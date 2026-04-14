'Level yang berbeda' - Pelatih Benfica Jose Mourinho tetap 'yang terbaik di antara semuanya', tegas Vangelis Pavlidis

Dalam wawancara dengan media Yunani Fosonline, Pavlidis membahas perjalanan kariernya serta dampak mendalam dari bekerja sama dengan salah satu tokoh sepak bola paling berprestasi. Penyerang yang bergabung dengan klub tersebut dengan klausul pelepasan sebesar €100 juta pada tahun 2024 ini menyatakan bahwa reputasi Mourinho sepenuhnya dibenarkan oleh dedikasinya sehari-hari terhadap para pemainnya.

Berbicara tentang kolaborasinya dengan mantan manajer Chelsea dan Real Madrid tersebut, Pavlidis berkata: "The Special One! Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang Mourinho. Hanya dua kata… Dia memiliki gairah terhadap sepak bola. Dia mencintai olahraga ini, dia mencintai para pemainnya, dia selalu jujur. Dia tahu dan memahami segala hal tentang sepak bola serta cara mengelola timnya. Kariernya berbicara sendiri. Dia adalah pelatih di level lain, dia yang terbaik di antara semuanya."