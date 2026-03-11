Lewandowski tidak yakin "bahkan 50%": MLS, Juventus, Milan, apa masa depannya setelah Barcelona?

Momen pengambilan keputusan semakin mendekat bagi Robert Lewandowski, penyerang Polandia berusia 37 tahun yang akan meninggalkan Barcelona pada akhir kontraknya. Namun, mantan pemain Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini tampaknya sama sekali tidak khawatir dengan gagasan harus memutuskan tim mana yang akan dia pilih selanjutnya: “Bermain di klub besar ini selama bertahun-tahun telah memungkinkan saya melihat betapa besar dedikasi dan kerja keras yang diperlukan untuk mengembangkan klub. Ada banyak ambisi dan keyakinan terhadap masadepan," katanya tentang Barça kepada The Athletic, mendukung kepemimpinan Joan Laporta. "Stabilitas dan keyakinan terhadap proyek jangka panjang sangat penting. Saya percaya pada kontinuitas dan orang-orang yang benar-benar memahami nilai-nilai dan identitas klub ini." Klub yang akan dia tinggalkan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
ISTRI DI CHICAGO DAN PERTEMUAN DENGAN BERHALTER
Lewandowski telah lama menjadi incaran MLS dan menerima tawaran penting dari Chicago Fire: istrinya terlihat di kota Amerikatersebut untuk melihat beberapa rumah, dan manajer franchise Gregg Berhalter secara pribadi bertemu dengan striker Polandia dan agennya, Pini Zahavi, di sebuah hotel di pusat Barcelona. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final. Penyerang itu sendiri mengakui bahwa dia belum memiliki gambaran tentang langkah selanjutnya: “Saya belum tahu, saya harus memikirkannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang keputusan saya karenasaya bahkan tidak 50% yakin tentang jalan yang ingin saya tempuh. Dengan usia dan pengalaman saya, saya tidak harus memutuskan sekarang. Mungkin dalam tiga bulan saya harus melakukannya, tetapi bahkan begitu, saya tidak merasa tertekan”.
BERITA TENTANG MILAN
Mereka memantau dengan cermat klub-klub lain yang sedang bersaing, termasuk Milan, yang akan melihat berakhirnya masa pinjaman Fullkrug dari West Ham pada Juni. Transaksi ini tidak mungkin dilakukan pada Januari bagi Rossoneri, mengingat gaji yang diterima Lewandowski (sekitar 13 juta euro bersih), dan sangat sulit tetapi tidak mustahil pada musim panas.
Hubungan dengan agennyapositif, yang dimulai pada 2024 dengan kedatangan Silvano Vos ke Rossoneri dan diperkuat pada Agustus lalu dengan kesepakatan Christopher Nkunku, dan Igli Tare telah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang eksekutif yang mudah menyerah.
JUVE: L'ENDORSEMENT DI TREZEGUET
Tentu saja Juventus harus bertindak di bursa transfer, termasuk di lini serang: Openda akan hengkang, sementara strategi untuk Vlahovic—yang sedang dalam negosiasi perpanjangan kontrak—dan David masih harus ditentukan. Sementara itu, mantan striker Juventus David Trezeguet memberikan pendapat penting tentang Lewandowski: "Saya akan merekrut Lewandowski secara gratis, meskipun usianya sudah 37 tahun: diaadalah pemain kelas atas, salah satu dari sembilan pemain terbaik bersama Haaland. Lewa mungkin tidak lagi memiliki fisik seperti dulu, tetapi di Barcelona, meskipun tidak selalu bermain, dia mencetak 14 gol: dia kuat dan cerdas. Lewandowski akan datang ke Juventus dengan mengetahui dari mana dia berasal dan apa yang diharapkan darinya: gol. Jika ada kesempatan, saya akan membawanya ke Turin dengan tangan saya sendiri."