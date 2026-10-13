Getty Images Sport
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Leny Yoro ungkap pembicaraan untuk mengatasi krisis di Manchester United dan tak ambil pusing tekanan jelang laga krusial melawan Atletico Madrid
Diskusi internal dan kekompakan skuad
Suasana di sekitar Old Trafford semakin tegang saat Manchester United bersiap menghadapi laga penting di kompetisi Eropa yang berlangsung di Spanyol. Setelah meraih hasil imbang yang mengecewakan pada menit-menit akhir melawan Tottenham Hotspur yang bermain dengan sepuluh pemain pada akhir pekan, klub secara resmi mencatat awal musim terburuknya sejak 1986. Yoro meredakan kekhawatiran soal awal musim klub yang tidak konsisten dan menegaskan bahwa skuad memiliki kekuatan mental untuk bangkit.
"Saya percaya kepada tim ini dan kepada kami semua. Saya yakin dalam pertandingan-pertandingan mendatang kami akan membaik dan terus melangkah maju. Saya tidak terlalu khawatir dengan situasi ini. Semua tim bisa mengalami kesulitan pada awal musim. Kami siap menghadapinya dan terus bekerja," kata Yoro, seperti dikutip Marca.
Yoro mengungkapkan bahwa seluruh skuad telah bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan mereka. Para pemain menggelar pembicaraan secara tertutup dan terus terang untuk mencari jalan keluar dari situasi saat ini. "Saya pikir itu sangat penting bagi sebuah tim. Terkadang Anda harus menyampaikan keadaan apa adanya. Dan kami sudah melakukannya. Kami akan terus melakukannya. Kami harus menghadapi kenyataan dan memperbaiki diri," tambahnya.
- AFP
Beradaptasi dengan peran baru di lini pertahanan
Perubahan taktik yang mencolok dalam beberapa pekan terakhir membuat Yoro dimainkan sebagai bek kanan, posisi yang tidak biasa baginya, alih-alih di posisi bek tengah yang biasa ia tempati. Meski sebagian pemain muda mungkin kesulitan menghadapi perubahan seperti itu di tengah tekanan besar, pemain berusia 20 tahun tersebut menerima tantangan untuk membantu tim dengan cara apa pun. Ia menunjukkan kedewasaan yang mengesankan staf pelatih.
"Itu posisi yang bisa saya mainkan. Jika saya harus bermain di sana, saya siap. Saya juga suka bermain di sana. Tentu saja, ada aspek-aspek yang berbeda, tetapi Anda harus beradaptasi. Saya pikir Anda harus selalu siap. Di posisi mana pun di lapangan, saya siap bermain," kata Yoro.
Bimbingan dari rekan setim berpengalaman
Yoro juga menyempatkan diri memuji pengaruh bek senior Harry Maguire dan Lisandro Martinez. Meski harus bersaing memperebutkan tempat di sebelas pemain inti, pemain asal Prancis itu mengungkapkan bahwa keduanya berperan penting dalam membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia. Ia menyebut bimbingan mereka sebagai faktor yang membantunya cepat menyatu dengan budaya Manchester United dalam beberapa bulan pertamanya di klub.
"Mereka banyak membantu saya berkembang setiap hari, terutama dalam latihan. Saya sering berbicara dengan mereka dan mereka membantu saya tumbuh. Ini musim ketiga saya di sini dan saya merasa seperti pemain Manchester United sejak hari pertama. Saya sangat senang dengan awal musim ini, tetapi saya tahu masih bisa berkembang. Mereka juga banyak membantu saya dalam proses ini," jelas Yoro.
- Getty Images Sport
Menghadapi tantangan Atletico Madrid
Menjelang laga penting di kompetisi Eropa melawan Atletico, Yoro tampak tidak gentar menghadapi atmosfer tak bersahabat yang diperkirakan akan menyambutnya di ibu kota Spanyol. Tim asuhan Diego Simeone dikenal dengan gaya bermain agresif dan dukungan penuh semangat dari suporter tuan rumah. Namun, pemain muda Manchester United itu menegaskan bahwa persiapannya tidak berubah, terlepas dari reputasi lawan maupun pentingnya pertandingan.
"Tentu ada tekanan, tetapi itu bukan sesuatu yang terlalu memengaruhi saya. Saya akan mempersiapkan diri dengan cara yang persis sama seperti untuk pertandingan lainnya," pungkas Yoro.
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