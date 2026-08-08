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Lewis Hall tinggalkan pemusatan latihan Newcastle! Bek kiri itu pulang lebih awal di tengah minat transfer dari Manchester United
Kekhawatiran cedera atau pergerakan transfer?
Persiapan Newcastle United untuk kampanye baru di bawah pelatih kepala Matthias Jaissle mengalami kendala signifikan setelah kepergian Hall dari markas latihan mereka di Spanyol. Bek kiri berusia 21 tahun itu telah terbang kembali dari La Manga, tempat Newcastle United menjalani pemusatan latihan selama sepekan, untuk melanjutkan latihannya secara terpisah di North East.
Situasi ini semakin rumit oleh fakta bahwa Hall telah menarik minat serius dari Manchester United pada bursa transfer ini. Tim asuhan Michael Carrick diketahui sedang mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan, khususnya di sisi kiri, area yang diganggu cedera dalam beberapa musim terakhir. Namun, Newcastle tetap bersikeras bahwa bek muda itu tidak dijual.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru latihan dari Tyneside
The Athletic mengonfirmasi bahwa Hall terbang kembali pada Jumat, didampingi rekan setimnya Fabian Schar dan Lewis Miley. Ketiga pemain itu dipastikan absen dalam laga persahabatan melawan Valencia di Spanyol pada Sabtu malam, yang menjadi pertandingan resmi pertama Jaissle sebagai pelatih sejak mengambil alih tim.
Hall diperkirakan kembali berlatih di lapangan di Tyneside pada Minggu ini saat ia berupaya membuktikan kebugarannya untuk sisa jadwal pramusim. Ada kemungkinan ia bisa kembali masuk skuad untuk laga persahabatan hari Rabu melawan Everton di Murrayfield, Edinburgh. Jika pertandingan itu datang terlalu cepat, staf medis akan mengalihkan perhatian ke dua laga uji coba yang dijadwalkan di St James' Park akhir pekan depan untuk memberinya menit bermain yang vital.
Dilema pemilihan pemain bagi Matthias Jaissle
Absennya Hall membuat Jaissle menghadapi masalah besar dalam menentukan pilihan saat ia bersiap menjalani debutnya di bangku cadangan. Lini pertahanan saat ini sedang kekurangan opsi, terutama karena Dan Burn belum kembali bergabung dengan skuad utama setelah tugasnya bersama England di Piala Dunia.
Situasi makin rumit dengan kondisi kebugaran Tino Livramento, yang masih menjalani proses pemulihan secara hati-hati dari serangkaian cedera jangka panjang. Karena tidak ada bek sayap senior lain yang tersedia dalam skuad yang dibawa bepergian saat ini, Newcastle United terlihat rentan di sisi lapangan.
- Getty Images Sport
Pemain muda akan diuji melawan Valencia
Mengingat minimnya opsi senior, Jaissle kemungkinan akan beralih kepada talenta-talenta muda klub untuk laga melawan Valencia. Leo Shahar, bek kanan berusia 19 tahun, dan bek berusia 22 tahun Alex Murphy sama-sama berpeluang tampil sebagai starter dalam pertandingan di Spanyol. Para pemain muda ini akan bersemangat untuk memikat pelatih kepala baru, tetapi peningkatan level kualitas saat menghadapi lawan dari La Liga menjadi tantangan yang signifikan.
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