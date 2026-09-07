Goretzka mengumumkan bahwa ia akan menepi selama beberapa pekan, sehingga debutnya yang sangat dinantikan untuk Aston Villa harus tertunda. Pemain timnas Jerman dengan 73 caps itu, yang bergabung dengan klub Premier League tersebut dengan status bebas transfer pada akhir Agustus setelah kontraknya di Bayern Munich berakhir, mengonfirmasi kabar itu melalui media sosial pada Senin malam.

Berbicara langsung kepada para pendukung Villa, Goretzka mengungkapkan kekecewaannya atas waktu terjadinya masalah fisik tersebut. Dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram-nya, pemain berusia 31 tahun itu menulis: "Dear Villans, pertama-tama, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Setelah beberapa hari pertama saya di klub ini, perasaan bahwa saya berada tepat di tempat yang seharusnya semakin kuat dari hari ke hari. Sayangnya, tubuh saya bereaksi terhadap peningkatan beban kerja setelah masa saya jauh dari lapangan. Ini membuat frustrasi, tetapi saya membutuhkan jeda singkat ini sekarang agar bisa kembali dengan kekuatan penuh."