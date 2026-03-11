Lewandowski tidak yakin "bahkan 50%": MLS, Juventus, Milan, apa masa depannya setelah Barcelona?

Mereka memantau dengan cermat klub-klub lain yang sedang bersaing, termasuk Milan, yang akan melihat berakhirnya masa pinjaman Fullkrug dari West Ham pada Juni. Transaksi ini tidak mungkin dilakukan pada Januari bagi Rossoneri, mengingat gaji yang diterima Lewandowski (sekitar 13 juta euro bersih), dan sangat sulit tetapi tidak mustahil pada musim panas.

Hubungan dengan agennya positif, yang dimulai pada 2024 dengan kedatangan Silvano Vos ke Rossoneri dan diperkuat pada Agustus lalu dengan kesepakatan Christopher Nkunku, dan Igli Tare telah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang eksekutif yang mudah menyerah.