Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Lemah’ - Erling Haaland marah besar atas keputusan kontroversial yang melibatkan rekan setim barunya di Man City, Elliot Anderson, saat VAR membuat Norwegia frustrasi dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris
Haaland mengecam keputusan wasit yang 'lemah'
Haaland tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya setelah kekalahan menyakitkan Norwegia 2-1 dari Inggris usai perpanjangan waktu di Miami Stadium. Penyerang berusia 25 tahun itu menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut ketika gol Torbjorn Lysaker Heggem, yang dicetak 10 menit setelah babak kedua dimulai, dianulir oleh VAR. Wasit menilai bahwa Haaland telah melakukan pelanggaran terhadap Anderson, yang akan menjadi rekan setimnya di Man City, dalam proses terciptanya gol tersebut.
Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan TV 2, Haaland mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan yang menghukumnya atas sebuah tekel yang menurutnya merupakan bagian dari permainan. “Sejujurnya, rasanya agak hampa,” aku sang penyerang. “Saya merasa kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya tidak berpikir itu adalah tendangan bebas. Gol itu dianulir karena saya mendorong Elliot Anderson hingga terjatuh, seperti halnya saya juga sering didorong dalam setiap duel. Rasanya agak pahit.”
- Getty Images Sport
Kekecewaan akibat standar VAR yang tidak konsisten
Pertarungan di kotak penalti dengan Anderson terbukti menjadi titik balik di tengah teriknya cuaca Florida. Meskipun turnamen itu berakhir dengan kekecewaan, Haaland tampil menonjol sebagai salah satu bintang terbesar Piala Dunia, setelah mencetak tujuh gol dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak, tepat di belakang duo Kylian Mbappé dan Lionel Messi yang masing-masing mencetak delapan gol. Namun demikian, pemain nomor 9 asal Norwegia itu berpendapat bahwa jika kontak fisik semacam itu dianggap sebagai pelanggaran, ia seharusnya mendapatkan lebih banyak tendangan bebas selama setiap pertandingan Liga Premier dan pertandingan internasional, karena ia merasa keputusan tersebut kurang tegas untuk sebuah pertandingan perempat final Piala Dunia.
“Jadi, jika ada tendangan bebas, saya hampir pasti harus mendapatkannya dalam setiap duel — di setiap pertandingan,” tambah Haaland. “Karena saya didorong, ditarik-tarik, dan menurut saya itu lemah. Momen-momen kecil menentukan segalanya di Piala Dunia. Saat melawan Brasil, kami berhasil membalikkan keadaan menjadi menguntungkan kami. Hari ini, jika keputusan 50/50 berpihak pada lawan, itu akan sulit.”
'Seharusnya ada satu gol setiap hari dalam seminggu'
Haaland bukanlah satu-satunya yang merasa frustrasi akibat keputusan wasit di Miami. Gelandang Fulham, Sander Berge, juga tak segan-segan mengkritik kinerja wasit serta dampak umum dari margin keputusan yang tipis dalam sepak bola internasional. Berge menyoroti ketidakkonsistenan keputusan tersebut, dengan menyiratkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada Haaland akan memicu banjir tendangan penalti di kompetisi domestik.
"Ini seharusnya dianggap gol setiap hari, tapi selisihnya sangat tipis," jelas Berge. "Kita tidak pernah tahu ke mana arahnya. Kalau begini, setidaknya saya akan mendapat penalti setiap pekan di Liga Premier."
- Getty Images Sport
Kontroversi Spidercam masih menghantui kepergian Norwegia
Menambah bahan bakar ke dalam api, kubu Norwegia juga mempertanyakan gol penyama kedudukan yang dicetak Jude Bellingham di awal pertandingan. Ada klaim bahwa bola menyentuh kabel dari sistem 'Spidercam' stadion sebelum gol tercipta, sebuah detail yang menurut Berge tidak mungkin diabaikan.
“Saya tidak akan membicarakan kabel itu sampai nanti, tapi itu konyol jika memang benar,” kata Berge kepada para wartawan. “Gol 2-1 itu sudah berbicara sendiri.” Sementara Inggris kini bersiap menghadapi Argentina di semifinal, Norwegia patut merasa sangat bangga atas pencapaian mereka, setelah berhasil mencapai perempat final dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 1998.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami