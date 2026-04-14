'Level yang berbeda' - Pelatih Benfica Jose Mourinho tetap 'yang terbaik di antara semuanya', tegas Vangelis Pavlidis
Pavlidis yang produktif tampil gemilang di bawah asuhan Mourinho
Pavlidis telah menjalani musim yang sensasional di Estadio da Luz, mencetak 21 gol dalam 29 penampilan di Liga Portugal untuk memimpin lini serang Benfica. Sejak penunjukan Mourinho pada September 2025, penyerang berusia 27 tahun ini telah meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi, mencetak 25 gol di semua kompetisi di bawah asuhan "The Special One". Meskipun belum terkalahkan di liga musim ini, The Eagles saat ini berada di posisi ketiga klasemen saat mereka bersaing dalam perebutan gelar tiga tim yang sangat ketat.
Penyerang memuji ikon manajerial
Dalam wawancara dengan media Yunani Fosonline, Pavlidis membahas perjalanan kariernya serta dampak mendalam dari bekerja sama dengan salah satu tokoh sepak bola paling berprestasi. Penyerang yang bergabung dengan klub tersebut dengan klausul pelepasan sebesar €100 juta pada tahun 2024 ini menyatakan bahwa reputasi Mourinho sepenuhnya dibenarkan oleh dedikasinya sehari-hari terhadap para pemainnya.
Berbicara tentang kolaborasinya dengan mantan manajer Chelsea dan Real Madrid tersebut, Pavlidis berkata: "The Special One! Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang Mourinho. Hanya dua kata… Dia memiliki gairah terhadap sepak bola. Dia mencintai olahraga ini, dia mencintai para pemainnya, dia selalu jujur. Dia tahu dan memahami segala hal tentang sepak bola serta cara mengelola timnya. Kariernya berbicara sendiri. Dia adalah pelatih di level lain, dia yang terbaik di antara semuanya."
Kembalinya pemain asal Yunani
Meskipun Pavlidis saat ini terikat kontrak hingga 2029 dan tetap fokus pada kesuksesan di kancah domestik, performa apiknya tak terelakkan telah menarik minat dari klub-klub besar Eropa. Penyerang ini masih betah di Portugal, namun menolak untuk menutup kemungkinan kembali ke tanah airnya di masa depan.
Menyikapi masa depannya dalam jangka panjang dan minatnya yang terus berlanjut terhadap liga utama Yunani, penyerang Benfica itu menambahkan: "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Di masa depan, mungkin saja. Kita lihat saja nanti. Tentu saja, saya menonton liga Yunani, saya mengikuti perkembangan tim-tim di sana dan rekan-rekan saya di tim nasional."
Derbi Lisbon menentukan nasib perebutan gelar
Tim asuhan Mourinho akan menjalani laga tandang yang sangat menentukan musim ini di Estadio Jose Alvalade pada Minggu ini, dalam laga derby Lisbon melawan Sporting CP yang kini berada di peringkat kedua. Saat ini tertinggal dua poin dari rival mereka dan tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto, Benfica harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan gelar juara mereka yang semakin tipis. Dengan Sporting yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, tekanan kini berada di pundak Pavlidis untuk tetap tampil tajam di tengah atmosfer tandang yang diprediksi akan sangat tidak bersahabat.