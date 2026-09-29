Gelandang itu menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah tersisih di bawah mantan manajer Vincenzo Italiano musim lalu, hanya menjadi starter dalam 32 dari 45 penampilannya di semua kompetisi meski menjadi kapten tim saat menjuarai Coppa Italia 2024-25.

Menanggapi kaitan dengan raksasa Glasgow itu, Ferguson berkata: "Saya banyak berpikir setelah Piala Dunia tentang masa depan saya, dan saya sedikit tidak yakin, tetapi tidak pernah benar-benar sedekat itu. Ketika saya kembali untuk pramusim, kami punya manajer baru [Domenico Tedesco], dan rasanya seperti awal yang baru.

"Kami telah berubah lagi sejak saat itu [dengan Raffaele Palladino], jadi saya punya tiga manajer baru dalam dua bulan terakhir [termasuk Sebastien Pocognoli bersama Skotlandia]. Saya banyak berpikir tentang seperti apa masa depan saya nantinya dan pada akhirnya itu tetap di Bologna. Saya menyukai setiap momen yang saya jalani di sana. Ini hanya soal melanjutkan perjalanan itu dan melihat ke mana itu membawa saya."