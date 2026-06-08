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"Lelucon!" - Thomas Tuchel dikritik habis-habisan oleh Danny Dyer karena tidak memasukkan menantunya ke dalam skuad Inggris
Dyer kesal atas 'pengabaian yang konyol'
Mantan bintang EastEnders itu tidak segan-segan dalam menilai pemilihan skuad terbaru Three Lions, dengan menyatakan bahwa kapten West Ham United seharusnya menjadi salah satu nama pertama yang dipanggil. Dalam acara The Wayne Rooney Show, Dyer mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa pemain sayap berusia 29 tahun itu terlewatkan meskipun menjadi pemain reguler di tim nasional menjelang turnamen.
"Ini pukulan ganda baginya, dia mengalami akhir pekan yang buruk, sungguh menyedihkan," kata Dyer. "Dia tidak dipanggil, yang mana itu lelucon, ngomong-ngomong. Mungkin saya sedikit bias, tapi anak itu... Kami hampir memesan tiket pesawat. Begitu yakinnya kami. Dan ternyata dia mendapat telepon [yang mengatakan tidak]. Jadi ini akhir pekan yang berat bagi si anak. Dia punya hati yang besar, bro, dan dia seharusnya ada di pesawat itu. Menurutku ini konyol."
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Tim Tiga Singa diprediksi akan mengalami kesulitan
Dyer tidak hanya membela ikatan keluarga, tetapi juga menyiratkan bahwa tim asuhan Tuchel akan mengalami kesulitan di Amerika Utara tanpa gaya bermain yang lugas dan etos kerja tinggi dari ikon The Hammers tersebut. Timnas Inggris tampak jauh dari meyakinkan dalam penampilan-penampilan terakhirnya, dan sang aktor meyakini bahwa absennya Bowen dapat menyebabkan tim nasional tersingkir lebih awal.
"Tanpa Jarrod, mereka akan kesulitan. Mereka akan berjuang keras," Dyer memperingatkan. "Saya rasa kami tidak akan mengalahkan Kroasia di pertandingan pertama. Setiap lawan tangguh yang kami hadapi, seperti Senegal dan Jepang, kami kalah. Begitu dia diuji, kami gagal. Jadi, saya tidak tahu, saya harap saya salah dan ini menjadi hal yang baik, tapi Jarrod seharusnya berada di pesawat itu, bukan [Noni] Madueke."
Degradasi semakin memperparah penderitaan Bowen
Penolakan untuk masuk skuad Piala Dunia semakin memperparah masa-masa sulit yang dialami Bowen, yang baru-baru ini mengalami kekecewaan mendalam setelah West Ham terdegradasi dari Liga Premier setelah 14 tahun berkiprah di kasta tertinggi. Meskipun mencatatkan sembilan gol dan 11 assist, usahanya tak cukup untuk menyelamatkan The Hammers dari degradasi, sehingga menempatkan sang penyerang dalam posisi sulit terkait masa depannya di kancah domestik.
Degradasi tersebut telah membuat kehidupan pribadi sang pemain menjadi sorotan, karena pindah dari London untuk tetap bermain di Liga Premier akan sangat menghancurkan bagi istrinya, Dani Dyer, dan keluarganya yang telah menetap di Essex. Prospek keluarga tersebut terpisah akibat transfer ke klub raksasa di wilayah Barat Laut seperti Liverpool atau Manchester United menjadi kekhawatiran yang semakin besar.
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Titik kritis transfer semakin mendekat
Meskipun Bowen saat ini terikat kontrak jangka panjang di London Stadium, beberapa klub raksasa Liga Premier diperkirakan akan menguji tekad West Ham pada musim panas ini. Pemain sayap tersebut dihadapkan pada dilema besar: tetap bertahan dan memimpin upaya bangkit di Championship untuk menyenangkan ayah mertuanya, atau pindah demi menjaga ambisi internasionalnya menjelang Euro 2028.
Dyer sangat berharap kapten The Hammers ini tetap bertahan, namun kenyataan bermain di liga kasta kedua mungkin membuat Tuchel sulit mempertimbangkan kembali Bowen untuk tugas timnas Inggris di masa depan. Untuk saat ini, Bowen menghabiskan waktu bersama keluarganya untuk pulih dari penolakan tersebut, sementara skuad Three Lions lainnya bersiap untuk laga pembuka tanpa kehadirannya.