Leroy Sane dicemooh: Deniz Undav menyampaikan seruan emosional kepada para penggemar - Nagelsmann langsung memupus harapan besar bintang VfB tersebut

Tugas yang diberikan oleh Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann kepadanya pun kemudian ia laksanakan dengan sempurna. Pasalnya, Undav, seperti yang kembali ditegaskan Nagelsmann sebelum pertandingan, "lebih merupakan seorang penyelesai": "Deniz memiliki banyak aksi bagus, terutama saat lawan sudah kelelahan. Kualitasnya agak berkurang jika ia harus bekerja keras sepanjang pertandingan."

Seorang pemain pengganti yang sangat berharga, yang tidak selalu menjadi keuntungan bagi permainan pressing intens dan menuntut fisik tim DFB, tetapi dapat memberikan pukulan telak kepada lawan yang kelelahan.

Dan itulah yang dilakukan Undav pada malam itu. Pada menit ke-88, ia memanfaatkan umpan sundulan dari Leroy Sane—yang juga masuk sebagai pemain pengganti—dengan tendangan kaki panjang untuk mencetak gol kemenangan 2-1. Itu adalah gol keempatnya dalam tujuh pertandingan internasional. Rasio yang kuat. Jadi, ketika Undav bermain, ia biasanya juga mencetak gol di tim nasional.

Namun, meskipun mencetak gol penentu kemenangan dan memiliki rasio yang luar biasa di VfB, perannya di Piala Dunia kemungkinan besar tidak akan bertambah besar. Undav secara blak-blakan mengatakan bahwa ia sangat berharap hal itu terjadi setelah penampilannya melawan Ghana. "Saya telah berbicara dengan pelatih tim nasional. Saya tahu peran saya, tetapi dengan gol-gol seperti itu, mungkin peran saya bisa berubah," kata Undav dan menambahkan: "Tapi saya menerimanya."

Dan mungkin memang lebih baik begitu, karena Nagelsmann mengatakan dengan cukup jelas setelahnya bahwa peran Undav sebagai pemain pengganti "kemungkinan besar" tidak akan berubah lagi menjelang turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. "Kita lihat saja nanti," kata Nagelsmann dengan nada agak kesal saat ditanya tentang peran Undav: "Kemungkinan kecil, saya tidak membahas peran ini untuk bulan Maret, melainkan untuk Piala Dunia."