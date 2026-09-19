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Levi Colwill kecam penampilan Chelsea yang 'tidak cukup bagus' saat Brentford mempermalukan Chelsea asuhan Xabi Alonso
Chelsea dipermalukan dalam derby
Kerapuhan lini belakang Chelsea dihukum tanpa ampun saat Brentford meraih kemenangan telak 3-0 dalam derby London barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Jaidon Anthony memecah kebuntuan lewat sepak pojok sebelum serangan balik di menit-menit akhir memungkinkan Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan kemenangan telak itu. Kekalahan besar ini membuat Alonso tanpa kemenangan dalam tiga laga Premier League, dengan timnya gagal mencetak gol untuk pertama kalinya musim ini.
- News Images
“Kami tidak cukup bagus”
Colwill berbicara blak-blakan soal rapuhnya lini pertahanan Chelsea di Gtech Community Stadium. Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, bek Inggris itu mengkritik hilangnya bentuk permainan dan disiplin skuad saat mencoba terus menyerang.
Mengulas penampilan di babak kedua, ia berkata: "Itu sulit. Pertama, kebobolan dari situasi bola mati bukan hal terbaik, kami mencoba menekan dan mungkin terlalu membuka diri, memainkan beberapa umpan yang seharusnya tidak kami lakukan lalu mereka menghukum kami lewat serangan balik, mencetak gol kedua dan gol ketiga benar-benar terasa dan menyakitkan. Di babak kedua kami tidak cukup bagus dan kami punya banyak hal yang harus dibenahi pada jeda internasional."
Kerentanan bola mati yang mahal
Kerapuhan lini belakang Chelsea kembali terekspos saat mereka sudah kebobolan gol kelima dari situasi bola mati musim ini. Menyoroti kesulitan mereka di dalam kotak penalti, Colwill mengakui: "Belum cukup bagus. Pada momen-momen tertentu kami diintimidasi di kotak penalti, kami jelas harus memperbaiki itu. Kami sepenuhnya percaya kepada pelatih bola mati kami dan masih menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Kami memang perlu berkembang sebagai tim."
Ia menegaskan seluruh skuad harus memikul tanggung jawab bersama alih-alih hanya mengandalkan lini serang untuk menyelamatkan mereka: "Saya rasa semangat kami tidak menurun. Ini menyakitkan dan kami mencoba menekan untuk mencari gol penyeimbang, lalu kami dihukum lewat serangan balik. Saya rasa semangat kami tidak turun. Kami masih harus banyak berkembang. Kami tidak bisa mengandalkan tiga pemain depan kami untuk mengeluarkan kami dari bahaya. Kami semua harus membantu semaksimal mungkin. Kami jelas masih punya banyak ruang untuk berkembang."
- Mark Pain
Perbaikan mendesak saat jeda pertandingan
Alonso menjadi baru manajer keenam dalam sejarah Premier League yang melihat timnya kebobolan dua gol atau lebih dalam lima pertandingan pembukanya. Jeda internasional selama tiga pekan yang akan datang memberi Chelsea waktu penting untuk membenahi lini belakang yang sudah kebobolan 12 gol musim ini. Chelsea akan berupaya bangkit saat mereka bertandang menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada 10 Oktober.
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