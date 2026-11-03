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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Legenda United: Kalau Pemain Ini Ada di Era Kami, Kami Pasti Mencabut Kepalanya

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
N. Butt
L. Martinez
Inggris
Argentina

Pernyataan pedas: dari bendera Falkland hingga kritik terhadap manajemen Manchester United

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Legenda Manchester United, Nicky Butt, melancarkan serangan tajam kepada bek Setan Merah asal Argentina, Lisandro Martinez, akibat penampilan buruk yang ditunjukkannya belakangan ini bersama tim, di samping kritik terbukanya terhadap manajemen klub.

Ia juga kembali mengungkit insiden pengibaran spanduk terkait Kepulauan Falkland saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa ia tidak layak mendapatkan simpati para suporter di tengah menurunnya performanya musim ini.

Martinez menuai kritik setelah sejumlah pemain Argentina ikut mengibarkan spanduk bertuliskan "Kepulauan Malvinas milik Argentina", menyusul kemenangan atas Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia pada Juli lalu.

Sang bek tampil bersama Cristian Romero dan Giovani Lo Celso, sementara federasi sepak bola Argentina dijatuhi denda sebesar 235 ribu pound sterling akibat insiden ini, tanpa menghukum Martinez secara pribadi, menurut surat kabar Mirror.

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  • Serangan tajam: "Apa yang kau lakukan?"

    Bat berkata, saat tampil dalam program Piers Morgan Uncensored: "Dia hidup di negara kita, lalu dia menari dan mengibarkan bendera Argentina di Piala Dunia. Apa yang kamu lakukan? Dan setelah itu kamu berharap orang-orang menepuk pundakmu ketika kamu tampil buruk dalam sebuah pertandingan."

    Ia menambahkan: "Sebagian orang ini perlu memahami hal itu. Tidak penting apakah kamu dibayar 200 ribu pound sterling per pekan dan mengendarai mobil Rolls Royce di desa kecilmu sambil mengira dirimu telah menjadi raja; kamu bisa melakukan apa pun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa berharap orang-orang memujimu ketika kamu bermain seburuk itu dan menyerang orang lain."

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  • Pesan bernada keras kepada Martinez: Kau harus waspada!

    Mantan gelandang itu juga mengkritik Martinez karena pernyataannya yang melayangkan kritik kepada manajemen Manchester United soal kebijakan transfer, setelah kekalahan dari Atletico Madrid dengan skor 0-2 di Liga Champions bulan lalu. Butt menilai bahwa bek asal Argentina itu tidak menampilkan level yang memungkinkannya untuk mengkritik para petinggi klub, seraya menyebut bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain pertama yang dilepas klub jika mereka memutuskan untuk memperkuat skuad.

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    Ia berkata: "Para pemain ini menjadi sangat sensitif terhadap kritik. Lalu ia punya keberanian untuk melakukan wawancara yang mengkritik para penanggung jawab transfer, padahal ia sendiri tidak tampil dengan baik."

    Ia melanjutkan: "Jika klub memutuskan untuk merekrut pemain-pemain baru, ia harus berhati-hati, karena ia salah satu pemain pertama yang mungkin akan digantikan."

    Butt mengkritik tekel Martinez yang menyebabkannya dikartu merah selama kekalahan dari Chelsea dengan skor 0-2, setelah ia melakukan pelanggaran dengan sikutnya kepada Morgan Rogers di dalam kotak penalti, momen yang juga berbuah tendangan penalti.

    Nicky Butt menambahkan: "Ia menyerah pada momen itu dan menggunakan sikut, penyebabnya adalah ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan secara benar."

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  • "Kalau dia ada di zaman kami, kami pasti sudah mencabut kepalanya"

    Butt pun mengenang masa-masanya bersama Manchester United, menegaskan bahwa reaksi rekan-rekan setimnya akan jauh berbeda andai ada pemain yang bertindak dengan cara seperti ini selama masa kebersamaannya di tim.

    Ia berkata: "Di masa saya, mereka akan benar-benar memenggal kepalanya (akan mendapat teguran yang sangat keras). Semua orang akan bertanya kepadanya: siapa kamu merasa dirimu sehingga berani berbicara tentang rekan-rekan setimmu dengan cara seperti ini, mengingat level yang kamu tampilkan? Bahkan jika kamu adalah pemain terbaik di Eropa, kamu tidak berhak membicarakan rekan-rekan setimmu dengan gaya seperti ini."

    Butt menutup kritikannya dengan mengatakan bahwa Martinez berubah dari pemain yang dicintai para suporter menjadi pemain yang justru ingin ditinggalkan dari klub oleh para pendukung, seraya menambahkan bahwa ia menyetujui usulan Piers Morgan untuk mencoret bek tersebut dari daftar tim di bawah kepemimpinan Michael Carrick.

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