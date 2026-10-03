Tuchel penuh kekaguman terhadap timnya setelah England menampilkan permainan menyerang yang menghancurkan untuk melumat Croatia di Rijeka. "Itu adalah performa 90 menit di level tertinggi dari semua orang. Dari menit pertama sampai menit terakhir, semua yang menjadi starter dan semua yang masuk dari bangku cadangan. Itu adalah level tertinggi dan selamat kepada tim," kata ahli taktik asal Jerman itu kepada AFP.

Tuchel menyoroti bagaimana timnya tetap tanpa henti meski skor sudah telak, menolak mengendurkan tekanan terhadap lini tengah Croatia yang menua dan kesulitan mengimbangi para bintang muda England. Kemenangan itu membawa England mengoleksi enam poin di grup mereka, membuat mereka tetap kuat dalam perburuan finis di dua besar dan tempat di perempat-final Nations League.



