Galatasaray memulai musim 2026-27 dengan performa yang impresif, tetap tak terkalahkan setelah bursa transfer musim panas yang sibuk, yang membuat pelatih Okan Buruk merombak skuadnya. Raksasa Turki itu mengoleksi sepuluh poin dari empat pertandingan pembuka Super Lig. Namun, di balik awal sukses ini, ada masalah internal besar yang mulai muncul dan melibatkan salah satu pemain bergaji tertinggi di klub.

Menurut laporan dari surat kabar Turki Sabah, Sane secara resmi telah memberi tahu petinggi Galatasaray bahwa ia tidak senang dengan situasinya saat ini. Winger berusia 30 tahun itu, yang bergabung dengan klub secara bebas transfer dari Bayern Munich pada Juli 2025, dikabarkan sangat tidak puas dengan berkurangnya menit bermainnya.

Sane tampaknya tidak melihat dirinya sebagai pemain pengganti yang memberi dampak dan kesulitan menerima peran pinggiran dalam rencana taktik Buruk saat klub berupaya mempertahankan gelar domestiknya.