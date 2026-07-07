Legenda wasit Pierluigi Collina menanggapi klaim Donald Trump yang 'sangat mencurigakan' mengenai wasit Piala Dunia Raphael Claus

Penjurian di Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan politik, dengan Collina memimpin upaya membela wasit Claus. Wasit asal Brasil tersebut berada di tengah badai kontroversi setelah mengeluarkan kartu merah kepada penyerang timnas AS, Folarin Balogun, dalam pertandingan babak penyisihan grup melawan Bosnia dan Herzegovina—sebuah keputusan yang pada akhirnya memicu kemarahan Gedung Putih.

Dalam pernyataan resmi, Collina menegaskan sikap FIFA: "FIFA mengakui Raphael Claus sebagai salah satu wasit profesional terkemuka di dunia dan anggota berharga dari Tim Satu di Piala Dunia FIFA. Sepanjang kariernya, ia secara konsisten menunjukkan standar profesionalisme dan integritas tertinggi. Raphael Claus bertugas sebagai wasit di Piala Dunia FIFA untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya bergabung dengan kami di Qatar pada tahun 2022. Ia adalah wasit yang berpengalaman dan sangat dihormati, dan kami tetap memiliki kepercayaan penuh padanya sebagai ofisial pertandingan yang tepercaya."



