Menurut RMC Sport, pertandingan dimulai dengan tekanan intens dari tim asuhan Dino Toppmöller, yang dengan cepat membuat PSG tertekan. Momen pemecah kebuntuan datang pada menit ke-32 ketika Matthieu Udol melepaskan umpan silang mendatar yang akurat ke area penalti. Thauvin menempatkan dirinya dengan sempurna di tiang jauh untuk mendorong bola ke gawang, membuat Stade Bollaert-Delelis bergemuruh.

Gol itu menjadi ganjaran bagi Lens atas pendekatan agresif mereka dan menyoroti rapuhnya lini belakang PSG. Enrique menyaksikan para pemainnya kesulitan menghadapi intensitas tersebut, dan hanya mampu menciptakan beberapa peluang setengah matang lewat Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia saat tuan rumah dengan nyaman mengendalikan tempo pada fase awal pertandingan.