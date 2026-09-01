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'Levelnya berbeda' - Anthony Gordon mengklaim para bintang Premier League akan kesulitan dengan tuntutan La Liga setelah start menakjubkan Barcelona
Gordon bersinar saat Barcelona mengamankan start sempurna
Tim asuhan Flick mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Rayo Vallecano di Camp Nou. Meski sempat tertinggal lebih dulu pada Senin malam, Barcelona segera menemukan ritme serangan mereka untuk mengamankan tiga poin. Raphinha dan Lamine Yamal menjadi bintang dengan masing-masing mencetak dua gol, tetapi dampak individual Gordon juga sama impresifnya.
Mantan penyerang Newcastle itu membuat assist tumit yang brilian untuk memberi umpan kepada Raphinha, sehingga total assist-nya menjadi tiga dalam hanya tiga pertandingan. Tekanan tanpa henti yang ia berikan juga memaksa bek Rayo, Florian Lejeune, mencetak gol bunuh diri, yang juga merupakan mantan pemain Newcastle. Itu menutup penampilan individu luar biasa yang menegaskan adaptasinya yang sangat cepat dengan kehidupan di Catalunya.
- AFP
Kecerdasan mengungguli intensitas
Berbicara setelah pertandingan, Gordon menjelaskan bagaimana sifat kacau sepakbola Inggris sangat kontras dengan ketatnya aspek teknis di Spanyol. "Saya tidak akan memungkiri bahwa Premier League sangat intens," katanya, seperti dikutip oleh SPORT. "Ritmenya tanpa henti, ada duel fisik di mana-mana, umpan-umpan panjang, tendangan sudut, dan banyak kontak. Itulah mengapa banyak pemain Inggris percaya itu adalah liga terbaik di dunia. Mereka terbiasa dengan kekacauan semacam itu."
Sambil mengakui kecintaannya pada kasta tertinggi sepakbola Inggris, ia menegaskan bahwa La Liga menuntut fokus yang lebih tajam. "Saya suka bermain di Premier League dan itu memainkan peran besar dalam perkembangan saya. Namun, sepakbola Spanyol menuntut tingkat kecerdasan taktis dan teknis yang berbeda," lanjut Gordon. "Di Inggris, terkadang intensitas bisa menutupi kesalahan. Anda bisa salah mengontrol bola dan tetap pulih dengan memenangi duel fisik berikutnya.
"Di sini, sentuhan pertama yang buruk atau kurangnya konsentrasi pada posisi Anda bisa langsung menghukum Anda. Ruangnya lebih sempit, keputusan harus diambil lebih cepat, dan semuanya harus lebih bersih."
Membongkar pertahanan rapat
Gordon menyoroti bagaimana Barcelona membongkar skema Rayo yang kukuh melalui permainan posisional yang sabar, alih-alih kekuatan fisik secara langsung. "Sepakbola di Spanyol berbeda. Rayo mundur dan mencoba membuat pertandingan menjadi sulit, sesuatu yang juga Anda lihat pada banyak tim papan tengah Premier League," tambahnya. "Bedanya, kami tidak hanya mengandalkan bola-bola panjang atau permainan bola ke bola. Kami mengalirkan bola, Pedri menemukan ruang di antara lini, Lamine dan yang lain menciptakan keunggulan jumlah, lalu dengan sabar melucuti mereka lewat sepakbola kami."
Sang winger merasa lingkungan taktis ini sangat cocok dengan profilnya, seraya menambahkan: "Kecepatan saya menjadi lebih efektif di sini karena pergerakan di sekitar saya menciptakan peluang dan ruang, alih-alih semua orang hanya berlari ke depan dalam garis lurus."
Ia menutupnya dengan penilaian tegas tentang bagaimana tim-tim Inggris mungkin akan bernasib di Spanyol. "Beberapa tim Premier League akan kesulitan memainkan gaya ini secara konsisten karena mereka mungkin tidak memiliki kesabaran atau kualitas di lini tengah yang dibutuhkan," ujarnya. "Itu bukan bentuk tidak hormat kepada mereka, itu hanya apa yang saya perhatikan dalam pertandingan-pertandingan pertama saya. Ada kecerdasan sepakbola yang berbeda di sini."
- AFP
Perburuan gelar Flick kian melaju
Dengan tiga kemenangan dari tiga laga, Barcelona telah menegaskan diri sebagai kandidat kuat juara sejak awal. Keluwesan permainan menyerang racikan Flick sudah mulai membuahkan hasil, memadukan permainan sayap mematikan dari Yamal dan Raphinha dengan ancaman langsung serta kreativitas Gordon.
Raksasa Catalan itu kini berada di puncak klasemen La Liga dengan poin sempurna. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum ini dan semakin memperkokoh posisi sebagai tim yang harus dikalahkan di Spanyol, dengan mengandalkan kecerdasan taktik yang menurut Gordon membuat mereka berbeda.
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