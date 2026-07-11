Nicola Legrottaglie, mantan bek Juventus dan Milan, berbicara kepada Radio Sportiva: "Gila adalah pemain yang sangat lengkap, cepat, agresif, bisa bermain di lini depan, dan juga sangat cermat secara taktis di lini belakang dalam formasi empat bek. Saya sangat menyukainya dan menurut saya Milan telah melakukan perekrutan yang hebat. Dan mungkin mereka telah mendatangkan pemain yang sangat dibutuhkan berdasarkan karakteristiknya, yang melengkapi pemain-pemain lain dalam skuad mereka. Jadi, saya sangat menyukai rekrutan ini. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian yang kuat dan mampu memikat para penggemar. Dia selalu fokus, selalu agresif, dan memberikan segalanya di lapangan. Inilah tipe pemain yang saat ini benar-benar bisa membuat perbedaan dalam sepak bola kita, dalam sepak bola Italia yang levelnya sedikit menurun."
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Legrottaglie: "Luar biasa, rekrutan hebat Milan. Kim sangat cocok untuk Juve"
Mengenai Juventus: "Saya rasa Spalletti sudah mengincar beberapa pemain yang bisa berguna — demikian tertulis di TuttoJuve.com —. Sudah banyak dibicarakan soal kepribadian dan karakter, jadi saya yakin mereka sudah mengincar para pemain itu dan akan bergerak agresif dalam periode ini untuk memperkuat tim yang memang sudah sangat bagus, namun masih kurang memiliki kepribadian yang juga disebutkan oleh Spalletti. Dan di lini pertahanan, mereka akan melakukan perekrutan penting. Saya selalu berpikir bahwa Kim, mengingat Spalletti pernah melatihnya, bisa menjadi bek yang tepat untuk Juventus, dan saya yakin mereka akan mengincar profil seperti itu."
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