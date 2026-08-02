Yoro membuat klaim berani bahwa United bisa memenangi Premier League musim ini, meski kesulitan menjaga konsistensi sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Pelatih legendaris asal Skotlandia itu mempersembahkan 13 gelar di kasta tertinggi sepakbola Inggris sebelum mengakhiri karier kepelatihan revolusionernya pada 2013. Dalam tahun-tahun setelah itu, United telah berganti tujuh manajer permanen, dan masing-masing gagal meniru pencapaian Fergie dalam membawa kejayaan bagi Man United.

Ketika ditanya soal kemungkinan memenangi Premier League musim depan, Yoro menegaskan target klub untuk mengakhiri puasa gelar Premier League selama 13 tahun. "Kami Man United, jadi kami harus berpikir seperti itu. Dan saya tahu kami punya potensi untuk melakukannya, jadi kami harus melakukannya," kata Yoro. "Suasananya sangat bagus. Kami bekerja sangat keras, dan di luar lapangan, kami punya vibe yang bagus, suasana hati yang bagus. Jadi target musim ini adalah memenangi setiap pertandingan, sejujurnya. Agar tim menjadi yang terbaik, agar saya sendiri tampil bagus di setiap pertandingan, memenangi trofi, dan berada di puncak."