Leicester City dijual: King Power menetapkan harga £225 juta menjelang tenggat pengambilalihan pada Jumat

Leicester City bersiap menghadapi perubahan besar seiring pemilik klub saat ini bersiap mengakhiri masa kepemilikan yang telah berlangsung jauh lebih dari satu dekade. King Power, konglomerat asal Thailand yang menaungi periode paling sukses dalam sejarah klub, dikabarkan telah meminta pihak-pihak yang berminat mengajukan penawaran resmi paling lambat Jumat mendatang.

Bankir investasi di Citi saat ini menangani proses penjualan dan menetapkan akhir pekan ini sebagai batas waktu bagi calon pembeli yang serius untuk mengajukan penawaran. Meski identitas pihak-pihak yang terlibat masih dirahasiakan, tenggat waktu semula diketahui telah sedikit diperpanjang, seperti dilaporkan The Sun.

Keputusan untuk menjual klub awalnya diambil pada awal tahun ini ketika keluarga Srivaddhanaprabha mengevaluasi posisi mereka setelah Leicester mengalami kemerosotan mengecewakan dalam hierarki sepakbola Inggris. Meski klub kini berada di League One, para pemilik tetap mengincar keuntungan besar dari investasi mereka.