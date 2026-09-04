Getty Images Sport
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'Levelnya masih jauh di bawah saya!' - Kevin De Bruyne menyampaikan penilaian pedas soal Enzo Fernandez sebagai penerusnya di Man City usai transfer £125 juta
De Bruyne mempertanyakan pembicaraan soal penggantinya
Ikon Man City, De Bruyne, memberikan penilaian yang jujur dan agak pedas tentang Fernandez menyusul kepindahan sang gelandang yang menjadi sorotan ke Etihad. Sementara para penggemar dengan cepat melabeli mantan pemain Chelsea itu sebagai pewaris takhta De Bruyne, sang veteran asal Belgia justru mengimbau kehati-hatian, mengisyaratkan bahwa perbandingan tersebut terlalu dini dan mungkin belum pantas disandang pada tahap ini dalam karier gelandang muda tersebut.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Nieuwsblad, De Bruyne menanggapi narasi yang kian berkembang seputar penggantinya. “Para penggemar Manchester City menyebut Fernandez sebagai penerus saya? Sejujurnya, saya pikir itu sedikit berlebihan,” kata De Bruyne dalam wawancara tersebut. Ia melanjutkan: “Enzo adalah pemain yang bagus, saya tidak bilang dia tidak bagus. Dia punya kualitas, dia punya potensi, dan dia bisa menjadi gelandang yang sangat penting. Tapi kalau kita mau benar-benar jujur, saya rasa dia sama sekali belum mendekati level yang saya tampilkan untuk Manchester City.”
- Getty Images Sport
Fernandez mengambil nomor ikonik 17
Transisi di Etihad menjadi resmi secara visual melalui pilihan nomor punggung Fernandez. Pemain asal Argentina itu memilih mengenakan jersey No.17, sebuah nomor yang identik dengan kejeniusan kreatif De Bruyne selama satu dekade penuh trofi bersamanya di Manchester.
Meski nomor tersebut memiliki makna historis di klub, Fernandez menjelaskan bahwa pilihannya berakar pada sejarah pribadi, bukan upaya langsung untuk meniru warisan pendahulunya.
Pemain berusia 25 tahun itu menjelaskan bahwa ia memilih jersey nomor 17 karena kaitannya dengan hari-hari awalnya bersama tim nasional. "Ini nomor yang saya sukai," katanya saat perkenalannya. "Nomor ini mewakili diri saya. Ini adalah nomor pertama saya di tim nasional, jadi saya sangat senang memilih nomor ini."
Label harga versus status kelas dunia
Skala finansial dari kesepakatan ini menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar sepanjang bursa transfer musim panas. City menyamai rekor Inggris demi mengamankan jasa sang juara Piala Dunia, namun De Bruyne meyakini bahwa nilai tinggi tidak otomatis berarti performa kelas elite di atas lapangan.
Menanggapi hype tersebut, bintang asal Belgia itu menuturkan: "Terkadang saya merasa orang-orang terlalu melebih-lebihkan dia karena banderol harga dan apa yang telah ia raih bersama Argentina. Nilai £125 juta tidak otomatis membuatmu menjadi gelandang kelas dunia. Ia masih harus membuktikan banyak hal. Jika ia ingin menjadi penerus saya, ia harus menunjukkannya lebih dulu di atas lapangan. Mengambil nomor punggung 17 saya adalah satu hal… menggantikan Kevin De Bruyne adalah hal yang sama sekali berbeda."
- Getty/GOAL
Tantangan yang menanti sang pemain Argentina
Terlepas dari keraguan dari sosok yang ia gantikan, Fernandez fokus pada tugas yang ada di depan mata dan kesempatan untuk kembali bekerja di bawah arahan Enzo Maresca.
"Setiap pemain ingin menjadi bagian dari klub seperti ini karena semua orang tahu betapa baiknya City dikelola," ujar Fernandez saat tiba di klub. "Saya tidak bisa lebih bahagia lagi berada di sini, dan saya siap menghadapi tantangan untuk membantu City terus meraih trofi. Ini adalah klub yang dibangun untuk kesuksesan."
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