Berbicara dalam wawancara pascapertandingan di markas tim promosi baru tersebut, penyerang remaja itu berusaha meredakan ketegangan dengan menjelaskan maksud di balik gesturnya. Menepis klaim bahwa ia sengaja ingin memprovokasi pendukung tuan rumah, winger itu menjelaskan: "Itu emosi. Saya minta maaf jika Anda salah memahami saya - saya tidak bermaksud seperti itu."

Menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter tuan rumah, ia menambahkan: "Sebagian besar penggemar sepakbola tahu bahwa itu adalah emosi dan itu hanya bagian dari sepakbola. Maaf."