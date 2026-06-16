Leicester menunjuk mantan manajer Rangers dan Southampton, Russell Martin, setelah terdegradasi ke League One

Manajer baru tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan untuk menstabilkan mantan juara liga utama ini dan langsung menargetkan perubahan budaya. Ia menyatakan: "Saya sangat senang berada di sini dan antusias untuk mulai bekerja sama dengan para pemain dan staf.

"Ini adalah klub dengan sejarah yang gemilang, dukungan yang kuat, dan ekspektasi yang tinggi, dan saya menantikan untuk mengenal klub, kota, dan para pendukungnya. Fokus utama saya saat ini adalah pada tim: membangun hubungan yang kuat, menetapkan standar yang jelas, dan menciptakan penampilan yang dapat dirasakan dan dibanggakan oleh para pendukung Leicester City."