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Leon Goretzka diperkirakan absen untuk sementara waktu setelah mengalami cedera jelang potensi debutnya bersama Aston Villa
Kemunduran cedera bagi pemain baru Villa
Goretzka mengumumkan bahwa ia akan menepi selama beberapa pekan, sehingga debutnya yang sangat dinantikan untuk Aston Villa harus tertunda. Pemain timnas Jerman dengan 73 caps itu, yang bergabung dengan klub Premier League tersebut dengan status bebas transfer pada akhir Agustus setelah kontraknya di Bayern Munich berakhir, mengonfirmasi kabar itu melalui media sosial pada Senin malam.
Berbicara langsung kepada para pendukung Villa, Goretzka mengungkapkan kekecewaannya atas waktu terjadinya masalah fisik tersebut. Dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram-nya, pemain berusia 31 tahun itu menulis: "Dear Villans, pertama-tama, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Setelah beberapa hari pertama saya di klub ini, perasaan bahwa saya berada tepat di tempat yang seharusnya semakin kuat dari hari ke hari. Sayangnya, tubuh saya bereaksi terhadap peningkatan beban kerja setelah masa saya jauh dari lapangan. Ini membuat frustrasi, tetapi saya membutuhkan jeda singkat ini sekarang agar bisa kembali dengan kekuatan penuh."
- Getty Images Sport
Impian internasional tertunda
Timing ini terasa sangat kejam bagi Goretzka, yang tampil dalam tiga dari empat pertandingan Jerman di Piala Dunia musim panas ini sebelum tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay. Gelandang itu diperkirakan akan menjadi figur kunci bagi Jurgen Klopp, yang menggantikan Julian Nagelsmann dan sedang bersiap memulai masa tugasnya dengan laga-laga Nations League melawan Belanda, Yunani, dan Serbia. Namun, cedera ini memastikan Goretzka tidak akan ambil bagian dalam jeda internasional mendatang, memaksa Klopp menyesuaikan rencananya untuk pemusatan latihan perdananya.
Meski mendapat pukulan ini, Goretzka fokus pada pemulihan cepat selama jeda kompetisi domestik saat ini. Sang gelandang menambahkan dalam pernyataannya: 'Saya akan menggunakan beberapa hari ke depan, termasuk jeda internasional, untuk pulih sepenuhnya dan saya akan kembali siap berjuang serta memberikan segalanya untuk kalian dan untuk Villa. Tak sabar bertemu kalian di lapangan lagi secepatnya. Terima kasih atas dukungan kalian. Leon.'
Unai Emery tetap tenang
Cedera Goretzka datang pada momen yang bergejolak bagi Aston Villa, yang menjalani start sulit di musim Premier League, berada di posisi ke-17 setelah satu hasil imbang dan dua kekalahan. Yang lebih buruk, tim asuhan Unai Emery sedang bersiap memulai kampanye Liga Champions mereka pada Selasa dengan laga tandang melawan Club Brugge. Menanggapi kemunduran ini, Emery mengakui frustrasinya karena kehilangan pemain dengan kualitas seperti Goretzka bahkan sebelum ia sempat menendang bola untuk klub.
Emery tetap bersikap filosofis saat membahas cedera mantan pemain Schalke dan Bayern itu. "Cedera Goretzka dan masalah yang dialaminya memang sedikit membuat frustrasi, tetapi kami punya pemain yang bisa menggantikannya, seperti Ross Barkley, Joao Gomes, Lamare Bogarde, dan Boubacar Kamara," komentar pelatih Villa itu.
- AFP
Villa mencari stabilitas setelah perombakan besar-besaran pada musim panas
Cedera Goretzka menjadi hambatan besar lainnya bagi Aston Villa saat mereka menjalani fase pembangunan kembali setelah bursa kepergian musim panas yang sibuk. Setelah kehilangan figur-figur kunci termasuk Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers, dan Ollie Watkins, skuad asuhan Emery sedang berupaya membentuk identitas baru. Klub asal West Midlands itu akan sangat berambisi untuk bangkit dan meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini saat menjamu Nottingham Forest pada Sabtu.
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