Suasana di sekitar Old Trafford semakin tegang saat Manchester United bersiap menghadapi laga penting di kompetisi Eropa yang berlangsung di Spanyol. Setelah meraih hasil imbang yang mengecewakan pada menit-menit akhir melawan Tottenham Hotspur yang bermain dengan sepuluh pemain pada akhir pekan, klub secara resmi mencatat awal musim terburuknya sejak 1986. Yoro meredakan kekhawatiran soal awal musim klub yang tidak konsisten dan menegaskan bahwa skuad memiliki kekuatan mental untuk bangkit.

"Saya percaya kepada tim ini dan kepada kami semua. Saya yakin dalam pertandingan-pertandingan mendatang kami akan membaik dan terus melangkah maju. Saya tidak terlalu khawatir dengan situasi ini. Semua tim bisa mengalami kesulitan pada awal musim. Kami siap menghadapinya dan terus bekerja," kata Yoro, seperti dikutip Marca.

Yoro mengungkapkan bahwa seluruh skuad telah bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan mereka. Para pemain menggelar pembicaraan secara tertutup dan terus terang untuk mencari jalan keluar dari situasi saat ini. "Saya pikir itu sangat penting bagi sebuah tim. Terkadang Anda harus menyampaikan keadaan apa adanya. Dan kami sudah melakukannya. Kami akan terus melakukannya. Kami harus menghadapi kenyataan dan memperbaiki diri," tambahnya.