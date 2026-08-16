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Lens yang bermain dengan 10 orang mengalahkan PSG untuk merebut Piala Super saat Nuno Mendes mendapat kartu merah karena pelanggaran disiplin
Thauvin bawa Lens unggul
Menurut RMC Sport, pertandingan dimulai dengan tekanan intens dari tim asuhan Dino Toppmöller, yang dengan cepat membuat PSG tertekan. Momen pemecah kebuntuan datang pada menit ke-32 ketika Matthieu Udol melepaskan umpan silang mendatar yang akurat ke area penalti. Thauvin menempatkan dirinya dengan sempurna di tiang jauh untuk mendorong bola ke gawang, membuat Stade Bollaert-Delelis bergemuruh.
Gol itu menjadi ganjaran bagi Lens atas pendekatan agresif mereka dan menyoroti rapuhnya lini belakang PSG. Enrique menyaksikan para pemainnya kesulitan menghadapi intensitas tersebut, dan hanya mampu menciptakan beberapa peluang setengah matang lewat Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia saat tuan rumah dengan nyaman mengendalikan tempo pada fase awal pertandingan.
- AFP
Kartu merah Antonio memicu kemarahan
Dinamika final berubah drastis pada menit ke-39 ketika Kyllian Antonio menerima kartu merah langsung akibat tekel terlambat terhadap Maghnes Akliouche. Keputusan itu membuat staf teknis Lens murka, yang berujung pada luapan kemarahan di terowongan saat turun minum.
Jean-Louis Leca meluapkan kemarahannya kepada ofisial pertandingan dengan berteriak: "Anda bahkan tidak akan melihat VAR! Anda punya bakat untuk membunuh sebuah pertandingan!" Meski kalah jumlah pemain, Lens menata ulang bentuk pertahanannya dengan mulus. Toppmöller mengorbankan penyerang Filip Ivanovic demi Ruben Aguilar saat jeda, memastikan timnya tetap rapat dan sulit ditembus saat mereka bersiap menghadapi gempuran yang tak terelakkan dari lawan mereka.
PSG kesulitan menyamakan kedudukan
PSG mendominasi penguasaan bola pada babak kedua, tetapi tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan kokoh Lens. Doue nyaris mencetak gol ketika tembakan kerasnya menghantam mistar gawang, sementara Ousmane Dembele menyia-nyiakan peluang emas dengan melepaskan tendangan voli yang melambung di atas sasaran.
Frustrasi PSG terus meningkat saat kiper Lens, Walid Risser, melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk menggagalkan Kvaratskhelia dan Doue. Penderitaan tim Paris itu semakin bertambah pada menit ke-86 ketika Nuno Mendes diusir keluar lapangan karena menyikut Michal Skoras dalam momen frustrasi, mengakhiri harapan realistis untuk bangkit di akhir laga sekaligus memastikan kemenangan berkesan bagi tuan rumah yang tangguh.
- AFP
Apa langkah berikutnya bagi kedua klub?
Paris Saint-Germain harus segera bangkit dari kekalahan mengecewakan ini saat mereka bersiap memulai upaya mempertahankan gelar Ligue 1 dalam beberapa pekan ke depan. Enrique memiliki masalah taktis signifikan yang harus dibenahi, khususnya terkait minimnya kreativitas timnya saat menghadapi blok pertahanan rendah. Sementara itu, Lens akan memanfaatkan kemenangan monumental ini sebagai pijakan untuk membangun momentum menuju kampanye domestik mereka yang akan datang.
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