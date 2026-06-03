Leon Goretzka mendekati Arsenal dan klub-klub Liga Premier lainnya setelah Juventus dan AC Milan memutuskan untuk tidak merekrutnya secara gratis

Hanya beberapa minggu yang lalu, masa depan Goretzka tampak sudah pasti saat ia bersiap untuk petualangan baru setelah kontraknya di Jerman berakhir. Pemain andalan Bayern Munich ini secara luas diperkirakan akan bergabung dengan AC Milan, menjadi rekrutan bintang untuk lini tengah asuhan Massimiliano Allegri menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions. Pemain berusia 31 tahun itu dipandang sebagai motor berpengalaman yang sempurna untuk memulai era baru di San Siro.

Namun, revolusi teknis dan korporat total yang dipicu oleh pemilik Rossoneri, Gerry Cardinale, menyusul kegagalan klub lolos ke Liga Champions, telah membuat Milan terguncang. Allegri termasuk di antara mereka yang harus angkat kaki dan perubahan struktural tersebut membuat kepindahan Goretzka dibekukan, sehingga gelandang tersebut harus mencari opsi lain dengan hanya tersisa beberapa minggu dalam kontraknya saat ini di Allianz Arena.