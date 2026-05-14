"Level permainan Cristiano Ronaldo tidak menurun" sejak pindah ke Al-Nassr, tegas pelatih Portugal Roberto Martinez

Dalam wawancara dengan Kantor Berita Jerman (DPA), Pelatih Portugal Martinez menegaskan bahwa mantan bintang Manchester United itu tetap menjadi aset penting bagi tim nasional. Ia mengatakan: "Cristiano tetap memiliki hasrat besar untuk menang dan saya tidak melihat tanda-tanda bahwa performanya menurun sejak ia pindah ke Arab Saudi. Ia bermain dengan sangat baik dan telah membuktikan betapa pentingnya dirinya bagi tim nasional Portugal. Semangatnya tetap berkobar, bahkan setelah semua kesuksesan dan prestasi yang telah diraihnya, dan memiliki hasrat seperti itu sungguh luar biasa."