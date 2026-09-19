Levi Colwill kecam penampilan Chelsea yang 'tidak cukup bagus' saat Brentford mempermalukan Chelsea asuhan Xabi Alonso

Kerapuhan lini belakang Chelsea kembali terekspos saat mereka sudah kebobolan gol kelima dari situasi bola mati musim ini. Menyoroti kesulitan mereka di dalam kotak penalti, Colwill mengakui: "Belum cukup bagus. Pada momen-momen tertentu kami diintimidasi di kotak penalti, kami jelas harus memperbaiki itu. Kami sepenuhnya percaya kepada pelatih bola mati kami dan masih menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Kami memang perlu berkembang sebagai tim."

Ia menegaskan seluruh skuad harus memikul tanggung jawab bersama alih-alih hanya mengandalkan lini serang untuk menyelamatkan mereka: "Saya rasa semangat kami tidak menurun. Ini menyakitkan dan kami mencoba menekan untuk mencari gol penyeimbang, lalu kami dihukum lewat serangan balik. Saya rasa semangat kami tidak turun. Kami masih harus banyak berkembang. Kami tidak bisa mengandalkan tiga pemain depan kami untuk mengeluarkan kami dari bahaya. Kami semua harus membantu semaksimal mungkin. Kami jelas masih punya banyak ruang untuk berkembang."