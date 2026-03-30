Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Leroy Sane dicemooh: Deniz Undav menyampaikan seruan emosional kepada para penggemar - Nagelsmann langsung memupus harapan besar bintang VfB tersebut

Awalnya duduk di bangku cadangan, lalu menjadi pencetak gol penentu kemenangan, dan pada akhirnya juga menjadi pemimpin yang menginspirasi: Deniz Undav telah memaksimalkan perannya sebagai pemain cadangan. Namun, ia tidak boleh terlalu berharap.

Ketika Deniz Undav sekali lagi harus duduk di bangku cadangan, bahkan di kandang sendiri di Stadion Stuttgart, pada awal pertandingan internasional tim nasional Jerman, tidak banyak yang mengira bahwa pemain berusia 29 tahun itu akan menyebutnya sebagai "malam yang sempurna" baginya kurang dari dua jam kemudian dalam acara ARD Sportschau. Namun, itulah yang terjadi. 

Undav, yang dengan 23 gol dan 13 assist di musim ini merupakan pemain serang Jerman terbaik sejauh ini, akhirnya mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya setelah jeda. Para penonton di Stuttgart telah menuntut hal itu sepanjang babak pertama dengan nyanyian "Deniz Undav". "Sungguh luar biasa mendengar bagaimana para penggemar mendukung saya," katanya.

  • Tugas yang diberikan oleh Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann kepadanya pun kemudian ia laksanakan dengan sempurna. Pasalnya, Undav, seperti yang kembali ditegaskan Nagelsmann sebelum pertandingan, "lebih merupakan seorang penyelesai": "Deniz memiliki banyak aksi bagus, terutama saat lawan sudah kelelahan. Kualitasnya agak berkurang jika ia harus bekerja keras sepanjang pertandingan."

    Seorang pemain pengganti yang sangat berharga, yang tidak selalu menjadi keuntungan bagi permainan pressing intens dan menuntut fisik tim DFB, tetapi dapat memberikan pukulan telak kepada lawan yang kelelahan. 

    Dan itulah yang dilakukan Undav pada malam itu. Pada menit ke-88, ia memanfaatkan umpan sundulan dari Leroy Sane—yang juga masuk sebagai pemain pengganti—dengan tendangan kaki panjang untuk mencetak gol kemenangan 2-1. Itu adalah gol keempatnya dalam tujuh pertandingan internasional. Rasio yang kuat. Jadi, ketika Undav bermain, ia biasanya juga mencetak gol di tim nasional.

    Namun, meskipun mencetak gol penentu kemenangan dan memiliki rasio yang luar biasa di VfB, perannya di Piala Dunia kemungkinan besar tidak akan bertambah besar. Undav secara blak-blakan mengatakan bahwa ia sangat berharap hal itu terjadi setelah penampilannya melawan Ghana. "Saya telah berbicara dengan pelatih tim nasional. Saya tahu peran saya, tetapi dengan gol-gol seperti itu, mungkin peran saya bisa berubah," kata Undav dan menambahkan: "Tapi saya menerimanya."

    Dan mungkin memang lebih baik begitu, karena Nagelsmann mengatakan dengan cukup jelas setelahnya bahwa peran Undav sebagai pemain pengganti "kemungkinan besar" tidak akan berubah lagi menjelang turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. "Kita lihat saja nanti," kata Nagelsmann dengan nada agak kesal saat ditanya tentang peran Undav: "Kemungkinan kecil, saya tidak membahas peran ini untuk bulan Maret, melainkan untuk Piala Dunia."

    Dalam perdebatan seputar Undav, Nagelsmann menekankan "kredibilitas" dirinya

    Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas. Nagelsmann sudah menyinggung hal tersebut sebelum pertandingan. Ia telah "menentukan peran-peran dan kemudian saya harus mematuhinya dalam dua pertandingan berikutnya, karena jika tidak, kredibilitas saya akan hilang. Jika saya kemudian melakukan semuanya secara berbeda, maka tidak ada gunanya lagi saya membahas soal peran tersebut".

    Dengan demikian, masalah Undav yang kontroversial tampaknya telah selesai sepenuhnya. Penyerang VfB ini harus menerima perannya sebagai pemain pengganti, dan Nagelsmann telah mengumpulkan argumen untuk itu dalam pertandingan melawan Ghana. Di satu sisi, Undav tampil kurang menonjol setelah masuk sebagai pemain pengganti, namun di sisi lain, dia justru mencetak gol penentu kemenangan. 

    Gol tersebut, oleh jalan, diciptakan oleh pemain cadangan lain. Setelah penampilannya yang kurang memuaskan sejak awal melawan Swiss, Leroy Sane pun harus menonton dari pinggir lapangan, sebelum akhirnya ikut campur secara menentukan. Saat masuk menggantikan Nick Woltemade pada menit ke-78, pemain serang Galatasaray Istanbul yang kontroversial itu bahkan disoraki oleh penonton.

    Leroy Sane dicemooh: Nagelsmann dan Undav menunjukkan solidaritas

    Hal yang tidak boleh dilakukan, seperti yang ditegaskan Undav tanpa diminta. Pencetak gol kemenangan itu telah meminta izin kepada reporter Alex Schlüter untuk menyampaikan beberapa patah kata dan langsung menyampaikan seruan yang penuh emosi kepada para penggemar Jerman. 

    "Saya merasa sangat senang melihat para penggemar menyambut saya dengan antusias. Terima kasih sekali lagi untuk itu! Namun, saya memohon kepada setiap penggemar, jika Leroy atau pemain lain masuk ke lapangan, janganlah bersiul - apa pun yang dilakukan pemain atau bagaimana sifatnya. Kita harus mendukung tim. Penting bagi kita sebagai tim untuk bersatu dengan para penggemar, dan saya berharap hal ini akan berbeda di turnamen nanti. Saya merasa sangat disayangkan karena kita adalah satu tim. Leroy adalah bagian dari kita, sama seperti yang lain. Dan saya harap lain kali dia juga akan didukung."

    Setidaknya dalam hal ini, Undav dan Nagelsmann untuk sekali ini sepakat pada malam itu. Sebab, pelatih timnas pun menyampaikan pernyataan tegas terkait siulan terhadap pemain berusia 30 tahun itu. "Saya pernah sekali berkomentar tentang para penggemar kita, dan saya mendapat badai kritik. Secara umum, saya tidak suka jika pemain kita disiuli. Selama pemain masih mengenakan lambang elang di dada," jelas Nagelsmann, mereka seharusnya didukung oleh para penggemar Jerman. Di level klub, ia bisa memahami beberapa siulan, tapi: "Menyiulinya sebelum ia melakukan aksi pertama, menurut saya tidak terlalu adil. Leroy bermain jauh lebih baik hari ini daripada saat melawan Swiss dan ia menciptakan gol dengan pergerakan yang luar biasa."

  • Deniz Undav dan Nick Woltemade: Statistik pada Musim 2025/26

    StatistikDeniz UndavNick Woltemade
    Pertandingan3848
    Gol2311
    Assist135