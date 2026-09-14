Eibner
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Lennart Karl menyampaikan permintaan maaf kepada suporter SV Elversberg setelah selebrasi 'diam' yang kontroversial dalam kemenangan Bayern Munich
Remaja picu ketegangan di stadion
Karl memecah kebuntuan pada menit ke-26, dengan menceploskan bola di tiang jauh setelah umpan datar Ismael Saibari mengenai Harry Kane dan berbelok arah. Namun, aksinya menempelkan jari telunjuk ke bibir memicu kemarahan di tribun tuan rumah, membuat pemain muda itu mendapat cemoohan keras sepanjang sisa laga. Gol kemenangan Kane di akhir pertandingan pada akhirnya menyelamatkannya dari rasa malu dan memastikan tiga poin penuh, sekaligus menandai tonggak bersejarah ketika Joshua Kimmich mencatatkan penampilan kompetitif ke-500 untuk raksasa Bavaria tersebut.
- Eibner
Winger itu menjelaskan reaksi emosionalnya
Berbicara dalam wawancara pascapertandingan di markas tim promosi baru tersebut, penyerang remaja itu berusaha meredakan ketegangan dengan menjelaskan maksud di balik gesturnya. Menepis klaim bahwa ia sengaja ingin memprovokasi pendukung tuan rumah, winger itu menjelaskan: "Itu emosi. Saya minta maaf jika Anda salah memahami saya - saya tidak bermaksud seperti itu."
Menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter tuan rumah, ia menambahkan: "Sebagian besar penggemar sepakbola tahu bahwa itu adalah emosi dan itu hanya bagian dari sepakbola. Maaf."
Pemain muda merefleksikan terobosannya
Gol pembuka terbukti krusial dalam mengguncang tuan rumah yang tampil penuh semangat, yang sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua berkat sepakan melengkung luar biasa Maurice Krattenmacher. Merefleksikan bagaimana peluang itu tercipta, pemain muda itu mengakui: "Ya, untungnya saya berada di tiang jauh. Saya agak beruntung karena mendapatkan bolanya, bolanya lolos dan kemudian penyelesaiannya bagus."
Kontribusinya membantu tim asuhan Vincent Kompany naik ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan tujuh poin dari tiga pertandingan liga pembuka mereka.
- Sven Simon
Tim ibu kota bertandang ke Munich
Bayern kini kembali ke Bavaria untuk mempersiapkan diri menghadapi duel Jumat malam melawan Union Berlin di Allianz Arena. Laga ini memberi juara bertahan platform ideal untuk mempertahankan tren kemenangan mereka dan terus memberi tekanan kepada tim-tim di puncak Bundesliga. Semua mata tanpa diragukan lagi akan tertuju pada Kane, yang hanya membutuhkan satu gol untuk menjadi pemain tercepat dalam sejarah kasta tertinggi Jerman yang mencapai tonggak 100 gol.
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