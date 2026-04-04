Lennart Karl, pahlawan Bayern Munich yang mencetak gol pada menit ke-99: dari ketinggalan 0-2 menjadi menang 3-2 atas Freiburg

Setelah gol dari Manzambi dan Höler yang keduanya tercipta pada babak kedua, kebangkitan tim merah-putih terjadi kurang dari sepuluh menit menjelang akhir pertandingan melalui Tom Bischof, yang sepuluh menit kemudian juga mencetak gol penyama kedudukan; bagi gelandang kelahiran 2005 ini, itu adalah dua gol pertamanya musim ini. Selesai? Belum. Gol kemenangan untuk Bayern Munich tercipta pada menit ke-99, dan dicetak oleh pemain termuda di lapangan: Lennart Karl, yang baru berusia 18 tahun pada Februari lalu dan sudah menjadi andalan tim saat ini, meskipun ia lahir pada tahun 2008. Pada musim ini, baik di liga maupun di kompetisi piala, ia telah mencetak 9 gol dan 6 assist dalam 35 pertandingan.