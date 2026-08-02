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Leny Yoro melontarkan klaim berani soal gelar Premier League ketika Michael Carrick bersiap menghadapi tantangan baru dalam musim penuh pertamanya di Manchester United
Yoro membidik kejayaan di Premier League
Yoro membuat klaim berani bahwa United bisa memenangi Premier League musim ini, meski kesulitan menjaga konsistensi sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Pelatih legendaris asal Skotlandia itu mempersembahkan 13 gelar di kasta tertinggi sepakbola Inggris sebelum mengakhiri karier kepelatihan revolusionernya pada 2013. Dalam tahun-tahun setelah itu, United telah berganti tujuh manajer permanen, dan masing-masing gagal meniru pencapaian Fergie dalam membawa kejayaan bagi Man United.
Ketika ditanya soal kemungkinan memenangi Premier League musim depan, Yoro menegaskan target klub untuk mengakhiri puasa gelar Premier League selama 13 tahun. "Kami Man United, jadi kami harus berpikir seperti itu. Dan saya tahu kami punya potensi untuk melakukannya, jadi kami harus melakukannya," kata Yoro. "Suasananya sangat bagus. Kami bekerja sangat keras, dan di luar lapangan, kami punya vibe yang bagus, suasana hati yang bagus. Jadi target musim ini adalah memenangi setiap pertandingan, sejujurnya. Agar tim menjadi yang terbaik, agar saya sendiri tampil bagus di setiap pertandingan, memenangi trofi, dan berada di puncak."
- Getty Images Sport
Paceklik trofi pasca-Ferguson
Perjalanan sejak 2013 menjadi rollercoaster bagi para pendukung setia Old Trafford. David Moyes mempersembahkan Community Shield dalam masa tugasnya selama semusim yang mengecewakan, sementara Louis van Gaal sukses di Piala FA. Jose Mourinho menambah koleksi trofi Old Trafford dengan gelar Liga Europa, satu Piala FA, dan satu Piala Liga selama masa baktinya sendiri yang berlangsung dua tahun, sementara Erik ten Hag membawa United meraih satu Piala Liga dan satu Piala FA dalam masanya bersama klub.
Faktanya, hanya Ole Gunnar Solskjaer dan Ruben Amorim yang meninggalkan United tanpa apa pun selain kenangan, baik dan buruk, dari masa mereka masing-masing di Greater Manchester sebagai pelatih kepala. Dan meskipun Amorim membawa klub finis di posisi ke-15 yang memalukan pada 2024/25.
Revolusi Michael Carrick
Carrick telah menjadi angin segar sejak kedatangannya di Old Trafford pada Januari. Finis di posisi ketiga Premier League setelah membereskan situasi yang ditinggalkan Amorim cukup untuk memberinya jabatan permanen pada musim panas ini. Berbicara tentang tugas yang ada di depan mata, manajer berusia 45 tahun itu menyoroti keterikatannya yang mendalam dengan klub dan besarnya peran yang kini ia emban.
"Sejak saat saya tiba di sini 20 tahun lalu, saya merasakan magis Manchester United. Memikul tanggung jawab untuk memimpin klub sepak bola kami yang istimewa membuat saya sangat bangga. Sepanjang lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai standar daya juang, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini," jelas Carrick.
- Getty Images Sport
Mengembalikan Manchester United ke puncak
Tantangan bagi Carrick adalah menjaga momentum yang terbangun selama bulan-bulan terakhir musim sebelumnya. Peta persaingan Premier League tetap sangat kompetitif, tetapi ada perasaan di sekitar Carrington bahwa reboot budaya itu akhirnya mulai berjalan. Carrick tidak menutup mata terhadap ekspektasi yang dibebankan di pundaknya, dengan menegaskan bahwa klub harus kembali ke posisi historisnya. "Sekarang saatnya untuk kembali melangkah maju bersama, dengan ambisi dan tujuan yang jelas. Manchester United dan para pendukung luar biasa kami pantas kembali bersaing untuk gelar-gelar terbesar," pungkas sang manajer.
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