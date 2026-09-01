Gordon menyoroti bagaimana Barcelona membongkar skema Rayo yang kukuh melalui permainan posisional yang sabar, alih-alih kekuatan fisik secara langsung. "Sepakbola di Spanyol berbeda. Rayo mundur dan mencoba membuat pertandingan menjadi sulit, sesuatu yang juga Anda lihat pada banyak tim papan tengah Premier League," tambahnya. "Bedanya, kami tidak hanya mengandalkan bola-bola panjang atau permainan bola ke bola. Kami mengalirkan bola, Pedri menemukan ruang di antara lini, Lamine dan yang lain menciptakan keunggulan jumlah, lalu dengan sabar melucuti mereka lewat sepakbola kami."

Sang winger merasa lingkungan taktis ini sangat cocok dengan profilnya, seraya menambahkan: "Kecepatan saya menjadi lebih efektif di sini karena pergerakan di sekitar saya menciptakan peluang dan ruang, alih-alih semua orang hanya berlari ke depan dalam garis lurus."

Ia menutupnya dengan penilaian tegas tentang bagaimana tim-tim Inggris mungkin akan bernasib di Spanyol. "Beberapa tim Premier League akan kesulitan memainkan gaya ini secara konsisten karena mereka mungkin tidak memiliki kesabaran atau kualitas di lini tengah yang dibutuhkan," ujarnya. "Itu bukan bentuk tidak hormat kepada mereka, itu hanya apa yang saya perhatikan dalam pertandingan-pertandingan pertama saya. Ada kecerdasan sepakbola yang berbeda di sini."



