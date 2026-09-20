Bintang sepakbola Turki terdahulu Nihat Kahveci mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap penampilan bintang Mesir Mohamed Salah menghadapi Galatasaray, pada hari Sabtu, ketika ia memimpin timnya Trabzonspor meraih kemenangan 4-0 pada pekan keenam Liga Turki.

Salah membuka jalan bagi kemenangan Trabzonspor dengan gol cepat pada menit ke-3 sejak dimulainya pertandingan, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-44 dan ke-80, sementara Noah Sfaiolo mencetak gol kedua pada menit ke-39, setelah umpan matang dari kapten timnas Mesir tersebut.





Pertandingan ini menyaksikan diusirnya pelatih Galatasaray Okan Buruk pada menit ke-72 setelah protesnya, dan Lesley Ugochukwu yang masuk ke pertandingan pada menit ke-69 juga menerima kartu merah pada menit ke-87 setelah peninjauan VAR.