub itu ingin melepas pemain, setelah sebelumnya sudah menjual Christian Norgaard seharga £7 juta dan Leandro Trossard seharga £15 juta. Sebagai lulusan akademi, transfer Lewis-Skelly akan sangat menguntungkan untuk tujuan akuntansi.
Lewis-Skelly sangat menyadari nilai finansialnya bagi klub, setelah sebelumnya menulis keterangan "keuntungan murni" pada sebuah foto dirinya yang tengah merayakan dengan trofi Premier League. Namun, aturan baru Squad Cost Ratio menetapkan bahwa pendapatan dari penjualan pemain binaan sendiri kini harus diamortisasi selama masa kontrak mereka.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Lewis-Skelly?
Arsenal harus mengambil keputusan krusial sebelum bursa transfer resmi ditutup. Lewis-Skelly kemungkinan akan tampil di Community Shield melawan Manchester City pada Minggu, yang bisa menjadi audisi penting. Jika ia gagal mengamankan jaminan menit bermain di depan Guimaraes, kepindahan domestik pada akhir periode tetap menjadi kemungkinan yang jelas karena Manchester United terus memantau situasinya dengan saksama.
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