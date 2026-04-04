Lewandowski masuk dan mencetak gol: Barcelona unggul 2-1 atas Atlético Madrid, penampilan gemilang Yamal, dan Flick unggul 7 poin atas Real Madrid

Atletico Madrid sempat unggul atas Barcelona berkat gol Giuliano Simeone, yang pada menit ke-39 babak pertama memecah kebuntuan dalam laga besar pekan ke-30 La Liga, sebelum Marcus Rashford menyamakan kedudukan pada menit ke-42 berkat umpan dari Dani Olmo. Di menit-menit akhir babak pertama, Nico Gonzalez - yang diturunkan sebagai bek kiri - diusirkeluar lapangan karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir, Atletico harus bermain dengan sepuluh orang sepanjang babak kedua dan akhirnya tumbang pada menit ke-87: yang menentukan hasil pertandingan, seperti yang telah disebutkan, adalah gol dari Robert Lewandowski yang masuk beberapa menit sebelumnya menggantikan Rashford. Protes dari para pendukung Atletico terhadap wasit: pada menit ke-49, wasit mengusir Gerard Martín karena tekel keras terhadap Thiago Almada, namun kemudian mengubah keputusannya dengan memberikan kartu kuning.