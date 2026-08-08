Persiapan Newcastle United untuk kampanye baru di bawah pelatih kepala Matthias Jaissle mengalami kendala signifikan setelah kepergian Hall dari markas latihan mereka di Spanyol. Bek kiri berusia 21 tahun itu telah terbang kembali dari La Manga, tempat Newcastle United menjalani pemusatan latihan selama sepekan, untuk melanjutkan latihannya secara terpisah di North East.

Situasi ini semakin rumit oleh fakta bahwa Hall telah menarik minat serius dari Manchester United pada bursa transfer ini. Tim asuhan Michael Carrick diketahui sedang mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan, khususnya di sisi kiri, area yang diganggu cedera dalam beberapa musim terakhir. Namun, Newcastle tetap bersikeras bahwa bek muda itu tidak dijual.