Ikon Man City, De Bruyne, memberikan penilaian yang jujur dan agak pedas tentang Fernandez menyusul kepindahan sang gelandang yang menjadi sorotan ke Etihad. Sementara para penggemar dengan cepat melabeli mantan pemain Chelsea itu sebagai pewaris takhta De Bruyne, sang veteran asal Belgia justru mengimbau kehati-hatian, mengisyaratkan bahwa perbandingan tersebut terlalu dini dan mungkin belum pantas disandang pada tahap ini dalam karier gelandang muda tersebut.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Nieuwsblad, De Bruyne menanggapi narasi yang kian berkembang seputar penggantinya. “Para penggemar Manchester City menyebut Fernandez sebagai penerus saya? Sejujurnya, saya pikir itu sedikit berlebihan,” kata De Bruyne dalam wawancara tersebut. Ia melanjutkan: “Enzo adalah pemain yang bagus, saya tidak bilang dia tidak bagus. Dia punya kualitas, dia punya potensi, dan dia bisa menjadi gelandang yang sangat penting. Tapi kalau kita mau benar-benar jujur, saya rasa dia sama sekali belum mendekati level yang saya tampilkan untuk Manchester City.”