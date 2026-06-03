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Leon Goretzka mendekati Arsenal dan klub-klub Liga Premier lainnya setelah Juventus dan AC Milan memutuskan untuk tidak merekrutnya secara gratis
Kesepakatan AC Milan batal setelah terjadi perombakan besar-besaran di klub
Hanya beberapa minggu yang lalu, masa depan Goretzka tampak sudah pasti saat ia bersiap untuk petualangan baru setelah kontraknya di Jerman berakhir. Pemain andalan Bayern Munich ini secara luas diperkirakan akan bergabung dengan AC Milan, menjadi rekrutan bintang untuk lini tengah asuhan Massimiliano Allegri menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions. Pemain berusia 31 tahun itu dipandang sebagai motor berpengalaman yang sempurna untuk memulai era baru di San Siro.
Namun, revolusi teknis dan korporat total yang dipicu oleh pemilik Rossoneri, Gerry Cardinale, menyusul kegagalan klub lolos ke Liga Champions, telah membuat Milan terguncang. Allegri termasuk di antara mereka yang harus angkat kaki dan perubahan struktural tersebut membuat kepindahan Goretzka dibekukan, sehingga gelandang tersebut harus mencari opsi lain dengan hanya tersisa beberapa minggu dalam kontraknya saat ini di Allianz Arena.
- Getty Images Sport
Arsenal muncul sebagai tujuan potensial bagi Goretzka
Menurut La Gazzetta dello Sport, dengan pintu di Milan yang tampaknya telah tertutup, pihak Goretzka mulai menjalin kembali kontak dengan klub-klub yang sebelumnya tertarik padanya untuk mencari solusi. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Arsenal, klub yang telah lama menjadi tujuan "impian" bagi gelandang serba bisa asal Jerman tersebut. The Gunners diketahui sedang mencari pemain berpengalaman untuk memperkuat skuad muda mereka.
Liga Premier tetap menjadi tujuan paling menarik bagi gelandang tersebut, tetapi persaingan tidak terbatas di Inggris. Minat yang signifikan juga datang dari Turki, di mana klub-klub semakin agresif dalam menawarkan gaji tinggi untuk menarik bintang-bintang Eropa. Pihak Goretzka kini memperluas jaringannya untuk memastikan ia tidak tanpa klub saat kontraknya di Bayern berakhir pada akhir bulan ini.
Juventus menunda negosiasi karena prioritas keuangan
Juventus juga sempat menunjukkan minat pada Goretzka, dengan pelatih Luciano Spalletti menilai pemain asal Jerman itu sebagai sosok kunci yang dapat memperkuat ruang ganti Bianconeri. Meskipun menghargai bakatnya, situasi keuangan Juventus kini telah berubah. Hilangnya pendapatan dari Liga Champions akibat finis di peringkat keenam membuat klub kesulitan menandingi gaji bersih sebesar €6-7 juta yang diterima Goretzka saat masih di Bavaria.
Pihak manajemen Juve telah memberi tahu perwakilan sang pemain bahwa meskipun mereka tetap tertarik, saat ini dia bukanlah prioritas. Klub lebih fokus untuk mendapatkan kiper baru dan penyerang tengah utama sebelum mengalokasikan sumber daya untuk lini tengah. Juventus pada dasarnya sedang bermain menunggu, berharap sang pemain tetap tersedia dan menurunkan tuntutan gajinya di akhir jendela transfer.
- Getty Images Sport
Goretzka tetap tenang terkait keputusan masa depannya
Meskipun ada ketidakpastian seputar langkah selanjutnya, Goretzka menolak untuk terburu-buru menandatangani kontrak. Ia siap menunggu proyek yang tepat, meskipun hal itu berarti masa depannya tetap belum jelas saat jadwal pertandingan internasional semakin padat. Gelandang ini lebih mengutamakan kualitas proyek dan perannya dalam tim daripada penyelesaian yang cepat.
Menanggapi jadwal pengambilan keputusannya di akhir musim, Goretzka menegaskan posisinya. Ia menyatakan: "Saya tidak akan mengatakan bahwa keputusan akan diambil antara akhir musim dan awal Piala Dunia. Saya hanya akan memutuskan ketika saya merasa waktunya sudah tepat."