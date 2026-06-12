Lewandowski akan bergabung dengan MLS? Pertemuan dengan jajaran manajemen Chicago Fire: detailnya

Dia sempat menjadi incaran utama Milan dan Juventus di bursa transfer, namun masa depan Robert Lewandowski tampaknya semakin menjauh dari Eropa. Setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir, penyerang asal Polandia itu tampaknya semakin dekat untuk pindah ke MLS.





Pemain kelahiran 1988 ini dan agennya, Pini Zahavi, akan terbang ke Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan manajemen Chicago Fire dan mengevaluasi kemungkinan pindah ke luar negeri guna mengakhiri kariernya.





Pada bulan Desember lalu, Gregg Berhalter, direktur olahraga tim AS tersebut, telah terbang ke Barcelona untuk berbicara dengan Lewandowski dan agennya, mengajukan tawaran bernilai jutaan dolar dengan kemungkinan mendapatkan penghasilan tambahan di luar kontrak, yang terkait dengan kegiatan komersial.



