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Leicester menunjuk mantan manajer Rangers dan Southampton, Russell Martin, setelah terdegradasi ke League One
Foxes mengandalkan spesialis taktik
Mantan pemain timnas Skotlandia ini mengambil alih klub yang sedang dilanda kekacauan total, yang terpaksa turun ke divisi ketiga Inggris untuk kali kedua dalam sejarah 142 tahun mereka. Pengurangan enam poin yang menghancurkan akibat pelanggaran keuangan telah sangat merusak musim mereka sebelumnya, tepat satu dekade setelah kemenangan legendaris mereka di Liga Premier dengan odds 5.000 banding 1. Martin, yang mencari pembuktian diri setelah masa jabatan singkat selama 123 hari di Ibrox, menjadi manajer permanen ketujuh Leicester sejak April 2023.
- Getty Images Sport
Martin memaparkan tujuan jangka pendek King Power
Manajer baru tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan untuk menstabilkan mantan juara liga utama ini dan langsung menargetkan perubahan budaya. Ia menyatakan: "Saya sangat senang berada di sini dan antusias untuk mulai bekerja sama dengan para pemain dan staf.
"Ini adalah klub dengan sejarah yang gemilang, dukungan yang kuat, dan ekspektasi yang tinggi, dan saya menantikan untuk mengenal klub, kota, dan para pendukungnya. Fokus utama saya saat ini adalah pada tim: membangun hubungan yang kuat, menetapkan standar yang jelas, dan menciptakan penampilan yang dapat dirasakan dan dibanggakan oleh para pendukung Leicester City."
Dijanjikan dukungan hierarkis untuk proses rekonstruksi
Para pengambil keputusan di Leicester awalnya mengincar Martin pada musim panas lalu sebelum ia pindah ke Skotlandia, tertarik pada filosofi permainan yang sabar dan mengutamakan penguasaan bola yang berhasil ia terapkan untuk membawa Southampton promosi ke Liga Premier pada 2024. Pihak manajemen memandang gaya teknisnya sebagai cetak biru struktural yang sempurna untuk meniru gaya sepak bola yang diterapkan di bawah Enzo Maresca selama kampanye promosi sukses mereka terakhir kali.
Direktur olahraga James McCarron menambahkan: "Russell akan didukung oleh struktur sepak bola yang berfokus pada keselarasan, akuntabilitas, dan standar tinggi. Peran kami adalah memastikan lingkungan yang tepat tersedia di sekitar tim. Itu berarti menciptakan lingkungan di mana para pemain dan staf dapat tampil sebaik mungkin, memperkuat budaya di seluruh operasi sepak bola, serta memastikan pekerjaan kami dalam perekrutan, pengembangan, dan kinerja selaras dan konsisten."
- Getty Images Sport
Tantangan berat di level divisi menanti manajer baru
Martin harus segera memanfaatkan pengalamannya di MK Dons pada masa awal kariernya untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat di kasta ketiga, mengingat musim Liga Satu 2026-27 akan dimulai pada Jumat, 14 Agustus. Jendela transfer musim panas yang akan datang menjadi ujian berat di tengah proses restrukturisasi keuangan, sehingga sangatlah penting untuk menanamkan disiplin taktis di ruang ganti yang sedang kehilangan semangat sebelum jadwal liga yang padat dimulai.