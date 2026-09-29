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Lewis Ferguson menegaskan kembali komitmennya kepada Bologna setelah spekulasi transfer musim panas dengan Rangers, tetapi mengakui mimpi masa kecilnya tetap ada
Gelandang menanggapi rumor transfer musim panas
Kapten Bologna, Ferguson, menegaskan kembali komitmennya kepada klub Serie A itu setelah spekulasi kencang yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Rangers pada bursa transfer musim panas. Pemain internasional Skotlandia itu mengakui sempat mempertimbangkan pilihannya setelah Piala Dunia, tetapi menegaskan bahwa kepergiannya tidak pernah benar-benar mendekati kenyataan. Ferguson, yang telah mencatatkan 140 penampilan kompetitif untuk Rossoblu, memilih melanjutkan perjalanannya di Italia setelah datangnya susunan staf pelatih baru.
- IPA Sport
Pemain internasional Skotlandia menjelaskan pilihan karier
Gelandang itu menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah tersisih di bawah mantan manajer Vincenzo Italiano musim lalu, hanya menjadi starter dalam 32 dari 45 penampilannya di semua kompetisi meski menjadi kapten tim saat menjuarai Coppa Italia 2024-25.
Menanggapi kaitan dengan raksasa Glasgow itu, Ferguson berkata: "Saya banyak berpikir setelah Piala Dunia tentang masa depan saya, dan saya sedikit tidak yakin, tetapi tidak pernah benar-benar sedekat itu. Ketika saya kembali untuk pramusim, kami punya manajer baru [Domenico Tedesco], dan rasanya seperti awal yang baru.
"Kami telah berubah lagi sejak saat itu [dengan Raffaele Palladino], jadi saya punya tiga manajer baru dalam dua bulan terakhir [termasuk Sebastien Pocognoli bersama Skotlandia]. Saya banyak berpikir tentang seperti apa masa depan saya nantinya dan pada akhirnya itu tetap di Bologna. Saya menyukai setiap momen yang saya jalani di sana. Ini hanya soal melanjutkan perjalanan itu dan melihat ke mana itu membawa saya."
Ikatan keluarga memicu ambisi di Ibrox
Ikatan keluarga yang kuat membuatnya tetap terkait dengan Rangers, dengan ayahnya Derek dan pamannya Barry sama-sama pernah membela klub tersebut, ditambah kehadiran mantan manajernya di Aberdeen, Derek McInnes, sebagai pelatih di Ibrox.
Mengakui ikatan seumur hidup itu, Ferguson menambahkan: "Bukan rahasia lagi bahwa saya tumbuh sebagai penggemar dan keluarga saya terlibat di klub ini. Itu adalah impian saya saat masih kecil, dan itu tidak berubah, tetapi saya tidak ingin membicarakan hal itu saat saya masih menjadi pemain Bologna. Di masa depan, Anda tidak pernah tahu. Itu bisa terjadi, bisa juga tidak, tetapi itu selalu menjadi sesuatu yang ada di benak saya."
- Getty Images Sport
Rangkaian laga domestik berat menguji tekad
Pemain berusia 27 tahun itu menghadapi tugas berat untuk menjaga Bologna tetap keluar dari zona degradasi setelah hanya meraih dua poin dari lima pertandingan pertama mereka di Serie A. Sang kapten telah bermain di setiap menit di bawah pelatih baru Palladino dalam upaya menghentikan keterpurukan. Dengan kontraknya yang masih tersisa dua tahun disertai opsi 12 bulan, memulihkan stabilitas di kompetisi domestik tetap menjadi satu-satunya prioritasnya.
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