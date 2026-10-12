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Leicester City dijual: King Power menetapkan harga £225 juta menjelang tenggat pengambilalihan pada Jumat
King Power tetapkan tenggat waktu pasti untuk pengambilalihan
Leicester City bersiap menghadapi perubahan besar seiring pemilik klub saat ini bersiap mengakhiri masa kepemilikan yang telah berlangsung jauh lebih dari satu dekade. King Power, konglomerat asal Thailand yang menaungi periode paling sukses dalam sejarah klub, dikabarkan telah meminta pihak-pihak yang berminat mengajukan penawaran resmi paling lambat Jumat mendatang.
Bankir investasi di Citi saat ini menangani proses penjualan dan menetapkan akhir pekan ini sebagai batas waktu bagi calon pembeli yang serius untuk mengajukan penawaran. Meski identitas pihak-pihak yang terlibat masih dirahasiakan, tenggat waktu semula diketahui telah sedikit diperpanjang, seperti dilaporkan The Sun.
Keputusan untuk menjual klub awalnya diambil pada awal tahun ini ketika keluarga Srivaddhanaprabha mengevaluasi posisi mereka setelah Leicester mengalami kemerosotan mengecewakan dalam hierarki sepakbola Inggris. Meski klub kini berada di League One, para pemilik tetap mengincar keuntungan besar dari investasi mereka.
- AFP
Valuasi yang memecahkan rekor untuk League One
Jika ada pembeli yang memenuhi valuasi sebesar £225 juta seperti yang dilaporkan, hal itu akan menjadi momen bersejarah bagi kasta ketiga sepakbola Inggris. Kesepakatan dengan harga tersebut akan jauh melampaui rekor pengambilalihan klub yang berlaga di League One.
Potensi penjualan ini menandai akhir sebuah era yang dimulai ketika King Power membeli klub tersebut dari Milan Mandaric seharga £35 juta pada 2010, angka yang relatif kecil. Selama 14 tahun berikutnya, pemilik klub mengubah Leicester City dari tim Championship menjadi merek global. Perjalanan itu ditandai oleh salah satu pencapaian olahraga terbesar sepanjang masa.
Merefleksikan masa jabatan bersejarah
Di bawah arahan keluarga Srivaddhanaprabha, Leicester City mencapai sesuatu yang dianggap mustahil dengan menjuarai Liga Primer Inggris pada 2016. Mengawali musim dengan peluang juara 5.000 banding 1, Leicester City mengejutkan dunia olahraga dengan mengangkat trofi di bawah asuhan Claudio Ranieri.
Koleksi trofi klub bertambah pada era keemasan yang juga ditandai keberhasilan mencapai perempat-final Liga Champions pada 2017. Puncaknya, Leicester City meraih gelar Piala FA pertama mereka dengan mengalahkan Chelsea di final di Wembley.
- (C)Getty Images
Kejatuhan yang berat dari posisi terhormat
Kondisi Leicester City saat ini jauh berbeda dari masa kejayaannya di Liga Primer Inggris. Klub tersebut mengalami periode buruk yang ditandai dua kali degradasi berturut-turut, yang membuat mereka terjun dari kasta tertinggi, melewati Championship, hingga ke League One.
Saat ini, Leicester City terpuruk di posisi ke-17 kasta ketiga dan kesulitan menemukan konsistensi yang dibutuhkan untuk kembali naik di klasemen.
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