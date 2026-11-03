Legenda Manchester United, Nicky Butt, melancarkan serangan tajam kepada bek Setan Merah asal Argentina, Lisandro Martinez, akibat penampilan buruk yang ditunjukkannya belakangan ini bersama tim, di samping kritik terbukanya terhadap manajemen klub.

Ia juga kembali mengungkit insiden pengibaran spanduk terkait Kepulauan Falkland saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa ia tidak layak mendapatkan simpati para suporter di tengah menurunnya performanya musim ini.

Martinez menuai kritik setelah sejumlah pemain Argentina ikut mengibarkan spanduk bertuliskan "Kepulauan Malvinas milik Argentina", menyusul kemenangan atas Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia pada Juli lalu.

Sang bek tampil bersama Cristian Romero dan Giovani Lo Celso, sementara federasi sepak bola Argentina dijatuhi denda sebesar 235 ribu pound sterling akibat insiden ini, tanpa menghukum Martinez secara pribadi, menurut surat kabar Mirror.

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