"Lelucon!" - Thomas Tuchel dikritik habis-habisan oleh Danny Dyer karena tidak memasukkan menantunya ke dalam skuad Inggris

Mantan bintang EastEnders itu tidak segan-segan dalam menilai pemilihan skuad terbaru Three Lions, dengan menyatakan bahwa kapten West Ham United seharusnya menjadi salah satu nama pertama yang dipanggil. Dalam acara The Wayne Rooney Show, Dyer mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa pemain sayap berusia 29 tahun itu terlewatkan meskipun menjadi pemain reguler di tim nasional menjelang turnamen.

"Ini pukulan ganda baginya, dia mengalami akhir pekan yang buruk, sungguh menyedihkan," kata Dyer. "Dia tidak dipanggil, yang mana itu lelucon, ngomong-ngomong. Mungkin saya sedikit bias, tapi anak itu... Kami hampir memesan tiket pesawat. Begitu yakinnya kami. Dan ternyata dia mendapat telepon [yang mengatakan tidak]. Jadi ini akhir pekan yang berat bagi si anak. Dia punya hati yang besar, bro, dan dia seharusnya ada di pesawat itu. Menurutku ini konyol."



