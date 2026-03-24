Lens menolak usulan PSG untuk menunda laga puncak klasemen Ligue 1 demi memperkuat persiapan menjelang laga Liga Champions melawan Liverpool

Lens mengeluarkan pernyataan resmi di X, yang berbunyi: "Pada 6 Maret, penjadwalan pertandingan antara Racing Club de Lens dan Paris Saint-Germain telah disepakati, yang menetapkan kerangka kerja yang diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Dengan semangat tanggung jawab dan pengendalian diri, Racing Club de Lens telah menyampaikan niatnya untuk tidak mengubah tanggal tersebut kepada Paris Saint-Germain sejak permintaan pertama kali diajukan. Berkomitmen pada prinsip stabilitas olahraga, klub ini juga memilih untuk tidak melakukan komunikasi publik apa pun mengenai hal tersebut. Namun, maraknya pernyataan publik, intervensi, dan berbagai saran belakangan ini telah membuat kami memutuskan untuk mengakhiri sikap diam ini hari ini.

"Tampaknya ada perasaan yang mengkhawatirkan mulai menguat: bahwa kejuaraan Prancis secara bertahap diturunkan statusnya menjadi sekadar 'variabel penyesuaian' yang berada di bawah belas kasihan kepentingan Eropa segelintir pihak. Ini adalah konsepsi keadilan olahraga yang unik, yang sulit ditemukan di kompetisi kontinental besar lainnya. Mengubah tanggal pertandingan ini sekarang berarti Racing Club de Lens akan kehilangan kesempatan bertanding selama 15 hari, hanya untuk kemudian dipaksa menjalani serangkaian pertandingan setiap tiga hari—ritme yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di awal musim, maupun dengan sumber daya klub yang diharapkan dapat menanggung beban baru ini tanpa konsekuensi.

"Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa klub dengan anggaran terbesar kesepuluh dalam kejuaraan ini harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pihak-pihak paling berkuasa, demi kepentingan yang jelas-jelas kini melampaui kerangka domestik—kerangka yang telah dilonggarkan dalam beberapa musim terakhir (Ligue 1 dikurangi menjadi 18 klub, penghapusan Coupe de la Ligue). Di luar kasus spesifik ini, pertanyaan yang lebih mendasar diajukan: soal penghormatan yang seharusnya diberikan kepada kompetisi itu sendiri. Kita harus bertanya-tanya kapan, di tanahnya sendiri, liga ini terkadang tampak terpinggirkan di belakang ambisi lain, seberapapun sahnya ambisi tersebut. Racing Club de Lens tetap berkomitmen pada keadilan, kejelasan aturan, dan penghormatan terhadap semua pemangku kepentingan. Ini adalah prinsip-prinsip sederhana untuk sepak bola Prancis yang adil dan dihormati."