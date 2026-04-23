Dalam kekalahan 0-2 (0-0) yang dialami juara bertahan Süper Lig, Leroy Sane masuk dalam susunan pemain inti, namun kontribusinya dalam pertandingan tersebut minim. Pada menit ke-69, ia ditarik keluar oleh pelatih Galatasaray, Okan Buruk, dan digantikan oleh Yunus Akgün.
Leroy Sané dan Ilkay Gündogan mengalami pukulan telak! Galatasaray menelan kekalahan mengejutkan di Piala
Mantan pemain tim nasional Ilkay Gündogan juga turut bermain. Meskipun pemain berusia 35 tahun itu tidak diturunkan sejak awal, ia masuk menggantikan Mario Lemina pada babak istirahat setelah penampilan yang kurang meyakinkan di babak pertama.
Gol-gol dalam kemenangan Genclerbirligi yang sedikit beruntung dicetak oleh Firatcan Üzüm (51') dan Adama Traore (83'). Secara keseluruhan selama 90 menit, Galatasaray lebih menguasai permainan, namun tidak mampu mengubah keunggulan dan peluang-peluang bagusnya menjadi gol.
Galatasaray tidak mampu memanfaatkan keunggulannya
Tim asal Istanbul ini mencatatkan nilai xG yang jauh lebih tinggi dibandingkan tim peringkat ke-15 di Süper Lig (1,74 berbanding 1,00). Dalam hal penguasaan bola (77 persen berbanding 23 persen), tembakan (17 berbanding 8), dan peluang emas (3 berbanding 2), Gala juga unggul secara statistik.
Galatasaray telah memenangkan trofi tersebut pada musim lalu. Di liga domestik, mereka saat ini memimpin dengan selisih empat poin dari rival sekota mereka, Fenerbahce. Di Liga Champions, perjalanan The Lions berakhir di babak 16 besar melawan Liverpool FC.