Lewandowski-Barcelona, sinyal awal untuk perpanjangan kontrak: di antara tawaran dari MLS dan pendekatan Juventus, masa depannya masih belum pasti

Lewandowski belum memutuskan masa depannya: kemungkinan ia tetap bertahan di Barcelona tidak bisa dikesampingkan.

Di mana Robert Lewandowski akan bermain tahun depan? Keraguan seputar penyerang Barcelona ini semakin meningkat, begitu pula dengan rumor mengenai klub barunya. Meskipun usianya sudah 37 tahun, ia tetap menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa, dan gagasan untuk mendapatkannya secara gratis menarik minat beberapa klub, termasuk Juventus dan Milan di Italia.


Namun, pemain asal Polandia ini belum memutuskan masa depannya, yang bahkan bisa berujung pada keputusannya untuk tetap bertahan di Blaugrana selama satu tahun lagi. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano, dengan pihak klub yang telah membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan agen Zahavi, yang juga merupakan agen pelatih Hansi Flick.

  • PERBICANGAN AWAL DENGAN BARCELONA

    Hubungan antara Lewandowski dan Presiden Barcelona, Laporta, sangat baik. Selama pertemuan antara Zahavi dan klub Catalan tersebut terkait perpanjangan kontrak Flick—yang dalam waktu dekat akan diumumkan hingga tahun 2028 sebagaimana dinyatakan oleh sang presiden sendiri—situasi Lewandowski juga turut dibahas.

    Pemain asal Polandia itu belum memutuskan apa yang akan dilakukannya tahun depan dan sedang mempertimbangkan berbagai opsi, tanpa mengesampingkan apa pun dari berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh agennya.


  • MASA DEPAN YANG TIDAK PASTI

    Lewandowski, seperti yang baru-baru ini ia akui kepada SportWeek, belum memutuskan di mana ia akan bermain: "Sejujurnya, saat ini tidak ada yang bisa saya katakan tentang masa depan saya. Tujuannya adalah mengakhiri musim ini dengan sebanyak mungkin kemenangan, gol, dan gelar. Nanti kita lihat saja. Saya tidak memikirkannya dan belum memutuskan; saat ini hal itu bukan prioritas."


  • ARABIA, MLS, DAN EROPA

    Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Lewandowski. Pemain asal Polandia ini menerima tawaran dari Arab Saudi dan Eropa. Perlu diperhatikan juga MLS, yang telah melakukan beberapa pendekatan. Lewandowski sedang mempertimbangkan dengan matang bagaimana ia akan mengakhiri kariernya.

    Ini lebih merupakan pilihan hidup daripada sekadar pertimbangan finansial, sehingga perlu mempertimbangkan opsi yang mengarah ke liga Amerika Serikat, yang berpotensi menjamin gaji tinggi serta pemindahan ke kota yang penting bagi keluarganya.


  • UPAYA JUVENTUS

    Di Italia, namanya dikaitkan dengan Milan dan Juventus. Juventus, khususnya, telah melakukan pendekatan kepada pihak manajemennya, untuk menjajaki kemungkinan bahwa pemain asal Polandia tersebut, yang akan genap berusia 38 tahun pada bulan Agustus, dapat mengakhiri kariernya bersama Juventus.

    Namun, yang tampaknya penting adalah bahwa Lewandowski lah yang akan memutuskan masa depannya. Keputusan tersebut, saat ini, antara tetap di Barcelona, Arab Saudi, Eropa, dan MLS, belum diambil.


