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Legenda Turki: Inilah Salah "sang Leo" bagi mereka yang paham

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
M. Salah
L. Messi
Turki
Mesir
Argentina

"Aku di sini": Trabzon kirim pesan untuk semua pesaingnya

Bintang sepakbola Turki terdahulu Nihat Kahveci mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap penampilan bintang Mesir Mohamed Salah menghadapi Galatasaray, pada hari Sabtu, ketika ia memimpin timnya Trabzonspor meraih kemenangan 4-0 pada pekan keenam Liga Turki.

Salah membuka jalan bagi kemenangan Trabzonspor dengan gol cepat pada menit ke-3 sejak dimulainya pertandingan, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-44 dan ke-80, sementara Noah Sfaiolo mencetak gol kedua pada menit ke-39, setelah umpan matang dari kapten timnas Mesir tersebut.


Pertandingan ini menyaksikan diusirnya pelatih Galatasaray Okan Buruk pada menit ke-72 setelah protesnya, dan Lesley Ugochukwu yang masuk ke pertandingan pada menit ke-69 juga menerima kartu merah pada menit ke-87 setelah peninjauan VAR.

  • "Saya di sini untuk bersaing": Trabzon kirim pesan untuk semua

    Qahwaji mengatakan setelah pertandingan: "Ini adalah pertandingan yang sangat indah, kawasan Laut Hitam adalah daerah yang sering diguyur hujan, terutama kemarin turun hujan lebat, dan hari ini Trabzonspor menghujani Galatasaray dengan skor 4-0 disertai penampilan luar biasa di hadapan para pendukungnya".

    Ia mengatakan: "Trabzonspor ingin mengirim pesan kepada semua orang: saya juga ada di liga ini untuk bersaing".

    Ia menambahkan: "Sebelum pertandingan ini saya mengatakan bahwa pertandingan Trabzonspor adalah pertandingan final, karena jika kalah maka selisih poin dengan pemuncak klasemen Galatasaray akan menjadi sembilan poin".

    Ia melanjutkan: "Mereka memenangi final ini, dan memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen menjadi tiga, serta menaikkan koleksi poinnya menjadi 10 poin".

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  • Kahveci pun melontarkan pujian khusus untuk penampilan bintang Mohamed Salah, hingga menyamakannya dengan sang legenda Lionel Messi, sebagaimana dilansir surat kabar Hurriyet Turki, yang mana ia berkata: "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan tentang Salah. Menurut saya, ia adalah Leo Salah bagi yang memahaminya."

    Ia melanjutkan: "Ia menerima bola di tengah lapangan, menggiring, berpikir, lalu mencetak gol. Itulah yang terjadi pada gol terakhir."

    Ia menambahkan: "Ia mencetak gol pertama, lalu berkata kepada Sane: 'Silakan, ambil ini', dan Sane menuntaskan serangan itu dengan cemerlang."


    Ia melanjutkan pembicaraannya tentang Salah: "Dalam kemenangan telak 4-0, ada bintang dan pemain-pemain bagus, tetapi ada juga bintang-bintang yang bersinar terang. Salah hari ini berkata: 'Saya adalah bintang yang bersinar terang', dan ia layak mendapat tepuk tangan, ia adalah pemain yang hebat."

    Dengan kemenangan ini, koleksi poin Trabzonspor bertambah menjadi 10 poin, di peringkat kelima, sementara Galatasaray tetap di puncak klasemen dengan 13 poin.

    Trabzonspor akan bermain seusai jeda internasional menghadapi Samsunspor di kandang lawan, sedangkan Galatasaray akan menjamu Kasimpasa di kandangnya sendiri.

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