‘Lemah’ - Erling Haaland marah besar atas keputusan kontroversial yang melibatkan rekan setim barunya di Man City, Elliot Anderson, saat VAR membuat Norwegia frustrasi dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris

Haaland tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya setelah kekalahan menyakitkan Norwegia 2-1 dari Inggris usai perpanjangan waktu di Miami Stadium. Penyerang berusia 25 tahun itu menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut ketika gol Torbjorn Lysaker Heggem, yang dicetak 10 menit setelah babak kedua dimulai, dianulir oleh VAR. Wasit menilai bahwa Haaland telah melakukan pelanggaran terhadap Anderson, yang akan menjadi rekan setimnya di Man City, dalam proses terciptanya gol tersebut.

Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan TV 2, Haaland mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan yang menghukumnya atas sebuah tekel yang menurutnya merupakan bagian dari permainan. “Sejujurnya, rasanya agak hampa,” aku sang penyerang. “Saya merasa kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya tidak berpikir itu adalah tendangan bebas. Gol itu dianulir karena saya mendorong Elliot Anderson hingga terjatuh, seperti halnya saya juga sering didorong dalam setiap duel. Rasanya agak pahit.”