AFP
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'Level tertinggi' - Thomas Tuchel memuji 'penampilan komplet' saat England mengamuk di Kroasia dan menjaga momentum Nations League
Tuchel merayakan eksekusi taktik yang sempurna
Tuchel penuh kekaguman terhadap timnya setelah England menampilkan permainan menyerang yang menghancurkan untuk melumat Croatia di Rijeka. "Itu adalah performa 90 menit di level tertinggi dari semua orang. Dari menit pertama sampai menit terakhir, semua yang menjadi starter dan semua yang masuk dari bangku cadangan. Itu adalah level tertinggi dan selamat kepada tim," kata ahli taktik asal Jerman itu kepada AFP.
Tuchel menyoroti bagaimana timnya tetap tanpa henti meski skor sudah telak, menolak mengendurkan tekanan terhadap lini tengah Croatia yang menua dan kesulitan mengimbangi para bintang muda England. Kemenangan itu membawa England mengoleksi enam poin di grup mereka, membuat mereka tetap kuat dalam perburuan finis di dua besar dan tempat di perempat-final Nations League.
- Getty Images Sport
Tuchel terkesan oleh penampilan tanpa henti Inggris
Merefleksikan jalannya pertandingan, Tuchel sangat senang dengan energi yang ditunjukkan para pemainnya pada fase-fase awal. "Di kandang lawan, sangat, sangat mengesankan. Kami menciptakan begitu banyak peluang. Selama 40 menit pertama kami bermain sangat cair sejak awal. Saya ingat melihat jam, saya berpikir, 'Wow, ini tiga menit yang bagus', lalu melihat lagi dan ternyata itu tujuh menit yang bagus. Itu seperti tidak pernah berhenti."
Ia menambahkan: "Kami menjaga tempo tetap tinggi dan bermain menembus celah. Kami sangat klinis. Tetap lapar dalam counter-pressing dan bertahan, jadi kami melakukan hal-hal dasar dengan benar. Saya suka sikap itu. Kami selalu bermain dengan rendah hati dan selalu melakukan hal-hal dasar dengan benar, dan itulah mengapa itu adalah penampilan yang komplet," tambah sang manajer.
Kane dan Bellingham memimpin serangan
Kapten Harry Kane juga lantang menyoroti kualitas penampilan tim, sejalan dengan pandangan manajernya mengenai dominasi tim. Dua golnya membuat total gol internasionalnya menjadi 89, semakin menegaskan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. "Setiap pemain tampil di level tertinggi. Luar biasa dari awal sampai akhir. Kami banyak berbicara soal memainkan laga 90 menit penuh dari awal sampai akhir, benar-benar dominan dengan bola dan tanpa bola. Itulah yang kami tunjukkan," kata Kane setelah pertandingan.
Ia menambahkan: "Kami berada dalam kondisi terbaik saat bermain lepas dan saat kami unggul secara fisik serta membuatnya berada di level Premier League. Anda melihat itu hari ini. Mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan kami, pergerakan kami."
- Getty Images Sport
Menatap laga melawan Republik Ceko
England kini mengalihkan perhatian ke laga hari Selasa melawan Republik Ceko, ketika mereka berusaha menutup jeda internasional selama tiga pekan ini dengan hasil positif. Kemenangan dalam pertandingan itu hampir pasti akan mengamankan finis di dua besar grup UEFA Nations League mereka, yang menjamin tempat di perempat final tahun depan.
Bagi Kane, pertandingan ini juga memiliki arti pribadi tambahan, karena caps ke-125 akan membuatnya menyamai rekor penampilan lama Peter Shilton untuk timnas Inggris. Sang striker bercanda soal pergantiannya pada babak kedua saat melawan Kroasia, dengan mengatakan, "Akan menyenangkan. Itulah mengapa manajer menarik saya keluar, untuk menyimpan saya buat laga berikutnya!"
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