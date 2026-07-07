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Legenda wasit Pierluigi Collina menanggapi klaim Donald Trump yang 'sangat mencurigakan' mengenai wasit Piala Dunia Raphael Claus
Collina tetap mendukung Claus yang 'dihargai'
Penjurian di Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan politik, dengan Collina memimpin upaya membela wasit Claus. Wasit asal Brasil tersebut berada di tengah badai kontroversi setelah mengeluarkan kartu merah kepada penyerang timnas AS, Folarin Balogun, dalam pertandingan babak penyisihan grup melawan Bosnia dan Herzegovina—sebuah keputusan yang pada akhirnya memicu kemarahan Gedung Putih.
Dalam pernyataan resmi, Collina menegaskan sikap FIFA: "FIFA mengakui Raphael Claus sebagai salah satu wasit profesional terkemuka di dunia dan anggota berharga dari Tim Satu di Piala Dunia FIFA. Sepanjang kariernya, ia secara konsisten menunjukkan standar profesionalisme dan integritas tertinggi. Raphael Claus bertugas sebagai wasit di Piala Dunia FIFA untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya bergabung dengan kami di Qatar pada tahun 2022. Ia adalah wasit yang berpengalaman dan sangat dihormati, dan kami tetap memiliki kepercayaan penuh padanya sebagai ofisial pertandingan yang tepercaya."
- AFP
Trump mengecam wasit yang 'mencurigakan'
Kontroversi ini bermula dari benturan antara Balogun dan Tarik Muharemovic, di mana intervensi VAR mengubah keputusan pelanggaran menjadi kartu merah atas "pelanggaran serius." Trump, yang berhasil meyakinkan Presiden FIFA Gianni Infantino agar sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan ditangguhkan, tidak segan-segan mengkritik wasit tersebut dalam pidatonya di Gedung Putih.
Trump mempertanyakan motif dan riwayat wasit tersebut, dengan menyatakan: "Itu bukan pelanggaran... itu hanya dua orang yang berlari dengan kecepatan penuh dan kebetulan bertabrakan. Maksud saya, Anda tidak bisa begitu saja meletakkan kaki Anda tepat di atas kaki orang lain... ini adalah dua atlet hebat yang saling bertabrakan. Wasit ini agak mencurigakan. Jika Anda memeriksa riwayatnya, saya tidak ingin mengatakan hal itu karena saya tidak suka menimbulkan kontroversi, tetapi dia sangat mencurigakan."
Politik dan sepak bola saling bersinggungan di panggung dunia
Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangguhkan sanksi Balogun memungkinkan sang penyerang tampil dalam laga babak 16 besar AS melawan Belgia, yang menimbulkan kekecewaan besar di kalangan negara-negara pesaing. Keputusan untuk campur tangan dalam disiplin olahraga melalui pembahasan politik tingkat tinggi telah menimbulkan kegemparan di kalangan struktur pengelola turnamen.
Collina semakin sibuk selama turnamen ini, baru-baru ini mengawasi perubahan aturan signifikan terkait pemborosan waktu dan berpura-pura cedera. Namun, tantangan langsung terhadap integritas seorang wasit ini menandai tingkat ketegangan baru antara tuan rumah turnamen dan departemen wasit badan pengatur.
- Getty Images Sport
Timnas AS tersingkir meski Balogun diturunkan sebagai starter
Terlepas dari manuver politik dan keberhasilan upaya banding untuk mengembalikan penyerang andalan mereka ke lapangan, turnamen ini berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi Amerika Serikat. Tuan rumah bersama itu dengan mudah dikalahkan oleh Belgia dengan skor 4-1, sehingga drama seputar skorsing tersebut menjadi tak relevan dalam konteks ambisi mereka di Piala Dunia.
Namun, dampak dari komentar Trump diperkirakan akan terus berlanjut, karena FIFA tetap melindungi para wasitnya. Meskipun kampanye USMNT telah berakhir, perdebatan mengenai independensi badan yudisial FIFA terus berkecamuk, terutama setelah negara-negara lain mulai mengutip keberhasilan AS sebagai preseden untuk banding disiplin mereka sendiri.
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