Getty Images Sport
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Leroy Sane ingin lebih! Mantan winger Manchester City itu tidak bahagia di Galatasaray karena kedatangan Rafael Leao meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat bermain
Frustrasi meningkat bagi mantan bintang City
Galatasaray memulai musim 2026-27 dengan performa yang impresif, tetap tak terkalahkan setelah bursa transfer musim panas yang sibuk, yang membuat pelatih Okan Buruk merombak skuadnya. Raksasa Turki itu mengoleksi sepuluh poin dari empat pertandingan pembuka Super Lig. Namun, di balik awal sukses ini, ada masalah internal besar yang mulai muncul dan melibatkan salah satu pemain bergaji tertinggi di klub.
Menurut laporan dari surat kabar Turki Sabah, Sane secara resmi telah memberi tahu petinggi Galatasaray bahwa ia tidak senang dengan situasinya saat ini. Winger berusia 30 tahun itu, yang bergabung dengan klub secara bebas transfer dari Bayern Munich pada Juli 2025, dikabarkan sangat tidak puas dengan berkurangnya menit bermainnya.
Sane tampaknya tidak melihat dirinya sebagai pemain pengganti yang memberi dampak dan kesulitan menerima peran pinggiran dalam rencana taktik Buruk saat klub berupaya mempertahankan gelar domestiknya.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik dan duduk di bangku cadangan
Penurunan keterlibatan Sane berlangsung cepat. Ia menjadi bagian dari starting XI untuk laga pembuka liga Galatasaray melawan Corum FK pada 14 Agustus, tetapi sejak saat itu ia gagal mempertahankan tempatnya. Buruk memilih menurunkan pemain internasional Jerman itu ke bangku cadangan untuk dua pertandingan berikutnya, dengan lebih mengutamakan Yunus Akgun di posisi sayap.
Statistik menyoroti tren yang mengkhawatirkan bagi sang winger; ia masuk setelah 65 menit saat melawan Erzurumspor ketika pertandingan praktis sudah dimenangi, dan ia hanya mendapat 17 menit dari bangku cadangan dalam kemenangan tipis atas Goztepe.
Sane mendapat kesempatan menjadi starter melawan Istanbul Basaksehir kemarin dan tetap berada di lapangan selama 82 menit, tetapi penampilannya sekali lagi tidak produktif. Galatasaray meraih kemenangan 3-2, namun Sane gagal mencetak gol atau memberikan assist sebelum digantikan oleh Deniz Gul.
Sane menghadapi kritik yang kian besar di Turki
Kurangnya ritme ini memicu kritik tajam terhadap Sane dari media Turki, dengan sejumlah analis mempertanyakan komitmen mantan winger Manchester City itu kepada Galatasaray. Menyusul salah satu penampilan terbaru Sane, pundit senior Levent Tuzemen mengkritik sikap sang winger, dengan menyatakan bahwa Sane tidak layak mengenakan jersey Galatasaray mengingat pendekatannya yang acuh tak acuh.
Komentar tersebut menyoroti kekhawatiran yang kian besar atas performa dan sikap Sane pada pekan-pekan awal kampanye baru, terutama ketika waktu bermainnya terus berkurang.
- Getty Images Sport
Faktor Rafael Leao
Alasan utama berkurangnya peran Sane adalah kedatangan sensasional Rafael Leao. Galatasaray menggelontorkan dana besar untuk mengamankan bintang Portugal itu dari AC Milan dengan biaya yang dilaporkan sebesar €43 juta, sebuah langkah yang menegaskan niat mereka untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa.
Meski Leao terutama beroperasi dari sisi kiri, kehadirannya menciptakan efek domino secara taktis. Dengan Leao menempati sisi kiri, Baris Alper Yilmaz sering digeser ke kanan, sehingga langsung bersaing untuk posisi starter yang menjadi pilihan utama Sane.
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