Di mana Robert Lewandowski akan bermain tahun depan? Keraguan seputar penyerang Barcelona ini semakin meningkat, begitu pula dengan rumor mengenai klub barunya. Meskipun usianya sudah 37 tahun, ia tetap menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa, dan gagasan untuk mendapatkannya secara gratis menarik minat beberapa klub, termasuk Juventus dan Milan di Italia.





Namun, pemain asal Polandia ini belum memutuskan masa depannya, yang bahkan bisa berujung pada keputusannya untuk tetap bertahan di Blaugrana selama satu tahun lagi. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano, dengan pihak klub yang telah membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan agen Zahavi, yang juga merupakan agen pelatih Hansi Flick.