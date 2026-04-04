Gol Robert Lewandowskipada menit ke-87 menentukan hasil pertandingan antara Atlético Madrid dan Barcelona. Tim asuhan Hans-Dieter Flick menang 2-1 di Wanda Metropolitano dan melangkah lebih dekat ke gelar La Liga: dengan delapan pertandingan tersisa, Barcelona kini unggul 7 poin atas Real Madrid yang sebelumnya kalah 1-2 di kandang Mallorca (gol penentu dicetak oleh mantan pemain Lazio, Muriqi). Barça menaklukkan Madrid dengan skor 2-1 dan mengambil langkah kecil menuju gelar juara. Bagi Colchoneros, ini adalah kekalahan ketiga berturut-turut termasuk kekalahan di Liga Champions melawan Tottenham (tidak terlalu menyakitkan, karena Atletico tetap lolos ke perempat final), mereka tetap di peringkat keempat dengan 57 poin dan pada hari Senin Villarreal - yang bertanding di kandang Girona - dapat memperlebar jarak menjadi +4.
Lewandowski masuk dan mencetak gol: Barcelona unggul 2-1 atas Atlético Madrid, penampilan gemilang Yamal, dan Flick unggul 7 poin atas Real Madrid
PERTANDINGAN
Atletico Madrid sempat unggul atas Barcelona berkat gol Giuliano Simeone, yang pada menit ke-39 babak pertama memecah kebuntuan dalam laga besar pekan ke-30 La Liga, sebelum Marcus Rashford menyamakan kedudukan pada menit ke-42 berkat umpan dari Dani Olmo. Di menit-menit akhir babak pertama, Nico Gonzalez - yang diturunkan sebagai bek kiri - diusirkeluar lapangan karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir, Atletico harus bermain dengan sepuluh orang sepanjang babak kedua dan akhirnya tumbang pada menit ke-87: yang menentukan hasil pertandingan, seperti yang telah disebutkan, adalah gol dari Robert Lewandowski yang masuk beberapa menit sebelumnya menggantikan Rashford. Protes dari para pendukung Atletico terhadap wasit: pada menit ke-49, wasit mengusir Gerard Martín karena tekel keras terhadap Thiago Almada, namun kemudian mengubah keputusannya dengan memberikan kartu kuning.
LA CLASICO DI PUTARAN KE-4 TERAKHIR
Setelah mengalahkannya di liga, empat hari lagi Barcelona akan kembali menghadapi Atlético Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions: leg pertama di kandang sendiri, lalu leg kedua akan digelar kembali di Wanda Metropolitano; di antara kedua laga tersebut ada derby La Liga melawan Espanyol, yang dijadwalkan pada 11 April mendatang. Jadwal keempat dari akhir adalah yang harus ditandai dengan warna merah: pada 10 Mei akan digelar pertandingan Barcelona vs Real Madrid, El Clasico yang bisa menentukan gelar juara liga. Setelah pertandingan itu, Barça akan menghadapi Alaves, Betis Sevilla, dan Valencia; sedangkan Los Merengues akan berhadapan dengan Oviedo, Sevilla, dan Athletic Bilbao.