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lewandowskiGetty Images

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Lewandowski akan bergabung dengan MLS? Pertemuan dengan jajaran manajemen Chicago Fire: detailnya

Transfers
Barcelona
AC Milan
Juventus
R. Lewandowski
Chicago

Penyerang asal Polandia itu sedang mempertimbangkan tawaran yang datang dari MLS.

Dia sempat menjadi incaran utama Milan dan Juventus di bursa transfer, namun masa depan Robert Lewandowski tampaknya semakin menjauh dari Eropa. Setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir, penyerang asal Polandia itu tampaknya semakin dekat untuk pindah ke MLS.


Pemain kelahiran 1988 ini dan agennya, Pini Zahavi, akan terbang ke Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan manajemen Chicago Fire dan mengevaluasi kemungkinan pindah ke luar negeri guna mengakhiri kariernya.


Pada bulan Desember lalu, Gregg Berhalter, direktur olahraga tim AS tersebut, telah terbang ke Barcelona untuk berbicara dengan Lewandowski dan agennya, mengajukan tawaran bernilai jutaan dolar dengan kemungkinan mendapatkan penghasilan tambahan di luar kontrak, yang terkait dengan kegiatan komersial.


  • TEKANAN DARI CHICAGO

    Pihak manajemen Chicago Fire, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kembali gencar berupaya untuk menuntaskan negosiasi tersebut. Lewandowski sedang mempertimbangkan tawaran tersebut, dan perjalanan ke Amerika Serikat kali ini mungkin dapat membantunya menghilangkan beberapa keraguan terkait pilihan tim barunya.


    • Iklan

  • KONTRAK

    Tawaran ini tergolong besar: dibicarakan soal kontrak dua tahun, dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga yang bergantung pada keinginan Lewandowski sendiri, yang berpotensi bermain hingga usia 40 tahun di Amerika Serikat.


    Ini akan menjadi perjalanan yang penting, di mana Lewandowski dan agennya akan mempertimbangkan dengan cermat tawaran dari Chicago Fire, yang sedang gencar berusaha membawa seorang juara ke MLS yang sedang mencari kontrak besar terakhir dalam kariernya.