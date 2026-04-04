Bayern Munich, tak pernah menyerah. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, tim asal Jerman ini tetap tegar dan terus berjuang keras. Hal itu juga terjadi pada pekan ke-28 Bundesliga, di mana tim asuhan Vincent Kompany menghadapi Freiburg dan menang 3-2 di kandang lawan. Kemenangan penting ini diraih setelah sempat tertinggal dua gol, dan dengan enam pekan tersisa hingga akhir musim, langkah lebih dekat menuju gelar juara telah diambil: mengingat juga kemenangan Dortmund di kandang Stuttgart, Bayern kini unggul 9 poin dari peringkat kedua.
Lennart Karl, pahlawan Bayern Munich yang mencetak gol pada menit ke-99: dari ketinggalan 0-2 menjadi menang 3-2 atas Freiburg
PERTANDINGAN
Setelah gol dari Manzambi dan Höler yang keduanya tercipta pada babak kedua, kebangkitan tim merah-putih terjadi kurang dari sepuluh menit menjelang akhir pertandingan melalui Tom Bischof, yang sepuluh menit kemudian juga mencetak gol penyama kedudukan; bagi gelandang kelahiran 2005 ini, itu adalah dua gol pertamanya musim ini. Selesai? Belum. Gol kemenangan untuk Bayern Munich tercipta pada menit ke-99, dan dicetak oleh pemain termuda di lapangan: Lennart Karl, yang baru berusia 18 tahun pada Februari lalu dan sudah menjadi andalan tim saat ini, meskipun ia lahir pada tahun 2008. Pada musim ini, baik di liga maupun di kompetisi piala, ia telah mencetak 9 gol dan 6 assist dalam 35 pertandingan.
JADWAL BAYERN MUNICH
Pada pekan liga berikutnya, Bayern Munich akan menghadapi St. Pauli, yang dalam jadwal tim asuhan Kompany berada di antara leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid (yang dijadwalkan pada 7 April mendatang di Bernabeu), dan sebelum leg kedua yang akan digelar pada 15 April di Allianz Arena. Kemudian Bayern akan menghadapi Stuttgart di Bundesliga sebelum semifinal Piala Jerman melawan Bayer Leverkusen pada 22 April (pertandingan tunggal tandang). Empat pertandingan terakhir liga akan melawan Mainz (tandang), Heidenheim (kandang), Wolfsburg (tandang), dan melawan Koln di kandang.